「株式投資を学びたい人へ、つばめ投資顧問が″耳で学ぶ長期投資″をSpotifyで開始」

つばめ投資顧問合同会社

投資助言業を営むつばめ投資顧問合同会社（代表：栫井駿介）は、Spotifyポッドキャスト番組「つばめ投資顧問の長期投資研究所」の配信を2026年6月5日より開始しました。登録者約19.9万人を擁するYouTubeチャンネルの動画やオリジナルコンテンツを音声でお届けする番組で、通勤・家事・運動などの「ながら時間」に長期投資の考え方を学べるコンテンツとして、週2～3回配信します。



つばめ投資顧問は、「長期投資を通じて、1人でも多くの人を幸せにすること」をミッションに掲げ、2016年の設立以来、個人投資家への投資助言を行ってきました。代表の栫井駿介が出演するYouTubeチャンネル「つばめ投資顧問の長期投資研究所」は登録者約19.9万人・累計再生数2,700万回超に成長し、企業分析や長期投資の考え方をわかりやすく伝える発信が支持を集めています。

一方で、視聴者からは「動画を見る時間がなかなか取れない」「移動中や作業中にも聴きたい」という声が多く寄せられていました。今回配信を開始したSpotifyポッドキャスト「つばめ投資顧問の長期投資研究所」は、こうした声に応え、YouTubeの動画コンテンツを音声でも楽しめるようにしたものです。画面を見られない時間でも、長期投資の考え方に触れられる環境を提供します。

番組は、株式投資を始めたものの思うように成果が出ずに悩んでいる方から、長期投資にすでに取り組んでいる方まで、幅広い投資家に向けた内容です。短期的な値動きに左右されず、企業の本質的な価値に基づいて投資判断を行う「長期投資」の考え方を、代表・栫井駿介とアナリスト・元村浩之の対話も交えながらお届けします。

番組がリスナーにもたらす3つの価値

1. 「ながら時間」が学びの時間に変わる

通勤・通学、家事、ウォーキングなど、これまで活用しきれていなかった時間に、長期投資の考え方をインプットできます。動画を見る余裕がない日でも、耳から学びを続けられます。

2. 短期の情報に振り回されない"軸"が身につく

日々飛び交う相場の話題ではなく、企業の価値をどう見極めるかという普遍的な視点を継続的に届けます。聴き続けることで、自分なりの投資判断の軸が育ちます。

3. 「始めたけれど伸び悩む」段階を乗り越えるヒントに

株式投資を始めたものの成果が出ずに悩む方に向けて、つまずきやすいポイントや長期投資ならではの考え方を解説。次の一歩を踏み出すための視点を提供します。

番組概要

番組名：つばめ投資顧問の長期投資研究所

配信開始日：2026年6月5日

配信プラットフォーム：Spotify

配信頻度：週2～3回

パーソナリティ：栫井駿介（つばめ投資顧問 代表）／元村浩之（アナリスト）

配信内容：企業分析、長期投資の考え方、投資判断の軸づくり

番組URL：https://x.gd/uVzJB (https://x.gd/uVzJB)

こんな方におすすめです

栫井駿介プロフィール

- 株式投資を始めたものの、思うように成果が出ずに悩んでいる方- 短期売買ではなく、腰を据えた長期投資の考え方を身につけたい方- すでに長期投資に取り組み、さらに知見を深めたい方- 移動中や作業中の「ながら時間」を投資の学びに充てたい方

【経歴】

東京大学経済学部卒業。大手証券会社にて投資銀行業務に従事した後、2016年に独立しつばめ投資顧問を設立。2011年、証券アナリスト第2次レベル試験合格。2015年、大前研一氏が主宰するBOND-BBTプログラムにてMBA取得。YouTubeにて長期投資情報を発信中。登録者19.9万人（2026年6月時点）。

【著書】

会社概要

- 『株式vs.不動産 投資するならどっち？』（筑摩書房）- 『年率10%を達成する！プロの「株」勉強法』（クロスメディア・パブリッシング）- 『1社15分で本質をつかむ プロの企業分析』（クロスメディア・パブリッシング）- 『バフェットが次に買う日本株の探し方』（宝島社）- 『日本株はどこまで上がるか』（宝島社）- 『買った株が急落してます！売った方がいいですか？』（ダイヤモンド社）

会社名：つばめ投資顧問合同会社

所在地：千葉県袖ケ浦市奈良輪336-307

代表者：栫井 駿介

設立：2016年2月3日

関東財務局長（金商）第2932号 金融商品取引業者（投資助言・代理業）

加入協会：一般社団法人資産運用業協会