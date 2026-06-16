埼玉西武ライオンズOB・高橋 朋己氏と学ぶ、資産運用の特別講座をRESが開催【イベントレポート】

株式会社RES

"これからの日本に再現性ある投資を"というミッションを掲げ、金融教育事業を展開する株式会社RES（住所：東京都千代田区、代表取締役：児玉 一希、以下RES）は、2026年6月6日（土）、埼玉西武ライオンズOB・現ライオンズベースボールアカデミー コーチの高橋 朋己氏をゲストに迎え、ファンの皆さまを対象とした知識ゼロから「資産運用」を学ぶ特別講座を開催しました。

開催背景

投資や資産運用は、多くの人にとって「難しそう」「怖い」というイメージがあり、最初の一歩を踏み出せないまま時間が過ぎてしまいがちです。

RESは、投資初心者でも自然に学びに入れる場をつくるため、埼玉西武ライオンズのオフィシャルスポンサーとして築いてきた関係性をもとに、同ファンクラブ会員を対象にした抽選制の特別講座を企画しました。ファンにとって親しみのある「野球」というつながりを入口に、「好きなチームのOBと一緒に学ぶ」という体験を通じて、より多くの方に資産形成の第一歩を踏み出してもらうことを目的として開催しました。

イベント開催概要

- イベント名：高橋朋己さんと学ぶ「いまさら聞けない資産運用」特別講座- 日時：2026年6月6日（土）14:00～16:30- 場所：アットビジネスセンター池袋駅前 別館 セミナールーム- 参加者：埼玉西武ライオンズファンクラブ会員（抽選）

※埼玉西武ライオンズ公式サイトにも掲載(https://www.seibulions.jp/news/detail/202600680344.html)

登壇者プロフィール

ライオンズベースボールアカデミー コーチ

高橋 朋己（たかはし ともみ）氏

埼玉西武ライオンズで投手として8年間活躍。2014年には29セーブを記録し、チームの守護神として活躍した。登板時の「TOMO Me」コールはベルーナドームの名物として多くのファンに親しまれる。現在はライオンズベースボールアカデミーのコーチを務める。

株式会社RES 代表取締役

児玉 一希（こだま かずき）

投資講師として個人投資家を2万名以上指導。運営するYouTubeチャンネル「Trade Labo」は登録者30万人を誇る。埼玉西武ライオンズの大ファンであり、2025年にはベルーナドームで始球式に登板した経験も持つ

講座の内容

本講座では、「老後2,000万円問題はもう古い--実はもっと足りない」という問題提起から始まり、物価上昇・貯金の目減り・投資のメリット・NISAの仕組み・お金の管理術・失敗しない投資の選び方まで、資産運用の基礎を体系的に解説しました。

「投資はお金の保存方法を変えるだけ」というシンプルな考え方を軸に、インフレ下で貯金のみでは資産価値が目減りするリスクや、長期・分散・積み立て投資の有効性をデータで紹介。ライオンズの観戦チケットやベルーナドームのビールを例に、身近なところでも物価上昇が着実に進んでいることをファン目線で解説しました。新NISAの非課税メリット（利益への約20%課税がゼロになる）や証券口座開設の具体的なステップも説明し、参加者が「明日からすぐに行動できる」内容を提供しました。

セミナー後のアンケートでは、9割以上の参加者が「お金の悩みに対して前向きになれた」と回答。また、8割以上が「投資が前より身近に・怖くなくなった」と答えるなど、参加者の意識に大きな変化をもたらした講座となりました。「野球に例えた事例もあり、わかりやすい説明でした」といった声も寄せられ、ファン目線に寄り添ったコンテンツが好評を博しました。

株式会社RES（アールイーエス）について

会社名：株式会社RES（アールイーエス）

代表取締役：児玉一希

設立：平成28年1月

所在地：〒101-0054 東京都千代田区神田錦町2-2-1 KANDA SQUARE 11F

連絡先：03-5295-7361 10:00～17:00(土日祝日を除く)

業務内容：

ジョイントベンチャー事業

プロデュース事業

自社メディア運営事業

RES（アールイーエス）コーポレートサイト：https://res-info.co.jp/







