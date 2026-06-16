Amazonのプライム会員限定ビッグセール「プライムデー」をHANAが一緒に盛り上げる

アマゾンジャパン合同会社

Amazonは、2026年7月10日（金）0時から7月13日（月）23時59分までの4日間にわたり、Amazonプライム会員限定のビッグセール「プライムデー」（https://www.amazon.co.jp/primeday）を開催します。今年は、7人組ガールズグループ「HANA」のメンバーが「プライムデー」を盛り上げます。「プライムデー」に先立ち、6月16日（火）にHANAの特設ページ（https://www.amazon.co.jp/hana）をオープンしました。さらに、HANAが出演する「プライムデー」のCM「ワクワク広がる」篇を6月23日（火）から特設ページで、7月3日（金）から全国でTV放映するほか、ウェブやSNSなどの各種媒体でも順次公開予定です。

異なるバックグラウンドを持つ7名が唯一無二の世界観と統一感を両立させ、圧倒的なライブパフォーマンス、等身大の心情と強さを描く歌詞、飾らない人間性で多くの人たちを魅了し続けているHANA。Amazonは、HANAの皆さんとのコラボレーションを通じて、お客様の多様なライフスタイルや価値観に合った、最高のお買い物体験をご提供する「プライムデー」のワクワク感を伝えます。そして「プライムデー」でのお買い物がより多くのお客様の節約と豊かな暮らしへのサポートとなるよう取り組んでまいります。

■「HANAと一緒にワクワクを見つけよう」特設ページでHANAが注目する商品を紹介

HANAの特設ページでは、「プライムデー」に登場するセール対象商品の中からメンバーそれぞれが選んだ注目商品を紹介します。普段はあまり知ることができないHANAのお買い物の様子が垣間見られる、「プライムデー」だからこその実現したコンテンツです。さらに、特設ページではHANAが出演する「プライムデー」のCMのメイキング映像も、6月22日（月）までご視聴いただけます。今後「プライムデー」に向けて様々なコンテンツが追加される予定です。

■HANAが「プライムデー」のワクワクを込めたダンスをCMで披露

今回の「プライムデー」のCMは、ビッグセールの高揚感をダンスで表現した「ワクワク広がる」篇です。「プライムデー」の開始を知った瞬間、人々が思わず身体を動かしてしまう、そんなワクワクが止まらない感情を描いています。CMは、HANAのメンバーたちが「プライムデー」の開始を知るシーンからスタート。最初はつい肩が動いてしまう程度の小さなリアクションだったものが、次第に周囲を巻き込みながら大きなダンスへと発展していきます。HANAのメンバーたちによる自然体で遊び心あふれる表情や、思わず真似したくなる軽快な振り付けも見どころのひとつです。盆踊りや現代のグループダンスカルチャーなど、日本に根付く「身体を通して感情を共有する文化」からもインスピレーションを受けており、HANAならではの一体感あるパフォーマンスを通して、「プライムデー」に向けた高揚感をエンターテインメントとして表現しています。

Amazon「プライムデー」CM 「ワクワク広がる」篇（30秒）ムービーカット

撮影エピソード

ホテルのロビーをイメージした、きらびやかなスタジオに集まったHANAのメンバーがソファーで談笑しているシーンでは、普段のパフォーマンスとは異なり演技がメインの撮影でしたが、日頃から長く時間を共にしているだけあって、HANAのプライベートな空間にいるかのような自然な雰囲気を撮影できました。目玉であるダンスの撮影は、スマートフォンを見てMOMOKAさんが「プライムデー」の開始を知るシーンからスタート。抑えきれないワクワクに身体が動き出し、他のメンバーを巻き込み、さらに一体感ある動きへと増幅していきます。HANAのメンバーはオリジナリティあふれるダンスをフリースタイルで披露し、徐々に高まっていく「プライムデー」への高揚感を見事に表現しました。そんな楽しそうなHANAに触発され撮影スタッフからも歓声が上がるほど、スタジオは徐々に熱気に包まれていきました。心からダンスを愛し、個性的でありながら一体感のあるHANAのパフォーマンスの余韻に浸りながら、温かな拍手とともに撮影は締めくくられました。

