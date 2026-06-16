TBWA HAKUHODO、医療・ヘルスケア分野の国際賞「Clio Health 2026」にて金賞2つ、銀賞1つの計3つの賞を獲得

株式会社TBWA HAKUHODO

株式会社TBWA HAKUHODO（本社：東京都港区、代表取締役社長兼CEO：内田 渉）は、ヘルスケア・医療分野における優れたクリエイティビティを称える国際広告賞「Clio Health Awards 2026」において、当社が企画・制作を手がけた作品が、金賞2つ、および銀賞1つを含む、計3つの賞を獲得したことをお知らせします。

「Clio Health Awards」は、Cannes Lions、The One Showに並ぶ世界三大広告賞のひとつとされる「Clio Awards」から派生し、医療・医薬品・ウェルネス分野におけるイノベーションや卓越したクリエイティビティを専門に評価する世界最高峰の国際賞です。

今回、Innovation部門およびDesign部門の2つのカテゴリーで金賞に輝いた「Smart Eye Camera」（OUI Inc.）は、慶應義塾大学医学部発のベンチャー企業OUI Inc.が開発した、iPhoneに装着して使用する眼科診療用アタッチメント型医療機器です。従来の細隙灯顕微鏡と同等の診断性能を持ちながら、圧倒的な低コストと優れた携帯性を実現し、世界の眼科医療アクセスが不足する地域での活用が進んでいます。TBWA HAKUHODOは、OUI Inc.が掲げる「世界の失明を50％減らす」というビジョンに共鳴し、クリエイティブとイノベーションの力でその普及を多角的に支援しています。

また、Health Equity部門において銀賞を獲得した「CHEER SIGNS（日本語：サインエール）」は、デフリンピック100周年という記念すべき節目に合わせ、音のない世界で戦うアスリートのために、東京都、株式会社5005、NHKグループと一緒に開発した、新しい“目でみる”応援スタイルです。ろう者を中心としたメンバーや現役のデフアスリートとの共創プロセスを経て、拍手や声援といったこれまでの音に頼ってきた応援の常識を覆し、誰もが視覚的に想いを届けることを可能にしました。

両作品は、Spikes Asia、ADFEST、Clio Awards、NY ADC賞、The One Show、そして先日のD&ADに続き、今回のClio Health 2026においても高い評価を獲得しました。この連続した受賞は、社会にポジティブな変革をもたらす当社のクリエイティビティと実装力が、世界トップレベルであることを改めて証明するものとなりました。

受賞結果の詳細は、下記の通りです。

【受賞作品：Smart Eye Camera】

広告主：OUI Inc.

■ Gold（金賞）

・Innovation - Physical Product Innovation

・Design - Product Design

【受賞作品：CHEER SIGNS】

広告主：東京都、NHKエンタープライズ、NHKグローバルメディアサービス

■ Silver（銀賞）

・Health Equity

■ TBWA HAKUHODO（TBWA博報堂）について

2006年に博報堂、TBWAワールドワイドのジョイントベンチャーとして設立された総合広告会社です。 博報堂のフィロソフィーである「生活者発想」「パートナー主義」とTBWAがグローバル市場で駆使してきた「DISRUPTION(R)︎」メソッドを中心とした独自のノウハウを融合。質の高いソリューションを創造し、クライアントのビジネスの成長に貢献します。 「DISRUPTION(R)︎」は既成概念に縛られず、常識を壊し、新しいビジョンを見いだすTBWA HAKUHODOの哲学です。 マーケティングに限らず、ビジネスにおけるすべての局面でディスラプションという新しい視点を武器に事業やブランドを進化させるアイデアを生み出します。

https://www.tbwahakuhodo.co.jp