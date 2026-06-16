YouTuber「ともやん」プロデュースのスキンケアブランド【MOIZ】がリニューアル＋洗顔新登場！

株式会社フランネル

化粧品OEMの実績と、自社ブランドの視点を併せ持つ、株式会社フランネル(本社：大阪市中央区、代表取締役：柏尾耕資)は、Lazy Lie Crazy【レイクレ】のメンバーでもあり、男女問わず絶大な人気を誇るバスケYoutTuber「ともやん」プロデュースのスキンケアブランド『MOIZ（モイズ) 』のリニューアル発売をいたします。

◆先行予約限定ノベルティ付き『MOIZ SKIN CARE LIMITED SET』

発売開始：2026年6月20日(土)10時～ ※数量限定のため無くなり次第終了

◆一般発売

発売開始：2026年7月1日(水)10時～

販売場所：MOIZオフィシャルオンラインストア「F.room（エフルーム）」

https://f-room.shop/pages/moiz

【MOIZ】A New Chapter

MOIZ SKIN CARE新シリーズ

「整える」を、もっと日常に。

MOIZは、“男性も自然体で、自分らしく肌を整えられる文化をつくりたい。”

そんな、ともやんの想いからスタートしたスキンケアブランド。

第一弾として誕生した化粧水・乳液は、

“本当に続けられるスキンケア” をテーマに、

毎日使いやすいシンプルな設計を目指して開発しました。

そして今回のリニューアルでは、実際にご使用いただいたお客様の声や、ともやん自身が使い続ける中で感じたリアルな感覚をもとに、さらに毎日に寄り添えるスキンケアアイテムへアップデート。

スキンケアを、“特別な美容”ではなく、「肌 / 気分 / 生活 / 印象」を整える、毎日の習慣として再提案いたします。そんな想いから、使用感・デザイン・使いやすさまで見直しを行いました。

The Thought Behind the Renewal

今回のリニューアルで特にこだわったのは、“続けたくなる使用感”。

男性のスキンケアは、「ベタつく」「面倒」「続かない」という印象を持たれることも少なくありません。だからこそアップデートしたMOIZでは、保湿感はしっかり感じながらも、毎日心地よく使えるバランスを何度も調整。とろみ感やしっとり感を高めながらも、重たくなりすぎない絶妙なテクスチャを目指して、試作を重ねました。

また、今回は毎日しっかり使ってほしいという想いから、化粧水は容量も180mlから200mlへ増量。

デイリーの使いやすさを重視して全アイテムをポンプ式へ統一。

さらに、新たに泡タイプの洗顔フォームが登場。

スキンケアは“落とすこと”から始まるという考えのもと、スキンケアの一連の流れをトータルで提案できるラインへと進化。

肌を整える最初のステップから設計することで、肌本来のコンディションを引き出し、その後に重ねるケアをより心地よく、より意味のあるものへと導きます。

Product Details

MOIZ SKIN CARE LOTION N (化粧水)

販売価格：3,080円(税込)

とろみ感のあるテクスチャで、肌をやさしく包み込むような、高保湿化粧水。厳選した保湿成分を追加配合し、より心地よいうるおい感へアップデート。べたつきを抑え、みずみずしく健やかな肌へ整えます。

ヨモギエキス、紅茶エキス、クワエキスなどの植物由来成分配合。

MOIZ SKIN CARE MILK N (乳液)

販売価格：3,190円(税込)

なめらかに伸び広がるテクスチャーで、しっとりとうるおう、高保湿乳液。厳選した保湿成分を追加配合し、乾燥などの外的刺激から肌を守りながら、うるおいを与え、健やかでなめらかな肌へ整えます。

ヨモギエキス、紅茶エキス、クワエキスなどの植物由来成分配合。

MOIZ SKIN CARE FACE WASH(洗顔料)

販売価格：2,640円(税込)

弾力のあるきめ細かい泡で、肌をやさしく洗い上げる泡タイプの洗顔フォーム。不要な汚れをすっきり洗浄し、清潔感のある肌へ整えます。アロエベラ葉エキスや発酵由来成分などの保湿成分も配合し、洗い上がりもつっぱりにくく、うるおい感のある使用感に仕上げました。

MOIZ SKIN CARE LIMITED SET

アップデートした、MOIZ スキンケアシリーズ（化粧水・乳液）に、新登場の泡タイプ洗顔フォームを加えた3点に、先行予約限定特典として、EVA素材を使用したMOIZオリジナル巾着と、ともやんの直筆サイン入りポストカードが入った特別セット。

洗面やバッグにもなじむ、ミニマルなデザインの限定巾着は、スキンケアアイテムの持ち運びにも便利な仕様。ポストカードには、“ようやく辿り着いた”アップデートへの想いや、MOIZが大切にする世界観を、直筆サインに落とし込みました。（※無くなり次第終了、お届けは7月上旬予定）

YouTuber「ともやん」からのコメント

先行予約限定／MOIZ SKIN CARE LIMITED SET

MOIZに携わる中で、私が何より大切にしてきたのは「自分自身が毎日使い続けたいと思えるか」という視点です。



今回のリニューアルでは配合成分を見直し、ヨモギ、紅茶、クワといった植物由来成分を新たに配合しました。



スキンケアは毎日使うものだからこそ、成分や機能性だけでなく、使い続けたくなる心地よさも大切だと考えています。



今回のリニューアルでは、MOIZがこれまで大切にしてきた価値を守りながら、毎日のスキンケア時間がより心地よいものになるよう、処方や使用感を含め細部まで見直しを行いました。

今回のリニューアルは単なる変更ではなく、MOIZが考える理想のスキンケアに一歩近づくためのアップデートだと考えています。これからもMOIZは、変わらない想いと進化し続ける姿勢を大切にしながら、より良い製品づくりに取り組んでまいります。

ープロフィールー

自身はYouTube チャンネル登録者数270万人を超えるLazy Lie Crazy【レイクレ】のメンバーであり、「ともやん」のハンドルネームで様々なバスケットボール関連の動画を中心に個人でもYouTube で活動し、登録者数は62万人。（2026年6月現在）

高校時代はインターハイやウインターカップでも活躍し、現在はバスケットボールカルチャーを軸にしたアパレルブランド「&RSON」も展開している。

YouTube ：https://www.youtube.com/@tomoyan6/featured

X：https://x.com/tmyndayo

Instagram：https://www.instagram.com/tmyndayo/

TikTok：https://www.tiktok.com/@tmyndayo

株式会社フランネル Tokyo Office

〒108-0075 東京都港区港南4-1-10 リバージュ品川504

お問い合わせ：promotion@flannel0228.com

●MOIZ OFFICIAL ONLINE STORE

https://f-room.shop/pages/moiz

●MOIZ BRAND OFFICIAL Instagram

https://www.instagram.com/_moiz_official_/