満足度100％！実施1ヶ月で社員に増えたポジティブな変化！

株式会社アート不動産

株式会社アート不動産（本社：愛媛県松山市、代表取締役：吉田宏）は、女性社員を対象とした「ビジネスメイクアップ研修」の第一弾を本社ビルにて実施いたしました。

実施から1ヶ月が経過した現在、受講した社員の意識向上だけでなく、配属先における組織全体の雰囲気が向上するなど、確かな成果が現れております 。教育環境の充実に注力する同社が、なぜ「装いと印象」に投資したのか。研修の裏側と、現場のリアルな変化をレポートいたします。

■研修実施の背景と目的

アート不動産では現在、社員一人ひとりが自信を持って仕事に向き合える「教育環境の充実」を経営の最重要課題の一つとして掲げています。

不動産業において、お客様が抱く不安を安心へと変える基盤は、スタッフの「第一印象」と「自信に満ちた表情」にあります。 自己流になりがちな身だしなみを客観的に見直す機会として本研修を企画し、お客様対応力の向上と、従業員のモチベーションアップによる「企業の地力向上」を目指しました。

■研修内容：理論と実践で学ぶビジネススキル

当日は、企業や学校向けに第一印象アップの指導を行う「Lifeup ビューティー＆キャリア」の本田純子氏を講師にお招きしました。

単に「美しく装う」ためのメイクではなく、「お客様に安心して『住』の面をお任せいただける自分になるには？」という目的意識を軸に、印象がどのように決まるのかを理論的に学習。その上で、受講者自身の姿勢や表情、個々の顔立ちに合わせた具体的なメイクテクニックの実践へと進められました。

新入社員を中心に、グループワークでは部署や入社歴の垣根を越えて「ビジネスにちょうどいい濃さは？」「その表情、すごく素敵！」といった活発な声が飛び交うなど、社内コミュニケーションの活性化という面でも大きな実りとなりました。

■追跡レポート：実施から1ヶ月、現場と社員に起きた「変化」

研修実施から1ヶ月が経過し、受講者および周囲のメンバーへの調査から、一過性のイベントに終わらない継続的な効果が可視化されました。

1. 受講した社員（当事者）の声

・プロ意識の芽生え

「接客をする上で、見た目や印象に気を配ることが、お客様から『この人になら大切な住まいを任せられる』と思っていただくための第一歩だと心から実感しました。」（営業職・新入社員）

・自信と毎日の再現性

「『これなら毎日続けられる！』という明確なポイントを教わったことで、毎朝自信を持って鏡に向き合えています。」（事務職・受講社員）

2. 配属部署・周囲からの評価

・社内全体のトーン＆マナーが向上

「学んだテクニックや表情を日々の業務に落とし込んで実践しています。オフィスや店舗全体の雰囲気がパッと明るく、良くなったと感じます。」（管理職・部署長）

・見られている意識の向上

「自分流のメイクを見直したことで、周囲のメンバーも含めて『プロとしての意識』が格段に高まっているのを感じます。」（先輩社員）

■今後の展望：求職者へ選ばれる「人を育てる企業」を目指して

アート不動産では、今回の女性社員向け研修の成功を受け、今後は男性社員や全社員へと対象を広げた身だしなみ・ビジネスマナー研修を継続的に実施していく予定です。

こうした教育環境への投資は、既存のお客様へのサービス品質向上のみならず、これから社会へ羽ばたく新卒学生・求職者の皆様に対しても、「入社後に自分を人間的にもビジネスパーソンとしても大きく成長させてくれる会社」という強いメッセージとなることを確信しております。今後も、従業員満足度（ES）の向上と、それに基づいたより良い組織づくりに邁進してまいります。

■講師紹介

本田 純子（ほんだ じゅんこ）氏

「Lifeup ビューティー＆キャリア」代表。

理論に基づいた分かりやすい指導と、受講者のモチベーションを最大限に引き出す実践的なカウンセリングで、数多くの企業研修や就職支援セミナーを手掛ける。

・公式Instagram（メイン）： @junkolifeup

・公式Instagram（企業・研修向け）： @lifeup_beauty_career