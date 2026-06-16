消臭ポリ袋「ニオワイナ」から「シナモロール」デザインの限定パッケージ第5弾を発売！

日本サニパック株式会社

日本サニパック株式会社（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：井上充治、以下 サニパック）は、サニパックの応援団長として活躍中の株式会社サンリオ（本社：東京都品川区）のキャラクター「シナモロール」をパッケージデザインに取り入れたニオワイナ消臭ポリ袋を、2026年6月25日（木曜）より数量限定で発売します。

シナモロール 限定パッケージ ニオワイナ消臭ポリ袋 第5弾

消臭ポリ袋「ニオワイナ」について

アンモニアや硫化水素などのニオイの元を化学の力で消臭するポリ袋です。生ゴミ、ペットの排泄物、赤ちゃんや介護の使用済みのおむつ処理といったニオイの気になるゴミ処理に便利な商品です。また、ジムで利用した汗のかいたウエア、旅行先で着た下着・衣服などの一時保管にもご活用いただけます。

結びやすいとって付きや、キッチンやリビングに置きやすい箱型パッケージのものなど、サイズやバリエーションが豊富で9種類あり、発売開始からこれまでにシリーズ累計出荷数620万個※突破した人気商品となっています。

消臭ポリ袋「ニオワイナ」特設ページはこちら

https://www.sanipak.jp/series/niowaina.html

※集計期間：2020年2月14日～2026年3月31日（自社調べ）

※集計対象商品：ニオワイナ消臭ポリ袋シリーズ

商品ラインアップ

シナモロール 限定パッケージ ニオワイナ消臭ポリ袋 箱 白半透明 大サイズ 50枚 0.018mm

本パッケージは「シナモロールたちがみんなの暮らしを応援！」をテーマに様々なシーンのシナモンとなかまたちのデザインをお楽しみいただけます。また、今回のニオワイナは3デザイン同時展開です。

シナモロール 限定パッケージ ニオワイナ消臭ポリ袋

消臭ポリ袋「ニオワイナ」の中でも人気の高い箱型商品です。1枚ずつ取り出しやすいのが特長です。

箱型で取り出しやすい

生ゴミや使用済みのおむつ処理といった普段使いがしやすい大サイズです。

生ゴミや使用済みのおむつ処理に使いやすいサイズ：(200+110)×350mm

販売店舗

全国のドラッグストアやスーパー、ホームセンター、ディスカウントストアなどにて順次販売されます。

「シナモロール 限定パッケージ ニオワイナ消臭ポリ袋」の特設ページはこちら

https://www.sanipak.jp/series/niowaina/cinnamon.html

パッケージ限定「オリジナルフォトフレーム」付き

本商品パッケージをスマホでかざすと、「オリジナルフォトフレーム」で撮影を楽しめるARがついています。パッケージデザインごとにフォトフレームデザインも異なるのでぜひご覧ください！

パッケージ限定 ARオリジナルフォトフレーム

「ARでの遊び方」特設ページはこちら

https://www.sanipak.jp/cinnamon/photo.html

■会社概要

社名：日本サニパック株式会社

所在地：〒151-0072 東京都渋谷区幡ヶ谷1-25-5

代表者：代表取締役社長 井上充治

事業内容：ポリエチレン製ゴミ袋、食品保存袋、水切り袋、食品シートなどの製造、及び販売

設立年：1970年（昭和45年）

株主：伊藤忠商事株式会社 100%

■お問い合わせ先

本件に関する報道機関様からのお問い合わせ窓口

日本サニパック株式会社

経営企画本部 広報担当 細川

TEL：03-3469-4842

お問い合わせ窓口：

https://www.sanipak.co.jp/contact.html