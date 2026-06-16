【埼玉県狭山市】暑い日には、これが食べたい！旬の香りと味を食卓へ。狭山市の自慢の枝豆の収穫が最盛期に！父の日のプレゼントにいかが？

狭山市役所神風香（かみふうか）神風香（かみふうか）茹でたて

狭山市は、埼玉県内でも有数の枝豆の産地です。埼玉県狭山市で5月中旬からスタートした枝豆の収穫も、6月に入り最盛期を迎えています。今しか味わえない「採れたて・茹でたて」の格別な美味しさを広く皆様に楽しんでいただくため、旬の到来をお知らせします。

豆の甘味や食感、旬ならではの美味しさがたまりません。おつまみやおやつをはじめ、父の日のプレゼントにもいかがですか？

ＪＡいるま野のブランド豆「いるまめ」

※写真の神風香は「いるまめ」として出荷される高品質の枝豆の一種です。

ＪＡいるま野のブランド豆「いるまめ」

枝豆は、ＪＡいるま野管内（狭山市、所沢市、川越市など）の農家では栽培され、同時期に出荷の最盛期を迎えます。特に、ＪＡが生産者と品種設定を協議して出荷するものを「いるまめ」として販売しています。「いるまめ」は、品質保持の取り組みとして、包装資材に鮮度保持袋を使用し、食味・鮮度保持にこだわったブランド豆で、出荷用段ボール箱の上部と側面に穴を開け、空気の通りを良くすることで温度の上昇を防ぎ、品質が劣化しないよう工夫もしているもので、市場でもブランド品として定着しています。6月中旬となり「いるまめ」の出荷が最盛期を迎えています。

ＪＡいるま野 https://www.ja-irumano.or.jp/

狭山市の農産物を購入したい方へ

狭山市は、埼玉県南西部の武蔵野台地と入間台地の一端に位置し、首都圏から約40キロメートルという立地条件のもと、露地栽培中心の農業が発展してきました。豊かな土壌を生かし、ほうれん草やにんじん、枝豆などのさまざまな野菜が生産されており、中でも里芋は全国有数の生産地となっています。

また、狭山市は日本三大銘茶のひとつに数えられる狭山茶の産地です。狭山茶は茶産地としては冷涼であるため、冬の間、茶樹を十分休ませることができます。このことによって茶葉の厚さが増し、狭山茶の特色であるコク味につながっています。

狭山市内で生産された農産物を取り扱っている販売店の一部をご紹介します。

※販売店の入荷状況や天候の影響により、狭山市内で生産された農産物が店頭に並んでいない場合がございます。あらかじめご了承ください。

https://www.city.sayama.saitama.jp/kankou/kanko/sayamasinousannbutu.html

狭山市産農産物の販売店

農産物直売所

狭山市内スーパーマーケット

旬の枝豆を食べよう“もぐもぐｓａｙａｍａ”

- JAいるま野農産物直売所あぐれっしゅげんき村 所在地：狭山市大字堀兼2085-1https://www.ja-irumano.or.jp/market/genki.html- ふれあいファームセンター所在地：狭山市入間川1166-1https://fureaifarm.jp/- SAYA Market&Cafe所在地：狭山市入間川1丁目3-1https://saya.nicks.jp/- ベルク- ヤオコー- イオン- いなげや- ベイシアなどで取り扱っています。また、近隣市の店舗でも購入いただける場合があります

狭山市の野菜を使ったレシピを公開しています。

クックパッド「狭山市公式キッチン」 https://cookpad.com/jp/users/40319462

もぐもぐｓａｙａｍａ https://www.city.sayama.saitama.jp/shisei/kouhou/koho/mogumogu/zine/cookpad.html

冊子”もぐもぐｓａｙａｍａ”

冊子もあります。

販売価格 300円（税込）

規格 A5フルカラー 112ページ 197g

販売場所 狭山市役所7階広報課（月曜日から金曜日の9時から17時まで ※土曜日、日曜日、祝日などの閉庁日を除く）

発行 狭山市

郵送対応

以下の1から3のすべてを同封の上、郵送先へ送付ください

【郵送先】

350-1380 埼玉県狭山市入間川1丁目23番5号 広報課行

提供元

- 購入者の氏名、送付先、電話番号、購入希望数を記入したもの（郵送手続き、不備があった場合の確認のため。書式は任意）- 1冊につき、定額小為替300円分（郵便局でお買い求めいただけます。定額小為替は未記入のまま送付してください。）- A5版の冊子が入る返信用封筒（重さに応じた切手を貼付）。スマートレター等でも可

狭山市役所 https://www.city.sayama.saitama.jp/