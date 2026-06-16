Amazon、「プライムデー」の開催に向けた「今夏のお買い物に関する意識・実態調査」を実施。「ストック」「クオリティ」「リフレッシュ」がこの夏の消費の3大ポイント

アマゾンジャパン合同会社

Amazonは、2026年7月10日（金）0時から7月13日（月）23時59分までの4日間にわたり実施するAmazonプライム会員限定のビッグセール「プライムデー」（https://www.amazon.co.jp/primeday）の開催にあたり、お客様のお買い物に対するニーズや傾向を捉えるため、全国の20歳から69歳の男女1,000名を対象に「今夏のお買い物に関する意識・実態調査」を実施しました。Amazonが本テーマの調査を実施するのは今回が初めてとなります。

■調査結果のサマリー

● 「生活必需品」への支出節約と同時に、「こだわりの商品」や「リフレッシュ目的の商品」への支出意向も。

● 約6割がボーナス支給あり。半数が昨年と支給額は変わらず、使い道は家計防衛を優先。

● 理想のお買い物環境として重視するのは「安さ」と「効率性」。この夏に「実現できると思う」約6割。

● 今夏のお買い物予算は、昨年比で「変わらない」が6割超。

● 物価高による家計負担から節約意識が広がる一方、7割近くがお買い物に「ワクワクする」と回答。

■「生活必需品」への支出節約と同時に、「こだわりの商品」や「リフレッシュ目的の商品」への支出意向も。

この夏（7月）の支出に対する考えを尋ねたところ、「全体的に支出を抑える」（35.3％）、「生活必需品のみに支出し、ほしい物は我慢する」（22.0％）、「生活必需品への支出を切り詰めて、ほしい物を購入する」（10.2％）を合計した7割近い人が、何らかの節約を考えていることが分かりました。「バランスよく支出する」も23.7%となり、本当に必要なものを慎重に購入する意向も示唆されています。【図表1】

商品カテゴリー別の購入意向では、「できるだけお得に購入したい・お得にまとめ買いしたい」と回答した人は、「食品・飲料（お酒を含む）」で64.1％、「日用品（ベビー・ペット用品を含む）」で56.4％に達しました。生活に不可欠な物は、必要な時に購入するのではなく、お得なタイミングを活用してまとめ買いしたいというニーズが高いことがわかります。【図表2】

また、「こだわりの商品」や「リフレッシュ目的の商品」への関心も高いことが明らかになりました。「できるだけお得に購入したい」「購入予定はないが、お得なら検討したい」と回答した人の合計が、ファッションで62.0％、美容・ヘルスケアで56.6％、旅行・レジャーで56.0％、スポーツ・趣味・娯楽関連で55.6％、家電・AV機器・ガジェットで48.9％と、いずれも半数前後に達しました。【図表2】

物価高による節約意識の高まりが続くなかでも、自分のライフスタイルや価値観に合う商品や心身のリフレッシュに役立つ商品も、価格次第で購入したいという思いがうかがえます。

■約6割がボーナス支給あり。半数が昨年と支給額は変わらず、使い道は家計防衛を優先。

今夏のボーナス支給予定については、支給されると回答した人が60.3％（例年通り支給される：51.6%+例年は支給されないが、今年は支給される：8.7%）となった一方、支給されないと回答した人は39.7％となりました。

ボーナス支給額の平均は588,985円で、昨年よりも「増える」が16.1％、「変わらない」が50.8％、「減る」が12.2％となりました。【図表3】

ボーナスの使い道の優先度については、「貯蓄・返済」が66.3％で最多となり、次いで「生活費」（35.8％）、「投資」（28.9％）が続きました。ボーナスが支給されたとしても、日々の生活への支出や将来にむけた貯えに回す傾向が強いことがわかります。一方で、「生活必需品以外の暮らしのための消費」「夏特有のイベントやレジャー」「自分へのご褒美」に使いたいという人も、それぞれ5人に1人おり、必要な物だけでなく、ほしい物にも支出したいという思いがみられます。【図表4】

