【法人ギフトokurimono】ビジネスの門出を応援する『胡蝶蘭15％OFFキャンペーン』を6月30日（火）まで実施～株主総会や人事異動の就任・昇進・移転祝いに、最高品質の胡蝶蘭を特別価格でご提供～

アディッドバリュー株式会社

アディッドバリュー株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役：齋藤英子）が運営する、法人様専用ギフト総合サービス「okurimono -おくりもの-」は、株主総会や人事異動など、法人のお祝い・就任・移転・周年記念などの大切な贈答シーンがピークを迎える季節に合わせ、ご好評をいただいております『胡蝶蘭キャンペーン（最大15％OFF）』を、2026年6月30日（火）までの期間限定で実施いたします。

キャンペーン概要



キャンペーン名： 胡蝶蘭15％OFFキャンペーン

実施期間：2026年6月30日（火）まで

対象商品： 就任祝・移転祝・周年祝などの法人様向け胡蝶蘭ギフト

特典内容： 対象商品を最大15％OFFにて販売

特設ページURL：https://okuri-mono.com/special/orchid

無料会員登録URL： https://okuri-mono.com/register

6月30日まで10%OFF！[胡蝶蘭]白 3本立 スタンダードタイプ

https://okuri-mono.com/products/detail/1059

6月30日まで15%OFF！[胡蝶蘭]白 3本立 スタンダードタイプ

https://okuri-mono.com/products/detail/16419

6月30日まで15%OFF！[胡蝶蘭]白 5本立 スタンダードタイプ

https://okuri-mono.com/products/detail/1005

就任祝いや移転祝いに欠かせない胡蝶蘭ですが、総務や管理部門の担当者様からは「立札の書き方に迷う」「届いた花の状態が確認できず不安」「複数の手配で業務が圧迫される」といったお悩みが寄せられていました。



法人会員6,300社以上の利用実績を持つokurimonoでは、全国の厳選された優良パートナーと提携し、最高品質の胡蝶蘭を安定してお届けしています。さらに、法人ならではの細やかな無料サービスを充実させることで、お祝いの品格を保ちつつ、手配業務の効率化（ギフトDX）を同時に実現しています。

▼法人様専用ギフト総合サービス「okurimono -おくりもの-」とは

https://okuri-mono.com/(https://okuri-mono.com/)



お祝花、お中元・お歳暮、販促ノベルティ、福利厚生まで幅広く対応。専属コンシェルジュによるサポートで、管理部門の業務効率化を実現する法人様専用のギフトプラットフォームです。

法人会員数は2026年3月末時点で6,300社。貴社専属の贈りものコンシェルジュが、総務・経理・管理ご担当者様のご負担を軽減し、ギフトのお手配業務を懇切丁寧にサポートいたします。また会員様専用のマイページでは、充実した機能が全て無料でご利用でき、贈答情報の一元管理が可能となっております。



・「無料会員登録はこちら」

https://okuri-mono.com/register

▼okurimonoが選ばれる「9つの安心」

法人ギフトに特化しているからこそ、細かなニーズに対応します。



1.リスト送付で注文完了： 大量注文も宛先リストを送るだけでOK

2.最速提案： 見積・提案書は最短1営業日で作成

3.高品質梱包： 完全包装・二重梱包を徹底（※直送品除く）

4.柔軟な決済： 請求書払い（後払い）、クレカ、代引きに対応

5.書類対応： マイページから領収書・請求書を商品発送後即時発行

6.同送サービス： 自社メッセージカードや挨拶状、販促ノベルティ品の同梱が可能

7.一括登録機能： 住所録データからのアドレス帳一括登録

8.のし書きサポート： マナーに沿った最適な表書き・名入れをサポート

9.細やかな名入れ： 支店ごと、担当者ごとの名入れにも個別対応

法人専用ギフトサービス「okurimono -おくりもの-」

https://okuri-mono.com/



＜お問合せ＞

お見積りやご相談は貴社専属の贈りものコンシェルジュが懇切丁寧にご対応いたします。

法人専用ギフトサービス「okurimono -おくりもの-」

TEL : 03-6450-6416 (平日10:30～18:30)

Email : info@okuri-mono.com

担当：齋藤



＜本プレスリリースに関するお問合せ＞

アディッドバリュー株式会社

TEL :03-6450-6416 (平日10:30～18:30)

Email: press@a-value.co.jp

担当 :齋藤



＜会社概要＞

名称 :アディッドバリュー株式会社

URL :https://a-value.co.jp

所在地〒101-0051東京都千代田区神田神保町3丁目9番地 第2宇田川ビル2F

TEL :03-6450-5585（代表）