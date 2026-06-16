～　国際食物アレルギーカンファレンス　～ 日本初開催　　「FAAC2026」出展および食物アレルゲン管理に関するプレゼンテーション実施のご案内

株式会社森永生科学研究所

森永製菓株式会社（東京都港区芝浦、代表取締役社長COO・森 信也）のグループ会社 株式会社森永生科学研究所（横浜市鶴見区、代表取締役社長・守田 稔）は、2026年7月1日～2日に東京・品川にて日本初開催となる、世界の食品安全と食物アレルゲン管理の最前線が一堂に会する国際カンファレンス「FAAC 2026（Food Allergen Asia Conference 2026）」への出展およびセミナー登壇をいたします。

■背景

昨今、世界的な食品サプライチェーンの複雑化に加え、日本国内におけるカシューナッツの特定原材料（義務表示）への追加など、食物アレルゲン管理を巡る法規制および現場のリスク管理は日々アップデートする必要があります。食物アレルギーは単なる学術的な議論にとどまらず、食品産業の製造ラインや品質保証の現場が直面する「リアルな課題」として、その場で解決するためのアプローチが求められています。

弊社は1980年の設立以来、食物アレルゲン検査キット「FASPEK」シリーズを通じて、世界の食の安全・安心に貢献してまいりました。今回の日本初となる「FAAC 2026」において、弊社が長年培ってきた高精度な定量・簡易スクリーニング技術をベースに、各国の規制やグローバル食品メーカーの要求に応える「実務に直結する食物アレルゲン管理ソリューション」のプレゼンテーションを実施いたします。

■開催概要

カンファレンス名：FAAC 2026（Food Allergen Asia Conference 2026）

開催日時：2026年7月1日・2日

開催場所：東京都品川 品川グランドホール

カンファレスの詳細につきましては、下記ホームページをご参照ください：

https://www.foodallergensasia.com/index_jp.htm(https://www.foodallergensasia.com/index_jp.htm)

プレスリリース添付資料

https://prtimes.jp/a/?f=d162026-12-9acaafccdfe29b3664b324d3879877b6.pdf

【株式会社森永生科学研究所 会社概要】

■設立 ：1980年10月17日 森永製菓 研究所 生化学研究室が独立して設立

■資本金 ：3,000万円（森永製菓100%出資）

■代表者 ：代表取締役社長 守田 稔

■従業員数：46名（2026年6月1日現在）

■所在地 ：神奈川県横浜市鶴見区下末吉二丁目1番1号

■主要事業：食物アレルゲン検査キット、肥満・糖尿病関連検査キットなどの酵素免疫測定キットの研究開発・製造・販売

お問い合わせ先

株式会社森永生科学研究所 営業部

TEL：045-586-2515

MAIL：sales.miobs@morinaga.co.jp

お問い合わせフォーム：https://www.morinaga-biosci.co.jp/contact.html