今夏のボーナス支給は、多くの人にとって家計防衛の機会になると同時に、暮らしの満足度を高めたり、夏を楽しんだりするための消費のチャンスにもなるようです。

■理想のお買い物環境として重視するのは「安さ」と「効率性」。この夏に「実現できると思う」約6割。

理想的なお買い物環境について尋ねたところ、「セールや特典でお得に購入できること」（42.6％）が最多となり、「欲しい商品がすぐ見つかること」（37.2％）、「幅広い商品から比較・検討できること」（33.5％）、「必要な商品が一度の買い物で揃うこと」（33.4％）も上位に挙がりました。価格だけでなく、買い物にかかる時間や手間にも負担感があるようです。【図表5】

「この夏、理想的なお買い物を実現できると思うか」を尋ねたところ、「十分に実現できると思う」（8.9％）、「ある程度実現できると思う」（54.2％）を合わせた63.2％が実現可能と回答しました。物価高でもお買い物の予算が変わらない中、よりセールの重要性や効率性が求められていることがわかりました。

■今夏のお買い物予算は、昨年比で「変わらない」が6割超。

この夏（7月）のお買い物予算は平均82,110円で、昨年と比較して「変わらない」が66.4％で最多となった一方、「減る」（19.3％）が「増える」（14.3％）を5%上回りました。また、先述の調査で支出意向が確認できた項目別の予算は、「生活必需品※1」は平均40,282円、「こだわりの商品※2」と「リフレッシュ目的の商品※3」は、いずれも約9割の人が50,000円以内の金額を回答しました。【図表6】

家計防衛を目的とした支出が中心である一方、「こだわりの商品」や「リフレッシュ目的の商品」に対する支出意向は、予算にも表れているようです。

※1 食品・飲料・日用品などの生活必需品

※2 高機能家電・スマート家電・時短グッズ・最新ガジェット・人気コスメ・人気ファッション・高級グルメなど暮らしをより快適に楽しくしてくれる商品

※3 美容・ヘルスケア・癒し・スポーツ・旅行・レジャーなど心身のメンテナンスに役立つ商品

■物価高による家計負担から節約意識が広がる一方、7割近くがお買い物に「ワクワクする」と回答。

物価高騰が続くなか、さまざまな物の値上がりに多くの人が負担を感じています。特に「食品・飲料」「光熱費」「日用品」などの生活に欠かせない項目の値上がりに対する負担感は大きいです。【図表7】

そのような状況下で、お買い物の際に重視するポイントとしては、「価格」（67.0％）が最多となり、「本当に必要かどうか」（63.9％）、「商品の品質や満足度」（46.9％）が続きました。衝動的な消費ではなく、必要性を見極めながら購入する傾向がうかがえます。

また、お買い物に対して「ワクワクする」と回答した人は7割近く（とてもワクワクする：18.3%+ややワクワクする：48.2%）にのぼりました。節約意識が高まるなかでも、お買い物は日々の暮らしに楽しさをもたらす存在であることがわかりました。一方で、「ワクワクしない」と回答した人の理由は、「出費そのものを負担に感じるから」（55.5％）、「ほしい物が安くならないから」（27.2％）、「ほしい物を我慢しているから」（21.8％）、「安い物を探すことが面倒だから」（17.6%）となり、物価高が買い物体験そのものにも影響を与えているようです。【図表8】

■調査実施概要

調査名： 今夏のお買い物に関する意識・実態調査

調査対象： 日本全国の20歳～69歳の男女1,000名

調査期間： 2026年5月28日（木）～5月29日（金）

調査方法： インターネット調査

※本調査は、アマゾンジャパンが株式会社トークス（再委託先：株式会社ネオマーケティング）に委託し実施しました。

■今夏のお買い物におけるお客様のニーズを叶えるビッグセール「プライムデー」

今回の調査結果から、今夏のお買い物におけるポイントは、１.日々の暮らしで必ず使う物はお得にまとめ買いして出費を抑える「ストック」、２.ライフスタイルや価値観に合わせてこだわりで選ぶ「クオリティ」、３.心と体を労わる「リフレッシュ」であることがわかりました。Amazonは、「プライムデー」を通じてこれらのニーズに合ったセールや多彩なキャンペーンをご提供することで、お客様の理想的なお買い物体験を叶え、家計節約と豊かな暮らしの実現をサポートします。

