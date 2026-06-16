【800名完売御礼】「四国水族館ナイト～夜の水族館まるごと出会いの舞台～」開催報告

株式会社リンクバル

株式会社リンクバル（本社：東京都中央区、代表取締役社長：吉弘和正、証券コード：6046、以下「当社」）は、当社が運営するイベントECサイト「machicon JAPAN」において、当社主催の大型リアルイベント「四国水族館ナイト」を800名完売で開催いたしましたので、下記のとおりご報告いたします。

■四国水族館ナイト～夜の水族館まるごと出会いの舞台～

本イベントは、夜の四国水族館を特別に貸し切り、「まだ知らない誰かと出会う」をテーマに光ゆらめく夜の水族館の中、参加者同士が自然と交流できる仕掛けやキッカケを通じて特別な出会いをお届けするために開催されました。

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/4786/table/737_1_68b820ddff4686a9b74c96a6c3630c73.jpg?v=202606170351 ]

■当日の様子と主な内容

独身男女800名（男性：400名 女性：400名）が閉館後の四国水族館に集結。

普段は入ることができない夜の水族館という非日常的な空間で特別な出会いを体験しました。

※個人の特定を防ぐため一部モザイク処理をおこなっています

受付・入館

受付がお済みの方から四国水族館に入館。

皆さんはじめは少し緊張気味の面持ちでしたが、「面白いで少子化を止める男」で有名なYouTuber オフサイド兄さんがゲストMCで登場し皆さんの緊張をほぐしてくれました。

さらに、サンセットをバックにした参加者限定の特別なイルカプログラムにより、会場は大いに盛り上がりました。

受付の様子イルカプログラム観覧中の様子ゲストMCのオフサイド兄さん

トークタイムスタート

イルカプログラムで盛り上がった後はトークタイムスタート。

大水槽「綿津見の景」やフォトスポットで有名な「渦潮の景」等、皆さん、思い思いの場所で、異性との会話を楽しんでいました。

薄暗い館内と水槽から差し込む光が、幻想的でムードがあり、非日常的な空間で特別な出会いを後押ししていました。

「綿津見の景」の水槽前せとうちデッキ周辺ドリンクカウンター付近

出会いをサポートするコンテンツ

イベント内では、複数のお題を異性とチャレンジする「マッチングラリー」や水族館ならではの話題で盛り上がる「お魚トークラウンジ」、気になったお相手とペアで記念撮影できる「ときめきフォトスポット」などコンテンツが盛りだくさん。

マッチングラリーの景品では協賛企業の株式会社エイワ様よりチョコマシュマロが提供されましたが、中にはそのマシュマロを女性にプレゼントして会話のきっかけにする男性もいらっしゃいました。

コンテンツを楽しむ男女グループ景品のチョコマシュマロを受け取る参加者真珠のとりだしワークショップブース

■参加者の反応

イベント終了後のアンケートでは、半数以上が高評価の回答を得ており、参加体験に対する評価は非常に高い結果となりました。

また、参加者からは下記の声が寄せられており、

非日常的な空間での特別な出会いを数多く提供することができました。

- 「水族館ならではの空間のおかげで話しやすくて良かった」- 「夜の水族館という非日常の経験が味わえた」- 「夜の水族館自体初めてで、いつもと違った雰囲気を楽しめた」- 「魚達を見るだけでも楽しかったが、異性と必然的に交流を図ることができる企画があった」- 「また同じようなイベントを同じ規模で実施してほしいです！」

■今後の展望

「machicon JAPAN」は今後、「四国水族館ナイト～夜の水族館まるごと出会いの舞台～」の第2回開催や、同様の大規模かつエンタメ性が高いイベントの全国展開に注力していき、たくさんの出会いとワクワクを届ける活動を促進してまいります。

■開催希望の水族館と協賛について

イベント開催をご希望の水族館様、ならびに協賛をご希望の企業様はこちら(https://linkbal.co.jp/contact/other/)よりお問い合わせください。

■株式会社リンクバルとは（https://linkbal.co.jp/(https://linkbal.co.jp/)）

リンクバルは「出会いを作るプロ集団」として、人との出会いに楽しさを見出してもらえるよう、一人ひとりの可能性が広がる様々な「出会い」をワンストップでつなぐプラットフォームを提供しています。事業は、イベントECサイト『machicon JAPAN』や恋活・婚活マッチングアプリ『CoupLink』、1対1で出会えるカフェラウンジ『1on1 for Singles』で出会いのきっかけをつくり、カップル成立後は『Pairy』でサポートを行っております。当社は多くのパートナー企業様をはじめ様々なステークホルダーとのつながりによって大きく成長してきました。つながりの大切さを知っているからこそ、そこから生まれる感動や刺激をユーザーの皆様に届けてまいります。

【提供サービス】

・machicon JAPAN（https://machicon.jp/(https://machicon.jp/)）

machicon JAPAN（マチコンジャパン）は、日本全国で行われるオンライン・オフラインイベントを掲載しております。独身男女の出会いの場だけではなく、さまざまな体験や学び、あらゆる魅力的な「コト」をラインナップし、ワンストップ型の『コト消費のプラットフォーム』を目指しています。

・CoupLink（https://couplink.jp/(https://couplink.jp/)）

CoupLink（カップリンク）は、真剣に恋活・婚活をはじめたい人のためのマッチングアプリです。お客様の「恋人を作りたい」という想いは、私たちのミッションでもあり、「お客様一人ひとりの恋人ができるまでをサポートする」をコンセプトに運営しています。

・1on1 for Singles（https://1on1.singles(https://1on1.singles)）

全ての「おひとり様」に向けた新たな1対1の出会いのサービスです。ワンランク上のプレミアムな空間で、上質な出会いをお届けいたします。

・KOIGAKU（https://machicon.jp/koigaku/(https://machicon.jp/koigaku/)）

KOIGAKU（コイガク）は 、恋に悩む大人の女性の恋愛を応援する「恋を学ぶ」情報サイトです。

・Pairy（https://pairy.com/(https://pairy.com/)）

大人のカップルが思い出をつくり、残していくためのサービスです。 2人だけのアルバムで写真の簡単整理や、デートプランの検索、デートの日程調整が簡単で男女問わず楽しめる機能が満載です。

■運営会社

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/4786/table/737_2_02d113a2cf4b7280cec870d182d54706.jpg?v=202606170351 ]