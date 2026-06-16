LUCY、来日公演の興奮そのままに！タワーレコード渋谷店にてLUCY 2ND FULL ALBUM ＜Childish＞ 発売記念リリースイベント開催決定

株式会社STONE.B

韓国の実力派バンド・LUCY（ルーシー）が、2ND FULL ALBUM の発売を記念したリリースイベントを開催することが決定した。

イベントは2026年7月25日（土）、東京・タワーレコード渋谷店5Fイベントスペースにて実施される。前日となる7月24日には、メンバーの兵役終了後初となる日本単独公演『2026 LUCY 9TH CONCERT ＜ISLAND＞ IN YOKOHAMA』をKT Zepp Yokohamaで開催予定となっており、今回のリリースイベントはその来日スケジュールに合わせて行われる特別な企画となる。

LUCYにとって完全体での日本公演は約2年ぶり。待望のコンサートで日本のファンと再会した翌日には、さらに近い距離で交流できるリリースイベントを実施することで、日本のファンにとって忘れられない2日間となりそうだ。

LUCYは、バイオリンを取り入れた唯一無二のバンドサウンドと、繊細で爽やかな音楽性を武器に国内外で高い人気を誇る4人組バンド。

2026年4月に発売された LUCY 2ND FULL ALBUM ＜Childish＞ では、LUCYならではの感性と音楽的な挑戦を詰め込み、初動売上10万枚を突破するなど大きな反響を呼んだ。

今回のリリースイベントでは、4人のメンバー全員からサインを受け取れる「団体サイン会」をはじめ、メンバーがエプロン姿で参加する「エプロン着用名刺お渡し会」、さらにスマートフォンで撮影しながら参加できる「撮影可能お見送り会」を実施。

ライブ会場とはまた異なる距離感でメンバーと触れ合える貴重な機会となる。



コンサートでしか味わえない圧巻のライブパフォーマンス、そしてリリースイベントでの特別な交流。LUCYの日本滞在を存分に楽しめる貴重な機会となりそうだ。

その他詳細はタワーレコード渋谷店およびタワーレコード オンラインの案内ページにてご確認ください。

⬛︎ LUCY 2ND FULL ALBUM

RELEASE EVENT at TOWER RECORDS SHIBUYA イベント概要 (タワーレコード)

https://tower.jp/article/feature_item/2026/06/16/1005



⬛︎ 2026 LUCY 9TH CONCERT 〈ISLAND〉 IN YOKOHAMA 公演概要 (mahocast)

https://www.mahocast.com/ce/c/105

■ LUCY (ルーシー)

X : https://twitter.com/BANDLUCY_mystic

IG : https://www.instagram.com/band_lucy

YT : https://www.youtube.com/@LUCYISLAND

TT : https://www.tiktok.com/@bandlucy_official

LUCYは、シン・イェチャン（ヴァイオリン）、チェ・サンヨプ（ボーカル／ギター）、チョ・ウォンサン（ベース／プロデュース）、シン・グァンイル（ドラム／ボーカル）で構成された韓国の4人組バンドである。

ベーシスト兼メインプロデューサーのチョ・ウォンサンを中心に、メンバー全員がアルバムの企画・制作に参加しており、作詞・作曲まで自ら手掛けている。

2020年5月にシングルアルバム『DEAR.』でデビュー。近年では2ndフルアルバム『Childish』をリリースし、LUCYならではの感性と独創的なサウンドで幅広い音楽的スペクトラムを証明した。また、同アルバムでは初動売上10万枚を突破し、国内外で大きな支持を集めている。

その後もEP、シングル、OSTなど多彩な活動を続けながら、数々の大型フェスティバルでヘッドライナーを務めるなど、音源・ライブの両面で唯一無二の存在感を放っている。圧倒的なライブパフォーマンスと高い演奏力を武器に、これまで開催した8度の単独コンサートを即完売させた実績を持つ。

さらに、2024年には初のワールドツアーを開催。アジアおよび北米の主要都市を熱狂させ、“K-Band Scene”を代表する存在として、その地位をより確固たるものにした。

DISCOGRAPHY

* 2020.05.08 DS 『DEAR.』

* 2020.08.13 EP 『PANORAMA』

* 2020.11.12 DS 『선잠』

* 2021.02.16 Single 『INSIDE』

* 2021.06.16 Single 『Gatcha!』

* 2021.08.20 DS 『동문서답』

* 2021.12.07 EP 『BLUE』

* 2022.08.17 Full Album 『Childhood』

* 2023.02.23 EP 『INSERT COIN』

* 2023.08.17 EP 『열』

* 2023.12.05 Single 『Boogie Man』

* 2024.03.20 DS 『못 죽는 기사와 비단 요람』

* 2024.08.14 EP 『FROM.』

* 2025.04.23 EP 『와장창』

* 2025.10.30 EP 『선』

* 2026.04.29 Full Album 『Childish』

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AWARDS

* 2025 「Korea Grand Music Awards（KGMA）」 ベストバンド部門受賞

* 2025 「K World Dream Awards」 ベストバンドアーティスト賞受賞

* 2024 「Universal Superstar Awards」 ユニバーサル・ロックバンド・アイコン受賞

* 2024 「Hanteo Music Awards」 Favorite Band Performance賞受賞

* 2024 「Korea First Brand Awards」 “2024年をリードする期待のバンド”選定

* 2024 「Beautiful Mint Life Awards」 最高アーティスト（MVP）受賞

* 2023 「Hanteo Music Awards」 Trend Award ブルーミング・バンド・パフォーマー部門受賞

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LIVE HISTORY

* 2026.01.31 - 「2026 FIRST MUSIC STATION」出演（ヘッドライナー）

* 2025.12.29～30 - 「SERIES.L : LUCY」開催

* 2025.11.07～09 - 「2025 LUCY 8TH CONCERT 」開催

* 2025.10.18 - 「Grand Mint Festival 2025」出演（ヘッドライナー）

* 2025.08.23 - 「2025 CassCool Festival」出演

* 2025.08.16 - 「7 ROCK PRIME 2025」出演（ヘッドライナー）

* 2025.08.03 - 「2025 仁川ペンタポート・ロックフェスティバル」出演

* 2025.07.20 - 「SOUNDBERRY FESTA' 25」出演

* 2025.06.28 - 「2025 ソウルパークミュージックフェスティバル」出演（ヘッドライナー）

* 2025.05.30 - 「ソウルジャズフェスティバル 2025」出演

株式会社Stone.B / mahocast (マホキャスト)

メディアソリューションとシステム開発を基盤に、独自の配信プラットフォームやソフトウェアを設計・開発。エンタメ分野ではイベント企画・制作・運営からライブ配信・公演まで多彩なサービスを展開しています。



自社運営のアーティスト向けワンストッププラットフォームでは、チケット・グッズ販売やファンクラブ運営を包括的にサポート。日韓を中心に国際展開を推進し、特に韓国との連携を強化しています。

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