【熊本ヴォルターズ】グレゴリー・エチェニケ選手 継続決定
Bリーグ（ジャパン・プロフェッショナル・バスケットボールリーグ）2部に所属する熊本ヴォルターズ（熊本バスケットボール株式会社／熊本市中央区）では、グレゴリー・エチェニケ選手と2026-27シーズンの契約（継続）に合意しました。
プロフィール
グレゴリー・エチェニケ［Gregory Echenique］
生年月日：1990年11月23日
身長：208cm
体重：130kg
ポジション：PF/C
背番号：88
出身地：ベネズエラ
【経歴】
クレイトン大学
2013-14 Riesen Ludwigsburg(ドイツ1部)
2014-18 B.C.Oostende(ベルギー1部)
2018 Guaros de Lara(ベネズエラ1部)
2018-19 島根スサノオマジック(B2)
2019-22 広島ドラゴンフライズ(B2・B1)
2022-24 福島ファイヤーボンズ(B2)
2024.10-11 福島ファイヤーボンズ(B2)
2024.11- 熊本ヴォルターズ
【本人コメント】
I’m so happy to be able to fight for Kumamoto again 2026-27 season.
I’ll work hard during the break to come back ready and help the team get off to a good start.
I’m very thankful for the support and trust I received from the fans since I've been part of the team and I will not let you guys down.
Looking forward to seeing everyone again!
2026-27シーズンもまた熊本ヴォルターズの一員として戦えることが本当に嬉しいです。
オフシーズン中にしっかりと準備を整え、開幕からチームが良いスタートを切れるよう全力を尽くします。
熊本に来てから、ファンの皆さんが常に私を信じ、支え続けてくれたことに深く感謝しています。
皆さんの期待に応えて素晴らしいシーズンにします。
会場でまた皆さんにお会いできるのを楽しみにしています！
2025-26シーズン スタッツはこちら(https://www.bleague.jp/roster_detail/?PlayerID=18432)
2026-27シーズン 選手・スタッフ契約状況
〈選手〉
#3 山本翔太選手(継続)
#11 石川海斗選手(継続)
#12 保坂晃毅選手(継続)
#17 澤邉圭太選手(継続)
#31 山田安斗夢選手(継続)
#88 グレゴリー・エチェニケ選手(継続)
〈スタッフ〉
遠山向人ヘッドコーチ(継続)
遥天翼アシスタントコーチ(継続)
比留木謙司アシスタントコーチ(新規)
本村亮輔プレイヤーデベロップメントコーチ兼ユースアドバイザー(継続)
内藤康ストレングスコーチ(継続)
与那城朝子ヘッドアスレティックトレーナー(継続)
扇山太輔アシスタントトレーナー(継続)
大山陽マネージャー(継続)
川口結菜マネージャー(新規)