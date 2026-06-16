株式会社FBモーゲージ代表取締役社長根石様 さいたまSAICOLOのCCOに就任！！

株式会社埼玉武蔵ヒートベアーズ

日本女子フットサルクラブさいたまSAICOLOを運営する株式会社埼玉武蔵ヒートベアーズ（代表取締役、角晃多）は、このたび株式会社FBモーゲージ代表取締役社長の根石様が、さいたまSAICOLOのCCO（（Chief（Community（Officer）に就任したことをお知らせいたします。

今回の就任は、スポンサーシップの枠組みを超え、「地域」と「人」をつなぐクラブづくりをさらに推進することを目的としたものです。地域と企業、そして人をつなぐ新たな役割 CCOとして根石様には、スポンサー企業同士をつなぐ“ハブ”としての役割を担っていただき、クラブを中心に地域企業・選手・行政など、多様な人々が交わるコミュニティ形成を推進し、スポーツを通じた新たな価値創出を目指します。

また、スポンサー企業間の交流やビジネスマッチング、地域イベントとの連携など、競技の枠を超えた活動にも取り組み、クラブが地域コミュニティの中心となる環境づくりを進めてまいります。

【根石社長 コメント】

埼玉県は、『日本一暮らしやすい街』を目指しています。私は、その実現のためにはスポーツ、地域住民、企業が三位一体となって取り組むことが重要だと考えています。

スポーツには人と人をつなぎ、地域に活力を生み出す力があります。さいたまSAICOLOを通じて、企業同士のつながりはもちろん、地域住民の皆さまや選手、ファンの皆さまが交流できるコミュニティを創出し、新たな価値や可能性を生み出していきたいと思います。

CCOとして、スポンサー企業を横断的につなぐハブの役割を担いながら、『地域』『人』『企業』がつながる環境づくりを推進し、埼玉県のさらなる発展と、誰もが暮らしやすい地域社会の実現に貢献してまいります。

◆さいたまSAICOLOについて

さいたまSAICOLOは、“地域と共に成長するクラブ”を理念に活動する女子フットサルクラブです。

競技活動だけでなく、地域イベントへの参加や企業連携、子どもたちへのスポーツ普及活動などを通じ、地域密着型クラブとして活動しています。

今後も、多くの企業・地域の皆さまと共に、「人がつながるクラブ」として新たな挑戦を続けてまいります。

◆ 埼玉武蔵ヒートベアーズについて

埼玉武蔵ヒートベアーズは、埼玉県を拠点に活動するプロ野球独立リーグ球団です。野球を通じた地域貢献活動にも力を入れており、スポーツを通じた教育・地域活性化を推進しています。

会社概要

社名：株式会社埼玉武蔵ヒートベアーズ

代表取締役社長：角 晃多

所在地：埼玉県熊谷市久保島939

公式HP：https://musashibears.com/

mail：bears@musashibears.com（担当：須藤）