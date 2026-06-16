「旅する歯科衛生士」プロジェクトに約100名がエントリー。離島・過疎地の歯科医療課題に挑む、医療MaaS時代の新たな働き方

オーガイホールディングス株式会社

オーガイホールディングス株式会社（本社：大阪府堺市、代表取締役：野田真一・長縄拓哉）は離島・過疎地域をはじめとした医療アクセス課題の解決を目指す「旅する歯科衛生士」プロジェクトにおいて、これまでに約100名の歯科衛生士からエントリーを受けたことをお知らせいたします。

本エントリーに際し、参加希望者へのアンケート調査を実施しており、歯科衛生士の新たな働き方に対する関心や課題意識が明らかになりました。

これを受け、2026年6月24日（水）にオンライン説明会を開催いたします。

■背景と目的

日本では高齢化や人口減少に伴い、歯科医療資源の地域偏在が深刻化しています。特に離島・中山間地域では、通院困難な高齢者や要介護者が増加する一方で、歯科医療の提供体制が十分とは言えない状況が続いています。

本プロジェクトは、医療MaaSや訪問歯科、デジタルデンチャーと連携し、「医療を届ける」新しい仕組みの構築を目指す取り組みです。

■エントリー概況

■ 関心・参加意向に関する分析

■ 関心領域の傾向（キーワード分析）

■ 代表的なコメント（定性データ）

■ 現場から見える課題と可能性

訪問歯科経験者からは、以下のような示唆も得られました。

・多職種連携の重要性

・地域ごとの医療ネットワーク構築の必要性

・限られた時間での介入の難しさ

本プロジェクトは、これらの課題に対し「移動」と「デジタル」を掛け合わせることで新たな解決策を提示するものです。

■ オンライン説明会概要

日時：2026年6月24日（水）19:20～19:50

形式：オンライン開催

・プロジェクト概要

・働き方と役割

・参加方法（段階的関与含む）

・医療MaaSとの関係

■ 第一人者が語る“リアル”と“未完成”

本説明会では、医療MaaSの現場に関わる歯科衛生士ASUKAさんが登壇します。

同領域はまだ確立されたモデルが存在せず、 ASUKAさん自身も試行錯誤の中にあります。

そのため本プロジェクトは、完成形を提示するものではなく、

現場の実践と参加者の知見をもとに進化していく共創型モデルです。

■ 共創型プロジェクトとしての位置づけ

経験年数やスキルに関わらず、

「ともに学び、つくる」ことを重視しています。

■ 今後の展望

・新たなキャリアモデルの確立

・地域医療への関わり方の再定義

・医療MaaS×歯科の実装

■ 関連セミナー

同日20:00～21:30

「デジタルデンチャー＆医療MaaSセミナー」開催

歯科衛生士の新しい働き方を発信中。

離島・過疎地での活動、

医療MaaSの現場、

旅する歯科衛生士のリアルをお届けします。

「いつか関わってみたい」

「まずは話を聞いてみたい」

そんな方もぜひフォローしてください。

▶ @asuka.tripdh

https://www.instagram.com/reel/DZFQifbP97w/?igsh=MXQ1dW53YjBmcDFnZA==

■会社概要

社名：オーガイホールディングス株式会社（O-Gai Holdings Inc.）

設立：2025年5月19日

所在地 本社：大阪府堺市堺区大町西3丁3-15

未来医療国際拠点：大阪府大阪市北区中之島4-3-51Nakanoshima Qross 3F

代表者：野田真一、長縄拓哉

URL：https://o-gai.co.jp/

■お問い合わせ先

オーガイホールディングス株式会社 南まで

Mail：info@o-gai.co.jp

TEL：072-225-4385