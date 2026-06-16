香水・フレグランスをはじめとする香り商材向けに、PR／マーケティングメニューを提供開始

Amulette株式会社

Amulette株式会社（本社：東京都渋谷区、代表取締役：長田寛太）は、当社が運営するSNS総フォロワー25万人超の香水・フレグランス特化メディア「Amulette」において、香水に加え、ヘアケア、ボディケア、入浴剤、アロマ、ギフト商材など、香りを訴求軸とする美容・ライフスタイル商材向けのPR／マーケティングメニューの提供を開始いたしました。

本メニューでは、Amuletteが培ってきた香りの言語化、SNSでの発信力を組み合わせ、ブランド様・企業様の目的に応じたプロモーション施策を一気通貫で支援します。

■ 香り商材の広がりと、PRにおける課題

近年、香りは香水に限らず、生活者の日常により深く入り込む存在となっています。

一方で、香りを訴求軸とする商材は、デジタル上で魅力を伝える難易度が高い領域でもあります。香りの印象や使用シーン、ブランドの世界観、贈る相手や暮らしとの相性など、スペック情報だけでは伝えきれない要素が購買意欲に大きく影響します。

また、SNS上での認知獲得に加え、POPUP・店頭イベントへの来場促進、ECへの送客、実際の香り体験までをどのように設計するかは、多くのブランド様・企業様にとって重要な課題となっています。

「Amulette」では、香水・フレグランス領域で培ってきた専門性を活かし、香りの魅力を生活者に届く言葉とビジュアルへ編集。SNSでの認知拡大から商品理解の促進、店頭・EC送客の設計まで、目的に応じたPR/マーケティング施策をご提案いたします。

■ 香り商材向け 新メニューについて

香水・フレグランスに特化したメディア「Amulette」のSNS投稿例

今回提供を開始する新メニューでは、SNSでの認知拡大にとどまらず、香りの魅力を生活者に伝わる言葉へ変換し、ブランド理解から店頭・ECへの送客までを一気通貫で支援いたします。

主なメニューは以下の通りです。

1. SNSタイアップ投稿

Instagram、TikTok等のSNSを中心に、Amuletteの編集視点で商品やブランドの魅力を紹介します。

香りの印象、使用シーン、季節性、ギフト需要などを生活者に届く形で表現し、認知拡大と興味喚起を支援します。

2. ブランドストーリー・香り解説タイアップ

ブランドの背景、調香コンセプト、香りに込められた想い、使用シーンなどを丁寧に編集し、単なる商品紹介では伝わりにくい世界観を可視化します。

3. 新作発売・限定品発売に合わせたキャンペーン

新作や限定品の発売タイミングに合わせて、SNS投稿、動画、ストーリーズ、ライブ配信、広告配信などを組み合わせ、発売前後の話題化と初速形成を支援します。

4. 季節・ギフト需要に合わせた香り商材特集

春夏・秋冬・ホリデー・母の日・バレンタイン・新生活など、季節や需要期に合わせたテーマ型特集を展開します。複数ブランド・複数商材を横断して紹介することで、生活者の比較検討や購買意欲を高めます。

5. POPUP・店頭イベントへの送客支援

百貨店、商業施設、POPUP、ブランドイベントなどに合わせて、事前告知から会期中のレポート、会場体験の発信までを設計します。オンライン上の接触を、リアルな来場や店頭体験へつなげます。

6. Instagramライブ・ショート動画を活用した商品理解促進

ライブ配信やショート動画を通じて、香りの特徴、使い方、選び方、ブランドの世界観をわかりやすく届けます。静止画だけでは伝わりにくい香りの情緒的価値を、動画ならではの表現で伝えます。

