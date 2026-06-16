りんかプロデュースカラコン「Linkiss」マンスリー発売記念イベント開催決定！

株式会社IVI Entertainment

モデル・インフルエンサーとして活躍するりんかがプロデュースするカラーコンタクトブランド「Linkiss（リンキス）」は、人気カラーのマンスリータイプ発売を記念し、りんか本人が参加する来店イベントの開催を決定いたしました。

「Linkiss」は、発売開始からわずか3日でQoo10総合ランキング第3位、カラコン部門ランキング第1位を獲得し、大きな話題に。その後も人気は拡大を続け、今回発売されたマンスリータイプは、TeAmo公式サイトの人気ランキングにおいて1位・2位を獲得するなど、多くのユーザーから支持を集めています。

特に、トレンドの“水光デザイン”を採用したレンズは、「盛れるのに自然」「透明感が出る」「毎日使いやすい」とSNSでも高い評価を獲得。ワンデー発売時から寄せられていた「マンスリー化してほしい」という声に応える形で実現した今回の商品は、発売直後から大きな反響を呼んでいます。

こうしたユーザーの支持への感謝を込めて開催される今回の来店イベントでは、りんか本人がファンの皆さまと直接交流。ブランドの魅力や商品へのこだわりを伝える特別な機会となります。

▼りんか

持ち前の気さくな性格が同世代から多く支持され、人気に火が付く。

明るく元気なキャラクターを惜しみなくSNSで発信し、現在SNS総フォロワー数は100万人を突破し、YouTubeではリアルな生活や恋愛感をされけだし、チャンネル登録者数20万人を突破！

『2024年年間トレンドランキング』のインフルエンサー部門JK界隈にて3位にランクインを果たし、「りんかウンセラー」というティーンのお悩みにド直球に回答する動画コンテンツは総再生回数１億越え！

次世代のご意見番的存在、トレンドメーカーとして話題を集める、これからさらに人気になること間違いなしのイマドキインフルエンサー・モデル。

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■販売チャネル：TeAmo公式通販サイト

https://teacon.jp/type/1day_linkiss/