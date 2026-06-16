27年卒学生が内定を得た業界、最多は「情報処理・ソフトウエア」、2位「建設・住宅・不動産」、3位「銀行」

株式会社キャリタス

株式会社キャリタス（本社：東京都文京区、代表取締役社長：新留正朗）は、2027年3月卒業予定の大学4年生（理系は大学院修士課程2年生含む）を対象に、学生の最新動向を知るべく、6月1日時点での就職活動状況などを尋ねました。（調査期間：2026年6月1日～7日、回答数：1,013人）

＜＜ 主な内容 ＞＞

１．6月1日現在の内定状況（※） ・・・図表１

○内定率は81.2％。前年同期実績（83.7％）を下回るものの、依然高水準

○継続者は「内定あり」「内定なし」を合わせて43.0％

文理差が大きく、文系は半数近くが継続（47.0％）。理系は約3割（32.2％）

２．内定保持学生の就職先未決定理由 ・・・図表２

○「本命の企業が他にあり、まだ選考中」が最多（35.5％）

３．内定を得た企業の業界 ・・・図表３

○1位「情報処理・ソフトウエア」、2位「建設・住宅・不動産」、3位「銀行」の順

４．選考試験の受験状況

○ES提出社数は前年を上回る（平均11.8社→13.3社）。筆記試験、面接社数もそれぞれ増加

５．就職活動継続学生の動向 ・・・図表４

○選考中の企業数は平均2.4社。これから受験予定の企業は1.8社

○見直すことは「志望業界」が最多（39.4％）。「企業規模」が次点（22.0％）

６．内定後のフォローによる志望度（入社意欲）の変化 ・・・図表５

○フォローを受けて「志望度が上がったことがある」41.3％。文系で高い

詳細レポートはこちら：

https://www.career-tasu.co.jp/wp/wp-content/uploads/2026/06/202606_gakuseichosa_kakuho.pdf

※「内定」には、内々定を含む。

【調査概要】

調査対象 ： 2027年3月に卒業予定の大学4年生（理系は大学院修士課程2年生含む）

回答者数 ： 1,013人（文系男子209人、文系女子481人、理系男子172人、理系女子151人）

調査方法 ： インターネット調査法

調査期間 ： 2026年6月1日～7日

サンプリング ： キャリタス就活 学生モニター2027

調査実施 ： 株式会社キャリタス／キャリタスリサーチ

図表１. 6月1日現在の内定状況

図表２. 内定保持学生の就職先未決定理由

図表３. 内定を得た企業の業界

図表４. 就職活動継続学生の動向

図表５. 内定後のフォローによる志望度（入社意欲）の変化