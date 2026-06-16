「もしも」の時に備える安心。地域一体で取り組む『鍵預かり事業』の申込受付と開錠確認を初実施！

社会福祉法人 岸和田市社会福祉協議会

岸和田市社会福祉協議会は、一人暮らしの高齢者等が住み慣れた地域で安心して暮らせるよう、緊急時に備える「鍵預かり事業」の申込受付および鍵の開錠確認を地域住民・専門機関の協力のもと実施いたしました。

近年、独居高齢者の増加に伴い「自宅で倒れていたら…」という不安の声や安否確認の相談が増加しています。本事業は、こうした地域の課題に対して、地域の多様な主体が連携してセーフティネットを構築する先進的な取り組みです。

■ 当日の実施内容と地域連携の体制

今回の申込受付は、地元の民生委員児童委員、自治会、地域包括支援センター、およびいきいきネット相談支援センターの全面的な協力のもとで実施されました。

申込受付： 当日は14名の方からお申し込みをいただきました。

開錠確認： 受付終了後、お預かりする鍵で実際に自宅のドアが開錠できるかどうか、社協職員と民生委員児童委員がペアを組み、一軒一軒の対象者宅を訪問して丁寧に確認作業を行いました。

後日、お預かりした大切な鍵は、保管先となる「幸福荘」へ持参し、厳重に管理される予定です。

■ 参加者・関係者の声

【申込者（独居高齢者）の声】

「独居になったとき、もしものことがあったらと不安だった。今までこうした制度がなかったから、本当にありがたいしとても助かる」

「（費用が）無料だから、安心して利用できる」

【地域包括支援センター 担当者の声】

「管内でも独居高齢者が増えており、日頃から安否確認に関する相談が多く寄せられていました。この事業によって、緊急時にも迅速に対応できるようになるため、地域専門職としても非常に心強いです」

■ 今後の展望

今回の取り組みは、単に「鍵を預かる」だけでなく、受付や訪問を通じて、地域のつながりや見守りの目（ネットワーク）をより強固なものにするきっかけとなりました。 岸和田市社会福祉協議会では、今後も行政や地域住民、専門機関と密に連携し、誰一人として取り残さない安心安全な街づくりを推進してまいります。

■ 本件に関するお問い合わせ先

団体名： 岸和田市社会福祉協議会

担当者名： 沖藤政紀（地域福祉課）

TEL： 072-430-3366

Email： vc@Kishiwadashisyakyo.onmicrosoft.com

自治会館にて申込受付を実施している様子