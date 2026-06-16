【愛知県企業で唯一TOP30入賞】シティクラフト、Wantedly「カジュアル面談 指名No.1グランプリ」で全国44,000社中上位30社に選出

■ 「カジュアル面談 指名No.1グランプリ」について

株式会社シティクラフト

「カジュアル面談 指名No.1グランプリ」は、ウォンテッドリー株式会社が2026年3月に提供を開始した「指名カジュアル面談」機能のリリースを記念して開催されました。

求職者が話したい社員を自ら指名してカジュアル面談をリクエストできるこの機能を活用し、対象期間中（2026年3月9日～3月31日）に最も多くのリクエストを集めた企業を称えるもので、Wantedlyを利用するすべての企業（約44,000社）が審査対象となります。

※ウォンテッドリー株式会社 発表プレスリリース

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000289.000021198.html

■ 愛知県企業として唯一、TOP30にランクイン

今回のグランプリには、多くの大手企業や有名スタートアップが参加する中、シティクラフトは月間指名獲得数 上位30社にランクインいたしました。

また、愛知県内に本社や主要拠点を置く企業としては唯一の入賞となりました。

■ フレームワーク開発という特徴的な事業が評価

シティクラフトは、エンジニアが開発するための仕組みである「フレームワーク」の開発を主力事業としています。

フレームワークは多くのシステム開発プロジェクトの基盤となる重要なソフトウェアであり、開発効率や品質、生産性の向上に大きく寄与します。

一般的なシステム開発とは異なり、多くのITエンジニアを支える事業であることから、技術志向の高いエンジニアから関心を集めました。

今回の結果は、こうした特徴的な事業内容に全国の求職者の皆さまから高い関心をお寄せいただいた結果であると受け止めています。

■ シティクラフトの採用理念

シティクラフトでは、「求職者の夢や目標の実現を支援し、個人と会社が共に成長できる出会いを創出する。」を採用理念として掲げています。

私たちは採用を、単に人材を獲得する活動ではなく、企業と個人が互いの未来を選び合う重要な機会だと考えています。

そのため、選考の前段階であるカジュアル面談においても、会社の魅力を一方的に伝えるのではなく、候補者一人ひとりの価値観やキャリアビジョンに向き合い、双方にとって最適な選択ができる対話を大切にしています。

今回、多くの求職者の皆さまから面談相手として指名いただけたことは、この考え方に共感いただけた結果であると受け止めています。

■ 今後について

シティクラフトでは今後も、技術力の向上だけでなく、エンジニアが長期的に成長できる組織づくりに取り組んでまいります。

また、候補者の皆さまに対しては、仕事内容やキャリア

形成の機会、組織文化をよりオープンに発信し、相互理解を深める採用活動を推進してまいります。

「最高のエンジニア集団」を目指し、一人ひとりの自己実現と企業の成長が両立する採用を追求し続けてまいります。

■ 会社概要

社名：株式会社シティクラフト

代表者：代表取締役 大野 晴久

所在地：名古屋市中区栄四丁目1番1号 中日ビル13階

事業内容：ソフトウェアならびにフレームワークの開発、クラウド基盤の構築

設立：2005年6月13日

資本金：1,000万円

本件に関するお問い合わせ先

株式会社シティクラフト

担当：経営戦略企画室／採用広報担当

メール：recruit@city-craft.co.jp

住所：名古屋市中区栄四丁目1番1号 中日ビル13階

関連URL

シティクラフト（コーポレートサイト）

https://city-craft.co.jp/

シティクラフト（採用サイト）

https://city-craft.co.jp/recruit/

シティクラフト Wantedly採用ページ

https://www.wantedly.com/companies/citycraft