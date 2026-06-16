【PRADAやCHANELなどMAX 90%OFF・全200ブランド以上】ファッションリース大手「マナマナ」が登録制オンライン・ファミリーセールを開催

株式会社マナマナ

撮影衣装レンタルを手がける、株式会社マナマナ（本社：東京都港区、代表：君塚 真）は、2026年6月27日（土）11:00から7月1日（水）9:00までの期間限定で、最大90%OFFの特別セール「mahna mahna Online Family Sale」をオンラインで開催いたします。

PRADAやCHANELをはじめとする世界のトップメゾンから、Acne Studios、THOM BROWNEといった今が旬のブランドまで、全200ブランド以上をラインアップ。

これまで南青山の会場でご好評いただいていたマナマナのセールを、ご自宅からゆっくりとお楽しみいただけます。本セールは事前にご登録いただいた方限定の特別販売となります。

世界のトップメゾンから旬のブランドまで、全200ブランド以上

CM・広告、雑誌撮影、TV収録などで使用された撮影用レンタルアイテムを、特別価格でご提供いたします。商品状態が良好なものも多く、ほとんど新品同様の掘り出し物や、ハイブランドの人気アイテムも多数登場予定です。

ラインアップイメージ1

レディース・メンズのウェア、レディースシューズと多彩なラインアップを取り揃えております。

オフィスカジュアルやプライベートで活躍するセレクトショップの取り扱いブランドから、普段は手の届きにくいデザイナーズブランドまで、最大90%OFFの特別価格で出会えるチャンスです。

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ご家族・ご友人とご一緒に

本セールは、事前に参加登録いただいた方のみがご入場いただけるクローズドな限定セールです。参加登録の完了後は、ご家族やご友人を招待いただくことも可能です。ぜひ、大切な方とご一緒に、特別なお買い物をお楽しみください。

参加をご希望の方は、専用ページより「参加登録」を行ってください。本セールの開催期間中であれば、いつでもご登録いただけます。

特別なセール期間、ぜひこの機会にご参加ください。

セール概要

セール名： mahna mahna Online Family Sale

開催期間： 2026年6月27日（土）11:00 ～ 7月1日（水）9:00

割引率： 最大90%OFF

ラインアップ： 全200ブランド以上（レディース・メンズのウェア、シューズなど）

開催形式： オンライン / 事前登録制

参加方法： 本セール専用のページより参加登録（https://family-sales.co/d5wah）

運営：la belle vie 株式会社

※ 本セールは株式会社マナマナより la belle vie 株式会社への委託により開催いたします。本セールに関するお問い合わせは la belle vie カスタマーサービス までお寄せください。

会社概要

会社名： 株式会社マナマナ

所在地： 東京都港区南青山5-7-17 青山小原ビル 9F

代表者：君塚 真

設立： 2000年12月

URL： http://www.mahna.co.jp/