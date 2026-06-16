ひとり情シスの半数以上が、自身が不在となった場合「会社のシステムが停止し、業務に支障が出る」と回答！

株式会社アイアットOEC

ノーコード業務アプリ作成ツール「@pocket（アットポケット）」を提供する株式会社アイアットOEC（本社：岡山市北区、代表取締役社長：楠田 教夫）は、会社の中で一人で情報システムを担当している会社員（20代～50代の男女 ※以下、ひとり情シス）を対象に「ひとり情シスの属人化リスクに関する実態調査」を実施しました。この調査から、ひとり情シスにおける業務負荷や属人化の実態、不在時における事業継続リスクなどが明らかになりました。

＜背景＞

企業のDX推進が加速する一方で、深刻なIT人材不足により、社内システムの運用・管理を実質一人で担う「ひとり情シス」に依存する企業は多く存在します。特に、賞与支給後や人事異動が重なる6月は人材の流動性が高まりやすく、特定の担当者に業務が集中することによる退職リスクや事業継続リスクが顕在化しやすい時期です。「ひとり情シスが不在になると会社のシステムに重大な影響が出る」というリスクは、企業にとって看過できない経営課題です。しかし、ひとり情シスが抱える業務過多の実態や属人化の認識、そして現場が求める解決策について、当事者の声を集めた客観的なデータは不足しています。そこで、株式会社アイアットOECは、会社の中で一人で情報システムを担当している会社員を対象に、「ひとり情シスの属人化リスクに関する実態調査」を実施しました。

＜調査サマリー＞

・ひとり情シスの半数が、直近1～2年で担当している全体の業務量が増加したと回答

・会社内でひとり情シスとして働く中で、現在抱えている業務上の主な問題は「業務量が多く負荷が高いこと」や「専門外のシステムも一人で対応しなければならないこと」

・ひとり情シスの半数以上が、自身が不在となった場合、会社のシステムが停止し、業務に支障が出ると回答

・ひとり情シスの7割以上が、現在、自身の業務が属人化していることに対し、解消の必要性を感じている

・情シス業務の属人化や業務過多を解消するために必要だと考える取り組みのトップ3は、1位「IT人材の新規採用・増員」、2位「マニュアルや仕様書の整備」、3位「DXツールの導入」

・ひとり情シスの7割以上が、現場主導で業務を一元管理できる環境が整うことは、自身の業務負担軽減につながると考えている

＜調査概要＞

調査期間：2026年5月29日～5月31日

調査方法：インターネット調査

調査対象：会社の中で一人で情報システムを担当している会社員（20代～50代の男女）

調査人数：330名

モニター提供元：RCリサーチデータ

※回答比率は小数点第二位を四捨五入しているため、回答比率の合計は100.0%にならない場合があります。

ひとり情シスの半数が、直近1～2年で担当している全体の業務量が増加したと回答

まず、「直近1～2年で、ひとり情シスとして担当している全体の業務量はどのように変化したか」を尋ねる設問への回答では、1位が「やや増加した」で29.1%、2位が「変わらない」で25.5%、3位が「大きく増加した」で20.9%という結果になりました。1位と3位の各回答の比率を合計すると50.0%となり、この結果から、ひとり情シスの半数が、直近1～2年で担当している全体の業務量が、程度の差こそあれ、増加したと回答したことがわかりました。

会社内でひとり情シスとして働く中で、現在抱えている業務上の主な問題は「業務量が多く負荷が高いこと」や「専門外のシステムも一人で対応しなければならないこと」

また、「会社内でひとり情シスとして働く中で、現在抱えている業務上の問題は何か」を尋ねる設問への回答では、1位が「業務量が多く負荷が高い」で36.4%、2位が「専門外のシステムも一人で対応しなければならない」で35.2%、3位が「社内に相談できる相手がいない」で33.9%という結果になりました。この結果から、会社内でひとり情シスとして働く中で、現在抱えている業務上の主な問題は「業務量が多く負荷が高いこと」や「専門外のシステムも一人で対応しなければならないこと」であることが判明しました。

ひとり情シスの半数以上が、自身が不在となった場合、会社のシステムが停止し、業務に支障が出ると回答

続いて、「自身が不在となった場合、会社のシステム運用にどのような影響が出るか」を尋ねる設問への回答では、1位が「一部のシステムが停止し、業務に支障が出る」で37.3%、2位が「一時的な遅延は発生するが、業務は継続できる」で33.6%、3位が「完全に停止し、業務に重大な支障が出る」で17.3%という結果になりました。1位と3位の各回答の比率を合計すると54.6%となり、この結果から、ひとり情シスの半数以上が、自身が不在となった場合、会社のシステムが完全に停止、または一部停止し、程度の差こそあれ、業務に支障が出ると回答したことが明らかになりました。

