【マンダム×JR西日本「TWILIGHT EXPRESS 瑞風」】クルーに「汗マネジメントセミナー」を実施～上質な旅を支える“見えない身だしなみ”～

株式会社マンダム

株式会社マンダム(以下 マンダム)は、汗やにおいに関連する生活者のお悩みを解消するため、長年培ってきた汗・体臭研究の知見を活かし、快適な社会生活の実現を目指した啓発活動を推進しています。

その一環としてマンダムは、JR西日本の特別な寝台列車である「TWILIGHT EXPRESS 瑞風」のクルーに向けて、「汗マネジメントセミナー」を6月11日(木)に実施しました。

本セミナーでは、列車内でのサービスや接客といった体験価値を支える要素の一つとして、においケアなどの“見えない身だしなみ”に着目しました。“見えない身だしなみ”まで整えて、乗客が快適に過ごせる環境づくりに繋げるため、マンダムの研究知見をもとにしたにおいや汗の発生メカニズム、対処方法などを軸に、においケアの実践方法を共有しました。

【「TWILIGHT EXPRESS 瑞風」について】

「TWILIGHT EXPRESS 瑞風」はJR西日本が運行する、西日本の魅力を五感で体感できる特別な寝台列車です。「美しい日本をホテルが走る」をコンセプトに、1泊2日または2泊3日で関西・山陽・山陰を巡り、上質な客室や3つ星シェフ監修の食事、車窓の風景、沿線各地の文化体験を楽しめる旅を提供しています。

●公式ホームページ https://www.twilightexpress-mizukaze.jp/

■セミナー概要

「TWILIGHT EXPRESS瑞風」は、車内空間や接客など、細部にまで配慮したサービス品質の向上に取り組んでいます。

本セミナーでは、外見だけではない“見えない身だしなみ”としての汗・においケアに着目し、五感に配慮した空間づくりや接客を支える知識として、汗やにおいの基礎理解から実践的なケア方法までを解説しました。

セミナー内容は、既存のプログラムをベースにしつつ、長時間にわたる乗車環境や、密度の高い接客シーンといった特性を踏まえた内容で構成しています。

＜“見えない身だしなみ”としての汗マネジメントを理解し、実践へ＞

セミナー冒頭では、汗やにおいが人に与える印象や快適性への影響に関する生活者意識を紹介。

続いて、汗とにおいの発生メカニズムについて解説し、

- 汗自体は無臭であること- 皮膚上の菌や皮脂との関係でにおいが発生すること- 汗のコントロールと清潔な状態を保つことが重要であること- 汗のコントロールが清潔感だけでなく、自身のパフォーマンス向上にもつながる可能性があること

など、においケアの基本的な考え方を共有しました。

実践パートでは、

- タイミングに応じた制汗剤の使い分け- シーンに応じた適切なケア方法- 長時間の接客における清潔感維持のポイント

など、現場で活かせる具体的な対応を提案しました。

■参加者の様子

当日は、汗やにおいに関する基礎的な知識から、現場で活かせる実践的なケア方法まで、参加者が熱心に耳を傾ける様子が見られました。セミナー中、具体的なお悩みシーンを想定してうなずく場面も多く、セミナーへの関心の高さがうかがえました。

商品のタッチアップでは、日常の接客や長時間の乗務を想定した使い方に関する質問やアイデアが飛び交い、セミナー後には「次の乗務から早速ケアを深めていこう」という声も聞かれ、「汗マネジメント」を自身の業務にどう活かすかを前向きに捉える姿勢が印象的でした。

■JR西日本 鉄道本部 瑞風事業ユニット オペレーション管理 橋本 宏志 課長 より

株式会社マンダム様による「汗においマネジメントセミナー」を受講し、これから迎える暑い季節に向けて、お客様により快適な旅をご提供する意識を一層高める機会となりました。「瑞風」では、空間や接客の細部に加え、香りや清潔感といった“見えない身だしなみ”も大切にしています。においサンプル体験など汗のメカニズムや発生要因への理解を深め、クルー一人ひとりがセルフマネジメントの重要性を再認識しました。今後の乗務に活かし、上質なおもてなしの実現に努めてまいります。

■株式会社マンダム 担当者より

近年、汗やにおいに関する意識は、単なる身だしなみの範囲を超え、快適性や心理的な安心感にも関わる重要な要素となっています。

今回のセミナーでは、“見えない身だしなみ”という観点から汗・においケアを捉え、サービスの質向上につながる考え方として共有させていただきました。

今後も様々な現場に応じた汗マネジメントを提案し、より快適で心地よい社会生活の実現に貢献してまいります。

■株式会社マンダムについて

マンダムは、コーポレートスローガンである“BE ANYTHING, BE EVERYTHING.” (意味：なりたい自分に、全部なろう。)を掲げ、ヘアスタイリング、スキンケア、ボディケアなど、様々な化粧品を届けています。商品開発のベースとなる製剤研究のみならず基盤研究にも力を入れており、化粧品を通じて生活者の日常を豊かにする価値提案をしています。

■汗マネジメントについて

2024年にマンダムは7月8日を夏の発汗の語呂に合わせ、「汗マネジメントの日」として制定しました。汗は体温を一定に保つために人体が進化の過程で獲得してきた生命機能です。一方で、大事な場面など汗をかきたくないシーンで発汗してしまうことで、お悩みになってしまうこともあります。マンダムは毎日を快適に過ごすために、汗をかきたいときは気持ちよくかき、汗をかきたくないときには正しいケアで汗を抑える、つまり状況に応じて適切に汗をコントロールする「汗マネジメント」を提唱し、汗と上手に付き合う日常を提案します。

■マンダムの汗やにおいの研究について

マンダムは「汗」や「におい」を身体的な問題だけでなく、精神的に大きな影響を及ぼすことでQOLに大きく関わる“社会的な問題”と捉え、研究に注力してきました。その研究は、汗やにおいの発生メカニズムの解明やミドル特有の体臭成分の発見、汗腺を眠らせる成分の発見など、幅広い成果に繋がっています。

研究情報サイト：汗とにおい総研 https://www.mandom.co.jp/sweat-smell/

最新の制汗技術に関する参考情報：

GMA参考 https://www.mandom.co.jp/release/2023102501.html

GMA参考動画 https://www.youtube.com/watch?v=4ZaokYqav08