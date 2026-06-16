長期ビジネス出張者向け宿泊施設「ワークマンハウス帯広」が2026年7月6日開業

レッドホーストラスト株式会社

レッドホーストラスト株式会社（本社：北海道札幌市中央区、代表取締役社長：八重樫暁）は、2026年7月6日（月）に、長期ビジネス出張者向け宿泊施設「ワークマンハウス帯広」を開業いたします。

本施設は、JR北海道グループが推進する鉄道沿線価値向上を目指した取り組みの一環であり、北海道ジェイ・アール都市開発株式会社と当社による初の共同プロジェクトとなります。

また、この度のオープンを記念いたしまして、7月6日～9月30日までの期間、宿泊料金が2,000円offとなるキャンペーンを実施いたします。当キャンペーンは1泊からのご宿泊にも対応し、期間中であれば何度でもお得にご利用いただけます。

ワークマンハウス帯広

ワークマンハウスは、「手頃な料金設定」「プライベートが確保された完全個室」「ボリューム満点の日替わり定食」「スケジュール変更への柔軟な対応」などが好評を博しており、法人顧客のリピート率は70％を超えています。

また、同年9月には「ワークマンハウス苫小牧船見」と「ワークマンハウスプレミアム苫小牧北栄」の開業を予定しており、鋭意準備を進めております。

■ワークマンハウスの特徴

客室大浴場（男性専用）ランドリールーム（無料）洗面ルーム女性専用サニタリールーム食堂廊下

ワークマンハウスは現在、北海道内に28店舗を展開しています。風呂・トイレ共用タイプと、全室ユニットバス完備のプレミアムタイプの2種類があり、今回開業する「ワークマンハウス帯広」は、全室シングルルームの風呂・トイレ共用タイプとなります。

■ワークマンハウス帯広 基本情報

- 長期滞在に適したシンプルでリーズナブルな料金設定1泊の短期から数ヶ月、数年単位の滞在を想定したリーズナブルな料金設定。コストを抑えつつ、自宅のようにくつろげる快適な滞在を提供いたします。- プライベートの守られた完全個室長期滞在を快適にするために、全室にスマートテレビ、2ドア式冷蔵庫、エアコン、無料Wi-Fiなどを完備。また、喫煙可能な客室もご用意しております- 宿泊者の健康を支えるボリューム満点の心温まる手作り料理と充実のサービス栄養バランスに配慮した日替わり定食は、毎日食べても飽きない家庭的な味わいが魅力。朝・夕の2食付きプランに加え、お弁当が付いた3食プランも選択可能で、出張者の健康管理をサポートします。さらに、「おにぎり無料サービス」や「洗濯機・乾燥機の無料利用」など、長期滞在に嬉しいサービスも充実しております。夕食一例夕食一例朝食お弁当

■宿泊料金

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/102977/table/23_1_9abc3ee466b715b4d0fd50e5f68373b4.jpg?v=202606170351 ]

・1泊から利用可能

・30泊以上の長期ご利用で最大22％オフとなるマンスリープランが利用可能

※ 別途宿泊税300円がかかります

※ 初期費用不要。清掃費、布団代などの追加費用はかかりません

■キャンペーン概要

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/102977/table/23_2_42e3c5b353305c9e8fa11a142b89790a.jpg?v=202606170351 ]

帯広店オープンに伴い、宿泊料金2,000円offキャンペーンを実施いたします

【対象期間】 7月6日～9月30日ご宿泊分

【キャンペーン内容】 夏季繁忙期追加料金2,000円/泊が無料

【対象プラン】 素泊まりプラン、2食事付プラン

【ご利用条件】 1泊からご利用可能

■運営会社

レッドホーストラスト株式会社

本社：〒060-0061 札幌市中央区南1条西2丁目5番地 南一条Kビル 8階

設立：1999年8月

代表者：代表取締役 八重樫 暁

事業内容：

北海道内でワークマンハウスを28店舗運営。2027 年までに北海道内で合計1,500室の「ワークマン

ハウス」のオープンを目指し、さらには宿泊需要が高い日本各地の地方エリアへの出店も展開していきます。

・宿泊施設企画運営事業

・工事事業者支援事業

・不動産の売買

会社ホームページ： https://redhorse-trust.com/

＜本件に関するお問い合わせ＞

レッドホーストラスト株式会社 マーケティング部 担当：ヒガシデ

TEL：070-3115-9022

MAIL：higashide.may@redhorse-group.co.jp