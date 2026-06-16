【熊本ヴォルターズ】グレゴリー・エチェニケ選手 継続決定

写真拡大 (全2枚)

熊本バスケットボール株式会社


Bリーグ（ジャパン・プロフェッショナル・バスケットボールリーグ）2部に所属する熊本ヴォルターズ（熊本バスケットボール株式会社／熊本市中央区）では、グレゴリー・エチェニケ選手と2026-27シーズンの契約（継続）に合意しました。



プロフィール



グレゴリー・エチェニケ［Gregory Echenique］

生年月日：1990年11月23日
身長：208cm
体重：130kg
ポジション：PF/C
背番号：88
出身地：ベネズエラ





【経歴】


クレイトン大学
2013-14 Riesen Ludwigsburg(ドイツ1部)
2014-18 B.C.Oostende(ベルギー1部)
2018 Guaros de Lara(ベネズエラ1部)
2018-19 島根スサノオマジック(B2)
2019-22 広島ドラゴンフライズ(B2・B1)
2022-24 福島ファイヤーボンズ(B2)
2024.10-11 福島ファイヤーボンズ(B2)
2024.11-　 熊本ヴォルターズ



【本人コメント】


I’m so happy to be able to fight for Kumamoto again 2026-27 season.
I’ll work hard during the break to come back ready and help the team get off to a good start.
I’m very thankful for the support and trust I received from the fans since I've been part of the team and I will not let you guys down.
Looking forward to seeing everyone again!

2026-27シーズンもまた熊本ヴォルターズの一員として戦えることが本当に嬉しいです。
オフシーズン中にしっかりと準備を整え、開幕からチームが良いスタートを切れるよう全力を尽くします。
熊本に来てから、ファンの皆さんが常に私を信じ、支え続けてくれたことに深く感謝しています。
皆さんの期待に応えて素晴らしいシーズンにします。
会場でまた皆さんにお会いできるのを楽しみにしています！


2025-26シーズン スタッツはこちら(https://www.bleague.jp/roster_detail/?PlayerID=18432)
2026-27シーズン 選手・スタッフ契約状況

〈選手〉


#3 山本翔太選手(継続)


#11 石川海斗選手(継続)


#12 保坂晃毅選手(継続)


#17 澤邉圭太選手(継続)


#31 山田安斗夢選手(継続)


#88 グレゴリー・エチェニケ選手(継続)



〈スタッフ〉


遠山向人ヘッドコーチ(継続)


遥天翼アシスタントコーチ(継続)


比留木謙司アシスタントコーチ(新規)


本村亮輔プレイヤーデベロップメントコーチ兼ユースアドバイザー(継続)


内藤康ストレングスコーチ(継続)


与那城朝子ヘッドアスレティックトレーナー(継続)


扇山太輔アシスタントトレーナー(継続)


大山陽マネージャー(継続)


川口結菜マネージャー(新規) 　　　　


熊本ヴォルターズHPはこちら(https://www.volters.jp/)