ひとり情シスの7割以上が、現在、自身の業務が属人化していることに対し、解消の必要性を感じている

また、「現在、自身の業務が属人化していることに対し、解消の必要性をどの程度感じているか」を尋ねる設問への回答では、1位が「やや感じている」で39.7%、2位が「非常に感じている」で31.2%、3位が「あまり感じていない」で21.5%という結果になりました。1位と2位の各回答の比率を合計すると70.9%となり、この結果から、ひとり情シスの7割以上が、現在、自身の業務が属人化していることに対し、程度の差こそあれ、解消の必要性を感じていることが判明しました。

情シス業務の属人化や業務過多を解消するために必要だと考える取り組みのトップ3は、1位「IT人材の新規採用・増員」、2位「マニュアルや仕様書の整備」、3位「DXツールの導入」

次に、「情シスの業務の属人化や業務過多を解消するためには、どのような取り組みが必要だと思うか」を尋ねる設問への回答では、1位が「IT人材の新規採用・増員」で38.8%、2位が「マニュアルや仕様書の整備」で35.8%、3位が「DXツールの導入」で34.9%という結果になりました。この結果から、ひとり情シスの多くは、情シス業務の属人化や業務過多を解消するためには、「IT人材の新規採用・増員」といった人的リソースの確保だけでなく、「マニュアルや仕様書の整備」「DXツールの導入」といった仕組みづくりやツール活用による対策も必要だと考えていることがわかりました。

ひとり情シスの7割以上が、現場主導で業務を一元管理できる環境が整うことは、自身の業務負担軽減につながると考えている

調査の最後、「現場主導で業務を一元管理できる環境が整うことは、自身の業務負担軽減につながると思うか」を尋ねる設問への回答では、1位が「ややつながると思う」で43.3%、2位が「非常につながると思う」で29.4%、3位が「あまりつながると思わない」で20.9%という結果になりました。1位と2位の各回答の比率を合計すると72.7%となり、この結果から、ひとり情シスの7割以上が、現場主導で業務を一元管理できる環境が整うことは、程度の差こそあれ、自身の業務負担軽減につながると考えていることが明らかになりました。

＜まとめ＞

今回の調査により、ひとり情シスの半数が、直近1～2年で担当している全体の業務量が増加したと回答したことがわかりました。また、会社内でひとり情シスとして働く中で、現在抱えている業務上の主な問題は「業務量が多く負荷が高いこと」や「専門外のシステムも一人で対応しなければならないこと」であり、ひとり情シスの半数以上が、自身が不在となった場合、会社のシステムが停止し、業務に支障が出ると回答したことが明らかになりました。さらに、ひとり情シスの7割以上が、現在、自身の業務が属人化していることに対し、解消の必要性を感じており、ひとり情シスが業務の属人化や業務過多を解消するために必要だと考える取り組みのトップ3は、1位「IT人材の新規採用・増員」、2位「マニュアルや仕様書の整備」、3位「DXツールの導入」であることが判明しました。なお、ひとり情シスの7割以上が、現場主導で業務を一元管理できる環境が整うことは、自身の業務負担軽減につながると考えていることも明らかになりました。

本調査で明らかになった「ひとり情シスの属人化リスク」に対し、株式会社アイアットOECの「@pocket（アットポケット）」は、現場主導で業務アプリを簡単に作成できる環境を提供します。本サービスは初期費用0円、月額300円から利用できるノーコード業務アプリ作成ツールです。ドラッグ＆ドロップの直感的な操作で、業務要件に合わせた柔軟なシステム構築・改修が可能です。これにより、ひとり情シス体制によって生じる「業務負担の偏り」や「事業継続リスク」といった課題の解決に貢献します。

<監修者>

株式会社アイアットOEC

プロダクトサービスグループ リードグロースプロフェッショナル 濱田 廣晴

ノーコード業務改善プラットフォーム「@pocket」のマーケティング・営業企画を担当。ITコーディネータ。BtoBマーケティングの経験を基に、ウェビナーや展示会、情報発信を通じたノーコード活用の普及に従事。企業のDX推進や業務改善支援に携わるとともに、顧客や現場課題の分析を通じて業務効率化や生産性向上を支援している。現場主導の業務改善を促進し、誰もが継続的に業務改革へ取り組める社会の実現を目指している。

調査実施会社

株式会社アイアットOEC

所在地：〒700-0822 岡山市北区表町三丁目11番50号 ハレミライ千日前6階7階

代表取締役社長：楠田 教夫

事業内容：クラウドサービスの提供、アウトソーシングサービスの提供、パッケージソフトの販売・導入・サポート、総務ソリューションの提供、システム機器・デジタル複合機の販売、ハードウェア保守サービス

URL：https://www.iii-oec.co.jp/

@pocket（アットポケット）

「@pocket（アットポケット）」は、プログラミングの知識がなくてもドラッグ＆ドロップの簡単な操作で業務アプリを作成できるクラウドサービスです。これまでに1,300社以上の導入実績があり、豊富なテンプレートやExcelからのインポート機能によって、紙やExcelで行っていた業務のアプリ化とスムーズな導入を支援します。詳細は以下をご覧ください。



@pocket（アットポケット）：https://at-pocket.com/