「プライムデー」が叶える「ストック」

- 食料品・日用品やこれからの季節に欠かせない猛暑対策アイテムなどの暮らしに密接した商品を特別価格でご提供し、お客様のまとめ買いニーズにお応えします。- 日用品からファッションまで、お求めやすい価格の商品を豊富に取り揃えたストア「Amazon Haul（ホウル）」では、毎日の暮らしに必要なものを、もっと手軽に、もっとお得にお買い求めいただけるよう、幅広いカテゴリーの人気アイテムを特別価格でご提供します。- Amazonネットスーパーでは、「プライムデー」期間中のセールやキャンペーンを通じて、日々の生活に欠かせない食品や日用品、夏ならではの旬の食材を中心にお得な価格でご提供し、お客様の家計を応援します。- 「プライムデーポイントアップキャンペーン＆大抽選会」や「dポイントキャンペーン」などでのポイント還元を通じて、お客様の家計節約をサポートします。- 対象商品を割引価格にて定期的に配送料無料でお届けするサービス「定期おトク便（https://www.amazon.co.jp/sns）」をご利用いただくと、セール価格よりもさらにお得にお買い求めいただけます。

「プライムデー」が叶える「クオリティ」

- 今年の「プライムデー」でセール対象となる商品数は前年を大きく上回る300万点以上。豊富な選択肢をご提供することで、お客様に納得してお買い求めいただける商品との出会いをお届けします。- iPhone Air、AirPods Pro 3、Apple Watch SE 3が、日本で初めて「プライムデー」のセール対象として登場。人気モデルを特別価格でご提供します。- コスメ商品を詰め合わせたAmazon.co.jpでしか手に入らない数量限定のスペシャルセット「Amazon Beauty Collection Box」を販売。自分へのご褒美や大切な人へのプレゼントにぴったりな豪華なラインアップでご提供します。

「プライムデー」が叶える「リフレッシュ」

- 美容・ヘルスケア、旅行・レジャー、スポーツ・趣味・娯楽、そして猛暑に備えた暑さ対策関連のアイテムなど心身のリフレッシュにつながるカテゴリーの商品も豊富に取り揃えます。- 利便性の高いお買い物体験をご提供することで、負担感が大きいお買い物の時間や手間を削減します。- セールページでは、目玉商品やAmazon.co.jp限定商品を中心に、お客様一人ひとりの購入履歴をもとにパーソナライズされたおすすめ商品をご紹介。お客様は、必要な物やほしい物へ簡単にアクセスできます。- 豊富な品揃えの中からインターネットで注文し受け取れるので、買い回りや購入した商品の持ち運びなどの時間と手間を省くことができます。- Amazonの多様な配送オプションや商品の受け取り方法を活用することで、お客様はご都合に合わせて、必要なタイミングで商品を確実に受け取ることができます。

Amazonプライムで暮らしをもっと快適に。

「Amazonプライム」はお買い物やエンターテインメントなどの多様な特典を提供する会員制プログラムです。世界で2億人を超えるAmazonプライム会員の皆様に、さまざまな特典やサービスをお楽しみいただいています。5,900円（税込）の年会費または、600円（税込）の月会費でご登録いただけます。数千万点の対象アイテムのご注文に対して、お急ぎ便やお届け日時指定便などの迅速で便利な配送特典を追加料金なしで利用できる他、Prime Videoの会員特典対象コンテンツの視聴や、1億曲以上がシャッフルモードで聴き放題のAmazon Music Prime、世界各国で開催されているプライムデーといったプライム会員限定セールなど増え続ける多様な特典をご利用いただけます。プライムの詳細と30日間の無料体験は https://www.amazon.co.jp/primeから。

Amazonについて

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