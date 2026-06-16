事業推進に向けた集中支援を行うアクセラレーションプログラムの参加者を決定！

神奈川県

県では、「かながわ・スタートアップ・アクセラレーション・プログラム（KSAP）」により、社会課題の解決に取り組む起業家を対象に、個別伴走支援等を実施しています。また、起業初期の段階をよりきめ細かく支援するため、年度上半期のシード編と下半期のアーリー編に分けて支援プログラムを実施しています。このたび、今年度のアクセラレーションプログラム（シード編）で支援する起業家を決定しましたので、お知らせします。

「かながわ・スタートアップ・アクセラレーション・プログラム（シード編）」

社会課題の解決に取り組むシード期のベンチャー企業又は起業準備者（注記）を募集・採択し、ワークショップやメンタリングにより支援します。

（注記）本プログラムにおける「シード期のベンチャー企業又は起業準備者」とは、製品やサービスが完成していない、かつ、顧客像及び顧客が抱えている課題に対する仮説を持っている者で、斬新な発想や技術を元に、資金調達を行いながら事業拡大及び社会的インパクトの創出を目指す者を指します。

- 1 採択者（10者）[表: https://prtimes.jp/data/corp/108051/table/1604_1_366e7ec5abd46756420710cbfba6470c.jpg?v=202606170351 ]

※ベンチャー企業は企業名、起業準備者は氏名を記載しています。

＜参考＞募集及び審査

・募集期間：令和8年4月21日（火曜日）から5月15日（金曜日）17時まで

・応募者数：25者

・審査：社会性、経済性の観点から、外部有識者が実施

- 2 支援内容

・社会性と経済性の両立を目指す起業家に向けたワークショップを全３回実施

・起業や事業伴走の経験のある専門家による、事業推進上の課題等についての個別相談

・事業推進に必要な支援を受けるにあたっての投資家・金融機関、支援機関等の紹介

- 問合せ先

神奈川県産業労働局産業部

宇宙産業・ベンチャー支援担当課長 小柴 電話045-285-0213

産業振興課ベンチャー支援グループ 上野 電話045-210-5646