7. 香り体験と連動させたプロモーション

香水スプレー自動販売機「PERFUMATIC」と連動することで、SNS上での認知拡大に加え、生活者が実際に香りを体験できる接点を設計することが可能です。

デジタル上では伝わりにくい香りの魅力を、リアルな試香体験と組み合わせることで、ブランド理解や購買意欲の向上を支援します。

8. 四半期・年間単位での継続的なPR/マーケティング支援

単発の投稿施策だけでなく、新作発売、季節需要、POPUP、ギフトシーズンなど、年間の販促カレンダーに合わせた継続的なPR/マーケティング支援も可能です。

媒体資料のご請求、SNSタイアップ、広告掲載、プロモーションに関するご相談は、下記お問い合わせフォームよりご連絡ください。

香水・フレグランスブランドに限らず、ヘアケア、ボディケア、入浴剤、アロマなど、香りを軸にした商材全般についてご相談いただけます。

▶︎ お問い合わせフォーム：https://amulette.co.jp/contact/(https://amulette.co.jp/contact/)

■ さまざまな香り商材に対応

香水に限らず、香りを訴求軸とする幅広い商材のPR/マーケティング支援が可能です。

【対応可能な商材例】

- 香水、オードパルファム、オードトワレ、コロン- ボディミスト、ヘアミスト- ハンドクリーム、ボディクリーム、ボディローション- シャンプー、トリートメント、ヘアオイルなどのヘアケア商材- ルームフレグランス、ディフューザー- ファブリックミスト、リネンスプレー- アロマオイル、エッセンシャルオイル- キャンドル、インセンス、お香- 入浴剤、バスアイテム、ホームケア商材- 香りを訴求軸にしたギフト商材、ライフスタイル商材

香りを起点に、商品の機能性だけでなく、生活者の感情やライフスタイルに寄り添うブランドコミュニケーションを支援してまいります。

■ 月間2,000万ビュー以上の香水・フレグランス特化メディアが提供する価値

弊社が運用する香水・フレグランスに特化したメディア「Amulette」

「Amulette」は、SNS総フォロワー25万人超を有する、国内最大級の香水・フレグランス特化メディアです。香りに関心の高いユーザーとの接点を持つメディアであると同時に、香りの魅力を生活者に伝わる言葉とビジュアルに編集することを強みとしています。

中でも公式Instagram(https://www.instagram.com/amulette_inc/)は9万人以上のフォロワーを有し、月間平均2,100万回以上の表示を記録。

※フォロワー数は2026年6月時点。表示回数は直近3ヶ月間の平均実績です。

最新の香水・フレグランス情報をはじめ、香りの選び方やライフスタイル課題の解決につながる情報まで、価値あるコンテンツを継続的に発信し、高いエンゲージメントを獲得しています。

香りの魅力を生活者に届く言葉へ変換

香りは、使用感や色味のように視覚だけで伝えることが難しい商材です。Amuletteでは、香調や成分の説明だけでなく、「どのような気分の時に使いたくなるか」「どのようなシーンに合うか」「どのような人におすすめか」まで踏み込み、生活者が自分ごと化しやすい表現へ変換します。

香り初心者から愛好家まで、それぞれの関心度に寄り添った編集設計

香りに詳しいユーザーだけでなく、これから香りを取り入れたいライト層にも伝わるよう、専門性とわかりやすさのバランスを重視したコンテンツを制作します。

SNSとリアル体験を組み合わせた導線設計

SNS上での認知拡大に加え、POPUP・店頭イベント・PERFUMATICによる試香体験など、オンラインとオフラインを組み合わせた立体的なプロモーション設計が可能です。

ブランドの世界観を尊重したクリエイティブ制作

ブランド様のトーンや世界観を尊重しながら、Amuletteの読者・フォロワーに自然に届く形でコンテンツを制作します。PR色を強く出しすぎず、通常投稿と近い文脈で発信することで、生活者との自然な接点を創出します。

■ このようなご相談に対応しています

- 新作商品の発売に合わせて認知を広げたい- 香りの世界観やブランドストーリーを丁寧に伝えたい- 香りの印象や使用シーンを生活者にわかりやすく届けたい- POPUPや百貨店イベントへの来場を促進したい- ギフトシーズンに向けて商品理解を高めたい- 香り商材の比較・選び方・使い方をわかりやすく訴求したい- SNS投稿だけでなく、体験設計や店頭送客まで含めて提案したい- 香り領域に強いメディアと継続的に取り組みたい

