DC Shoesが新たに展開するワークシューズ＆ワークウェアライン「DC WORKCREW」にペルチェ搭載の空調冷却ベストが登場！

ボードライダーズジャパン合同会社

1994年アメリカ・カリフォルニアで誕生したスケートブランド「DC Shoes（ディーシー シューズ）」では、数々の革新的なスケートシューズ開発で培ったノウハウをワークシーンに拡張した新ライン 「DC WORKCREW（ディーシー ワーククルー）」より、酷暑下の作業やアクティビティを快適にサポートする機能性ウェアを発売します。発売日は2026年6月19日（金）、公式サイトおよび全国の作業用品店にて販売します。

「DC WORKCREW」の最新情報は特設サイト(https://boardriders.co.jp/collections/dcshoes-collections-workcrew)ならびに公式Instagram（@dcwork_japan(https://www.instagram.com/dcwork_japan)）をご覧ください。

今シーズンは、ペルチェデバイスを2基搭載した冷却ベスト「TECH VEST」、作業時や日常の紫外線から腕を保護する「ARM COVER」、接触冷感や吸水速乾素材の半袖Tシャツ「BIGSTAR SS」をラインナップします。なお、 「TECH VEST」 はDC Shoes公式サイトにて2026年5月22日（金）より先行予約を受け付けています。

「DC WORKCREW」のアパレルは、 DCを象徴するビッグスターロゴや迷彩柄などストリート感のあるデザインに、酷暑環境に対応する機能性を融合したアイテムです。機能素材でありながら普段使いしやすいアイテムは、スケートパークを創るパークビルダーや、猛暑下の建設・運搬・整備・配送などの現場で働くワーカーたちだけでなく、炎天下でのスポーツ観戦、アウトドア、アクティビティなど、幅広いシーンで活躍します。

「DC WORKCREW」は、“「ライダーを守る」技術が、「ワーカーを守る」”をコンセプトに誕生した、日本企画のワークシューズ＆ワークウェアラインです。ストリートカルチャーを背景に持つDCならではのデザイン性と、ワークシーンで求められる安全性や快適性を融合した、実用性の高いプロダクトを展開しています。機能性と快適性を兼ね備えたアイテムを通じて、働く人々をサポートします。

「DC WORKCREW」ワークウェア

26 TECH VEST（BLK）

26 TECH VEST（テック ベスト） 価格：\27,500

サイズ： L / XL / XXL

カラー： BLK（ブラック） 素材：ポリエステル100%

［製品］

ベスト、ペルチェデバイス、ペルチェ用ケーブル、バッテリー、取扱説明書

＊26 TECH VESTにはDCのロゴ入りパッケージがつきます

バックに大きなDCロゴをプリントした存在感抜群のデザインと、これからの酷暑に大活躍間違いなしの機能を搭載した、進化系暑熱対策ベスト。首元をダイレクトに冷やすペルチェデバイス2基とバッテリーが最初からセットされており、すぐにお使いいただけます。（連続使用可能時間は最長約8時間）

背面の両サイドには、ファン装着用ホールがあり、「ペルチェ×風」の圧倒的なW冷却が実現可能です。

※ファン本体、ファン用ケーブル、ファン用バッテリーは付属していません。別途ご用意ください。

【機能】

・ペルチェデバイス2基で首元をダイレクトに冷却。

・お手持ちのファンを装着可能。（ファン本体は製品に含まれていません）

冷却効果が得られるペルチェは首の左右横に計2基付いています。（ペルチェ用モバイルバッテリーの連続使用時間は下記をご参照ください）

［ペルチェ用モバイルバッテリー連続使用可能時間］

ファンとファン用のケーブルおよびファン用バッテリーは付属しておりません。

26 TECH ARM COVER（CAM）BLK（ブラック）BLK（ブラック）BKG（ブラック/グリーン）BKG（ブラック/グリーン）CAM（カモフラージュ）CAM（カモフラージュ）

26 TECH ARM COVER（アームカバー） 価格：\2,090

サイズ： M / L（袖丈：M41cm / L43cm）

カラー： BLK（ブラック）、BKG（ブラック/グリーン）、CAM（カモフラージュ）

素材：素材:ナイロン45% ポリエステル36% ポリウレタン19% リブ部分 ポリエステル95% ポリウレタン5%

身につけた瞬間からひんやり涼しい接触冷感や、強力なUVカット機能で日差しと熱を遮断するアームカバー。

汗をかいてもベタつかない優れた吸水速乾性を備え、過酷な暑さから肌を快適に守り抜く酷暑の必須アイテムです。

お手持ちのウエアと組み合わせて使うこともでき、屋外でのレジャーやスポーツ観戦、アクティビティなど様々なシーンで活躍します。

【機能】

・ひんやりとした着用感の接触冷感（COOL TOUCH）素材。

・乾きやすく、水陸両用で使用可能な吸水速乾（DRY COMFORT）素材。

・UPF50+の紫外線防止効果。

・サムホールがありずれにくく、作業しやすい仕様。

26 TECH WORK BIGSTAR SS （WHT）BLK（ブラック）CAM（カモフラージュ）WHT（ホワイト）

26 TECH WORK BIGSTAR SS（ビッグスター SS） 価格：\5,280

サイズ： M / L / XL

カラー： BLK（ブラック）、CAM（カモフラージュ）、WHT（ホワイト） 素材：ナイロン45%、ポリエステル36%、ポリウレタン19%

袖を通した瞬間からひんやり涼しい接触冷感や、日差しと熱を遮断する強力なUVカット機能で、酷暑でもこれ1枚で驚くほど快適に過ごせTシャツ。 前面にDCのスターロゴをプリントしたワイドシルエットです。汗をかいてもベタつかない優れた吸水速乾性素材で、タウンユースはもちろん、アウトドアやレジャー、プールやビーチなどの水辺のシーンでも活躍します。

【機能】

・ひんやりとした着用感の接触冷感（COOL TOUCH）素材。

・乾きやすく、水陸両用で使用可能な吸水速乾（DRY COMFORT）素材。

・UPF50+の紫外線防止効果。

DC Shoes（ディーシー シューズ）について

1994年アメリカ・カリフォルニア州、DC Shoesはスケートボード業界に強烈なインパクトと共に誕生したスケートブランド。創始者である“ケン・ブロック”と“デーモン・ウェイ”は、スケートボード、スノーボード、サーフィンといったアクションスポーツのカルチャーに、ミュージックやアートをミックスさせ、90年代のストリートカルチャーをリードするブランドとしてDCを成長させてきた。常識を打ち破る革命的なDNAを受け継ぐブランドスピリット は、これからもストリートをPUSHし続ける。

【 本件に関するお問い合わせ先 】

ボードライダーズジャパン TEL： 0120-32-9190 https://boardriders.co.jp/pages/dcshoes/

DC WORKCREW 特設ページ https://boardriders.co.jp/collections/dcshoes-collections-workcrew

DC WORKCREW 公式Instagram @dcwork_japan https://www.instagram.com/dcwork_japan

DC Shoes 公式TikTok @dcshoes_japan1994 https://www.tiktok.com/@dcshoes_japan1994