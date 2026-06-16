神戸「田田田堂」｜小麦・乳・卵不使用で人気のチーズケーキが、こだわりの豆乳発酵で一層おいしくなって再登場。

株式会社ハニーマザー

米粉のスイーツや麺、甘酒のジェラートなどを通して、お米の新たな楽しみ方を発信する「田田田堂」（運営元：株式会社ハニーマザー／兵庫県神戸市御影）は、昨秋より店舗限定で人気を博していた「お米のチーズケーキ」をリニューアルし、5月15日より販売再開しました。リニューアルのポイントは、おから由来の100%植物性乳酸菌で発酵させた自家製有機豆乳ヨーグルトを使用していること。豆乳の発酵から水切りまで、約20時間かけて仕込んだ自家製チーズ風味クリームは、酸味がまろやかで濃厚なコクがあり、サクサクとした有機米粉のクッキー生地とも相性抜群です。アレルギーがある方もない方も魅了してしまう爽やかな味は、おもたせやギフトに最適です。

よりすぐり乳酸菌と約20時間の仕込み時間が叶えた濃厚なコクを、有機米粉クッキー生地が引き立てて。

【店舗限定】

お米のチーズケーキ

1カット税込750円

【オンラインストアにて販売中】

お米のチーズケーキ 〈冷凍〉 5号（15cm）

税込4,800円／送料別

※店舗でもお買い求めいただけます

おいしさの秘密は、約20時間かけて仕込む自家製チーズ風味クリームベース。有機豆乳と100%植物性乳酸菌で12時間発酵させてつくった自家製ヨーグルトを、さらに8時間かけてじっくり水切りし、そこにてんさい糖やココナッツオイル、カシューナッツ、有機レモン果汁などを加えました。なめらかな舌ざわりとともに、まろやかなコクとほどよい酸味が広がる、深みのある風味が自慢です。また、有機米粉や国産菜種油、有機メープルシロップなど、上質素材を使用したボトム生地は、ミリ単位で厚みを調整して、チーズ風味クリームを引き立てるサクサク食感に仕上げました。

⚫︎生きて腸まで届く、おから由来の乳酸菌「Aoyama-YC菌」で発酵させた自家製ヨーグルト使用。

⚫︎小麦・乳・卵・白砂糖不使用のヘルシーな食べ心地で、贈る相手を選びません。

⚫︎リッチなコクとほどよい酸味が溶け合い、通常のチーズケーキを食べ慣れた人も満足感たっぷり。

⚫︎生産者から直接買い付ける有機栽培米を米粉にして使用しています。

⚫︎レシピ開発から製造まで、すべて自社キッチンでこだわって仕上げたオリジナルです。

「田田田堂―たたたどう―」について

「ひと想うおいしさを、お米から」を合言葉に、アレルギーなどで食に制限がある人も、ない人も、誰もが一緒に楽しめる「垣根のないおいしさ」を考えるブランド。環境にやさしい稲作に取り組むお米農家さんとのパートナーシップを背景に、2022年春に誕生して以来、お米を生かした多彩なプラントベース（動物性食品不使用）フードを提案している。2023年4月には、神戸市御影に実店舗「田田田堂キッチン＆ストア」をオープン。

〒658-0048 兵庫県神戸市東灘区御影郡家1-23-12

営業時間 11:00-18:00

定休日 水曜日・木曜日

電話番号 078-855-3358

アクセス 阪急「御影」駅 徒歩6分

《WEBサイト》https://tatatado.jp/

《Instagram》https://www.instagram.com/tatatado_official/

株式会社ハニーマザーについて

「明日をつくる食と暮らし」をコンセプトに掲げ、食品輸入販売業と、オリジナル食品・雑貨の企画製造販売業を軸に、現在「ハニーマザー」「田田田堂」という２つのブランドを運営。

まだマヌカハニーが日本にほとんど流通していなかった1998年に神戸にて創業。「家族に安心して食べさせられるもの」という選択基準で、ニュージーランド産マヌカハニーやはちみつ、オーガニックティーなどを輸入販売してきました。

2014年からは、プラントベース（動物性食品不使用）の料理教室をスタート。2017年には乳・卵・小麦・白砂糖不使用のスイーツ製造販売にも取り組み始めました。アレルギーに悩む方やグルテンフリーを実践されている方、環境意識などさまざまな理由から動物性食品を口にしない方も増えている中、誰もが分かち合える「垣根のないおいしさ」を大切にしています。

〒658-0054 神戸市東灘区御影中町4-8-8

営業時間 11:00-18:00

定休日 水曜日・木曜日

電話番号 078-224-5439

アクセス 阪神「御影」駅 徒歩6分

《WEBサイト》

https://honeymother.jp/

《会社概要》

https://corporate.honeymother.jp/

《Instagram》

https://www.instagram.com/honeymother_kobe/