企業型DC導入の専門会社「株式会社日本企業型確定拠出年金センター」が多治見市の中学校で金融投資教育を実施

社会保険労務士法人とうかい

株式会社日本企業型確定拠出年金センター（本社：名古屋市・東京都千代田区、以下NDC）は、2026年6月23日（火）より、多治見市立平和中学校において、金融投資教育の出前授業を実施します。同校2年生を対象に「収支管理」「ライフプランと資産形成」「お金の運用方法」をテーマとした全3回のプログラムを展開。2022年の高校学習指導要領改訂による金融教育の必修化を受け、中学段階から実践的なマネーリテラシーの習得を図ります。

開催概要

[表: https://prtimes.jp/data/corp/55757/table/32_1_e40d591973769c31c1afe73fd5b20d0b.jpg?v=202606170451 ]

実施背景・目的

多治見市は「市民が主役！躍動するまち」の実現を掲げ、市民一人ひとりが経済的自立と安心を手に入れ、地域全体の活性化につなげることを目指しています。特に「子育て世代が選び、住み続けたくなるまち」を実現するため、若年層への金融リテラシー向上施策を推進。

NDCは2011年に岐阜県多治見市で創業したとうかいグループの中核企業であり、多治見市の2024年企業版ふるさと納税事業者でもあります。社会保険労務士法人とうかいとの連携により、「お金と働くこと」を総合的に解説できる強みを活かし、本プログラムを実施します。

授業プログラムの概要

プログラムタイトル：「10代から学ぶパーソナルファイナンス ─ 知っていると役に立つ『お金』全3回カリキュラム ─」

「知る・備える・増やす」の3ステップで構成し、ワーク演習を交えた実践的な内容で展開します。

【第1回】お金との付き合い方を理解する（6月23日）

SECTION 1 収入と支出：

給与・バイト代の種類、固定費・変動費・特別費の分類、家計の黒字管理の基本

SECTION 2 ニーズとウォンツ：

「必要なもの」と「欲しいもの」の区別、先取り貯蓄の方法（ワーク１.）

SECTION 3 キャッシュレス社会：

クレジット・デビット・電子マネーの違いとメリット・デメリット

SECTION 4 お金と社会のつながり：

家計のお金が社会を循環するしくみ、ESG投資による社会貢献

【第2回】ライフプランとお金の備え（7月2日）

SECTION 1 ライフイベントとお金：

大学・結婚・住宅・老後など人生の節目に必要な費用の把握

SECTION 2 貯蓄の考え方：

「いつまでに・いくら」の目標設定と先取り貯蓄計画（ワーク２.）

SECTION 3 保険のしくみ：

生命・医療・損害保険の種類と「助け合い」の仕組み

SECTION 4 税金・社会保険・年金：

所得税・健康保険・公的年金の概要と、iDeCo・企業型DCによる上乗せ制度

【第3回】お金の運用方法を学ぶ（7月9日）

SECTION 1 お金を貯める：

銀行預金の利息のしくみ、単利と複利の違い・長期運用の効果（ワーク３.）

SECTION 2 お金を増やす：

預金・債券・株・投資信託の比較、流動性・安全性・収益性の3特性、分散投資

SECTION 3 賢い自己投資：

学習・資格・健康・人脈への投資がもたらす将来のリターン

SECTION 4 賢い借り方：

ローン・奨学金のしくみ、金利と信用の関係、返済計画の立て方

コメント

多治見市長 高木貴行

多治見市では「市民が主役！躍動するまち」の実現に向け、次世代を担う子どもたちへの投資を重要施策と位置づけています。お金の知識は、将来の選択肢を広げる大切な力です。地元で生まれた企業・NDCとともに、平和中学校の生徒たちが「お金と上手に付き合う力」を身につけるきっかけになることを期待しています。多治見市は今後も、子育て世代が安心して選び、住み続けたくなるまちづくりを進めてまいります。

株式会社日本企業型確定拠出年金センター 代表取締役 久野勝也

私たちは「人生100年を楽しいに変える」を理念に、企業型確定拠出年金の普及を通じて、日本人の老後の安心づくりに取り組んできました。資産形成は、早く始めるほど複利の力が働き、将来の選択肢が大きく広がります。今回、創業の地・多治見市の中学生に直接お金の本質を伝えられることを大変光栄に思います。「投資は難しい」という固定観念をなくし、10代から自分の未来を自分で設計できる若者を育てることが、地域と日本の未来につながると確信しています。

株式会社日本企業型確定拠出年金センター（NDC）について

「人生100年を楽しいに変える」を理念に掲げ、2018年1月に設立。企業型確定拠出年金（企業型DC）の導入支援・保守・事務取次を主な事業とする。母体となる社会保険労務士法人とうかいは2011年に岐阜県多治見市で創業。社労士業と企業型DCの両軸で「お金と働くことを総合的に解説できる」専門性を持つ。NDCは多治見市の2024年企業版ふるさと納税事業者として地域発展にも貢献している。

＜主な実績＞

企業型DC導入支援実績 3年連続日本一（2023年度～2025年度）

※SBIベネフィット・システムズが関与する総合型プラン中、地方厚生局申請件数において



直近1年：企業型DC導入企業6,293社中1,473社（23.4%）をNDCが支援

とうかいグループ累計導入社数 4,826社

本格参入開始後7年目にして国内シェア 8.3%

株式会社日本企業型確定拠出年金センター

所在地 愛知県名古屋市中村区名駅3丁目4－10 アルティメイト名駅1st 3階

設立 2018年1月

代表取締役 久野勝也

ホームページ https://ndc-center.jp/

電話 050-3645-9040

問い合わせ先 info@ndc-center.com