ブランド様の目的やご予算、実施時期に応じて、最適なプランをご提案いたします。

■ 香水スプレー自動販売機「PERFUMATIC」による、香りの新体験を

香水スプレー自動販売機「PERFUMATIC」※画像はフレグランスブランド「uka」を展示

Amulette株式会社は、世界70カ国以上で展開される香水スプレー自動販売機「PERFUMATIC」の正規代理店として、日本国内における新たな香水体験チャネルの普及にも取り組んでいます。

商業施設、百貨店、イベント会場、POPUP、新商品発表会、ブランドプロモーションなど、さまざまなシーンで活用することが可能です。リアルな試香体験を組み合わせることで、生活者が香りを「知る」だけでなく、実際に「試す」機会を創出します。

「PERFUMATIC」は香水をはじめ、ブランドの香りを体験してもらう接点として、さまざまなフレグランス商材のプロモーションに応用可能です。今後は、香り商材を扱うブランド様に向けて、SNSでの認知拡大からリアルな体験接点の創出、店頭・EC送客までを一気通貫で支援してまいります。

■ 関連プレスリリース

2025年12月に公式Instagramアカウント「Amulette（@amulette_inc）」(https://www.instagram.com/amulette_inc/)のフォロワー数8万人突破にあわせ、ブランド・企業様向け広告・PRメニューの拡充について発表しております。

今回の新メニュー提供開始により、香水・フレグランスブランドに限らず、香りを訴求軸とする幅広い商材に対して、より目的に応じたPR/マーケティング支援が可能となりました。

▶︎ 関連プレスリリースはこちら(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000007.000165229.html)

■ 代表コメント

Amulette株式会社 代表取締役 長田 寛太

香りは目に見えないからこそ、どのように出会い、どのように魅力を感じてもらうかが非常に重要な商材だと考えています。一方で、香り商材はデジタル上で魅力を伝える難易度が高く、ブランド様からも「香りの良さをどう伝えるか」「店頭やECへの導線をどう作るか」といったご相談をいただく機会が増えています。今回の新メニューでは、Amuletteが培ってきた香りの言語化、SNSでの発信力、リアルな試香体験を組み合わせ、香りを軸にしたブランド様のマーケティング活動をより立体的に支援してまいります。香りを大切にした商品やブランドが、より多くの生活者と出会うきっかけを創出できるよう、今後も取り組みを強化してまいります。

■ 媒体資料・広告掲載に関するお問い合わせ

媒体資料のご請求、広告掲載、タイアップ、PR施策、PERFUMATIC連動プロモーションに関するご相談は、下記お問い合わせフォームよりご連絡ください。

お問い合わせフォーム内の「メディア掲載・PR」または「リテールメディア・広告出稿」をご選択のうえ、ご相談内容をご記入ください。

Amulette株式会社 PR担当窓口

お問い合わせフォーム : https://amulette.co.jp/contact/(https://amulette.co.jp/contact/)

E-mail：info@amulette.co.jp

TEL：03-6820-5465（受付時間：平日10:00～19:00）

会社概要

社名：Amulette株式会社

本社：東京都渋谷区恵比寿4-20-3恵比寿ガーデンプレイスタワー18階

代表者：長田寛太

事業内容：香り・フレグランスに特化したメディア運営、香水スプレー自動販売機「PERFUMATIC」の展開、ブランド・マーケティング支援、香りの監修

URL：https://amulette.co.jp/

◻︎各SNS一覧

Instagram : https://www.instagram.com/amulette_inc

TikTok : https://www.tiktok.com/@amulette_inc

YouTube : https://www.youtube.com/@amulette_inc

X(旧Twitter) : https://x.com/amulette_inc