HANA（CHIKAさん）のコメント

「この度はAmazonさんの『プライムデー』のお仕事をさせていただき、本当にありがとうございました。初めてダンボールを持って撮影したり、踊りながら『プライムデー』の喜びを表現したり、とても楽しかったです。最近もAmazonでヘッドフォンを買ったのですが、撮影を思い出して改めて関わらせていただけたことに驚いていました。Amazonさんは買い物、ビデオ、音楽などなど、自分の生活に欠かせないほど、たくさん愛用しているので本当に嬉しいです！」

ＣＭ概要

タイトル：「ワクワク広がる」篇 30秒・15秒

出演：ＨＡＮＡ

楽曲：本CMオリジナル楽曲

公開日/公開場所：

2026年6月23日（火） 特設ページ（https://www.amazon.co.jp/hana）で公開

2026年7月3日（金） 全国でTV放映開始

ウェブやSNSなどの各種媒体でも順次公開予定

■HANA プロフィール

CHIKA、NAOKO、JISOO、YURI、MOMOKA、KOHARU、MAHINAの7人組ガールズグループ。それぞれが異なるバックグラウンドと強烈な個性を持ちながら、唯一無二の世界観と統一感を両立させている。2025年デビュー「ROSE」は強いメッセージと圧倒的な表現力で注目を集め、わずか3ヶ月で1億ストリーミングを突破し、Billboard JAPAN総合ソング・チャート“JAPAN Hot 100”で1位を獲得するなど、数々の記録を塗り替えた。続く2ndシングル「Blue Jeans」も異例のスピードで3億再生を達成し、女性アーティストという枠を超えた社会現象的なムーブメントへと拡大。以降リリースした楽曲はすべて主要音楽チャートにランクインし、幅広い世代から支持を獲得している。リリース楽曲のうち計8曲が1億回越えのストリーミング再生を記録し、わずか１年で国内ダンス＆ヴォーカル・グループで歴代最多となる記録を樹立。圧倒的なライブパフォーマンス、等身大の心情と強さを描く歌詞、そして飾らない人間性で、自らの道を切り開く“次世代の象徴”として、音楽シーンを席巻し続けている。

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「Amazonプライム」はお買い物やエンターテインメントなどの多様な特典を提供する会員制プログラムです。世界で2億人を超えるAmazonプライム会員の皆様に、さまざまな特典やサービスをお楽しみいただいています。5,900円（税込）の年会費または、600円（税込）の月会費でご登録いただけます。数千万点の対象アイテムのご注文に対して、お急ぎ便やお届け日時指定便などの迅速で便利な配送特典を追加料金なしで利用できる他、Prime Videoの会員特典対象コンテンツの視聴や、1億曲以上がシャッフルモードで聴き放題のAmazon Music Prime、世界各国で開催されているプライムデーといったプライム会員限定セールなど増え続ける多様な特典をご利用いただけます。プライムの詳細と30日間の無料体験は https://www.amazon.co.jp/primeから。

Amazonについて

Amazonは4つの理念を指針としています。お客様を起点にすること、創造への情熱、優れた運営へのこだわり、そして長期的な発想です。Amazonは、地球上で最もお客様を大切にする企業、そして地球上で最高の雇用主となり、地球上で最も安全な職場を提供することを目指しています。カスタマーレビュー、1-Click注文、パーソナライズされたおすすめ商品機能、Amazonプライム、フルフィルメント by Amazon（FBA）、アマゾン ウェブ サービス（AWS）、Kindle ダイレクト・パブリッシング、Kindle、Career Choice、Fire タブレット、Fire TV、Amazon Echo、Alexa、Just Walk Out technology、Amazon Studios、気候変動対策に関する誓約（The Climate Pledge）などは、Amazonが先駆けて提供している商品やサービス、取り組みです。Amazonについて詳しくはAmazon Newsroom（https://amazon-press.jp）およびAbout Amazon（https://www.aboutamazon.jp）から。