『いちばんやさしいCX経営の教科書』が「実務者が選ぶマーケティング本大賞2026」準大賞を受賞。購入者にCX経営サバイバルゲームをプレゼント

株式会社mct

株式会社mct（東京都渋谷区）は、代表・白根英昭の著書『いちばんやさしいCX経営の教科書 顧客体験を見直し"選ばれる会社"になる』（産業能率大学出版部）が、「実務者が選ぶマーケティング本大賞2026」（主催：翔泳社）において準大賞を受賞したことをお知らせします。

本書は、CXを単なる顧客満足施策ではなく、企業の持続的成長を支える経営基盤として捉え直す実践書として支持されてきました。このたびの受賞は、現場で顧客体験向上に取り組むマーケティング・CX実務者の皆さまからの投票によるものです。著者および関係者一同、心より感謝申し上げます。

また今回の受賞を記念し、読者の皆さまへの感謝を込めて「受賞記念・読者感謝キャンペーン」を実施いたします。キャンペーン期間中に本書をご購入いただいた方の中から抽選で10名様に、書籍の内容を体感型ゲームとして学べる「CX経営サバイバルゲームセット」（通常価格：税込9,900円）をプレゼントいたします。

■ 受賞について

「実務者が選ぶマーケティング本大賞」は、マーケティングおよびCXの現場で活躍する実務者が、実際に読んで役立った書籍に投票するアワードです。

『いちばんやさしいCX経営の教科書』は、CXを経営の中核に据える考え方と実践方法を体系的に整理した点が評価され、準大賞を受賞しました。

発売以来、丸善丸の内本店ビジネス書（経営）部門で2週連続1位（2025年10月2日～8日・10月9日～15日）を獲得するなど、多くの経営者・事業責任者・CX担当者に支持されてきました。今回、実務者の皆さまから直接評価をいただけたことを、大変光栄に思います。

CX経営サバイバルゲームCX経営の教科書■ 受賞記念・読者感謝キャンペーン

キャンペーン名： 受賞記念「CX経営サバイバルゲーム」プレゼント

期間： 2026年6月16日（火）～ 7月16日（木）

プレゼント内容： CX経営サバイバルゲームセット（通常価格：税込9,900円）

当選人数： 10名様

応募対象： キャンペーン期間中に『いちばんやさしいCX経営の教科書』をご購入いただいた方

■ 応募方法

STEP1 キャンペーン期間中（6月15日～7月15日）に書籍をご購入ください。

STEP2 Amazon注文履歴または書店レシートを撮影してください。

STEP3 応募フォームから購入証明画像をアップロードしてご応募ください。

応募フォーム：https://share-na2.hsforms.com/1ZsrW5Uk9QGiELHM2e9V5zQ1jbel

※当選者の発表は発送をもって代えさせていただきます。

※プレゼントの発送は日本国内に限ります。

■ 「CX経営サバイバルゲーム」とは【CX推進の“あるある”を82枚のカードに凝縮】

CX経営は、本を読むだけでは身につきません。 顧客起点で組織を変革しようとすると、部門間の対立、短期業績との葛藤、経営層との認識差など、さまざまな壁に直面します。

「CX経営サバイバルゲーム」は、そうした現場で実際に起こりがちな出来事をゲームとして疑似体験できる学習ツールです。書籍で学び、ゲームで体感することで、CX経営をより深く理解していただくことを目的としています。

『いちばんやさしいCX経営の教科書』の内容をベースに開発されており、CX推進の現場で起こる"あるある"を82枚のカードに凝縮。約15分でCX推進の難しさと面白さを体感できます。

社内研修や勉強会、部門横断ワークショップなどで活用されており、CXを自分事として理解するきっかけを提供します。

【パッケージ内容】

プレイキット（カード82枚・コマなど各種セット）

カスタマイズ可能なゲームシートデータ（PowerPoint形式）

ゲーム説明用スライド

ファシリテーターガイド

【体験者の声】

「まさに自社で起きていることそのものでした。CX推進の難しさを実感すると同時に、なぜ組織変革が必要なのかを腹落ちして理解できました。」（不動産業・CX推進部）

「メンバーと楽しみながら議論できたことで、部門ごとに異なっていたCXの認識が揃いました。研修よりもはるかに対話が生まれたことが印象的でした。」（製薬企業・営業本部）

詳細：https://mctinc.jp/cxmgame

■ 書籍について

書籍名： 『いちばんやさしいCX経営の教科書 顧客体験を見直し"選ばれる会社"になる』

著者： 白根英昭

出版社： 産業能率大学出版部

発売日： 2025年10月

定価： 2,200円（税込）

本書は、顧客体験（CX）を経営の中核に据えた実践的な経営書です。 「組織行動の力」「デザインの力」「オペレーションの力」「デジタルの力」「脱学習の力」という独自の「CX経営の5つの力」フレームワークを通じて、企業が顧客から選ばれ続けるための具体的な方法論を解説しています。

詳細：https://mctinc.jp/cxm

■ 著者コメント

白根 英昭（しらね ひであき） 株式会社mct 代表取締役

この度は、日々現場で顧客と向き合う実務家の皆さまからご支持いただき、このような名誉ある賞をいただけたことを大変光栄に思います。 CX経営とは、単なる顧客満足向上活動ではなく、企業の在り方そのものをアップデートするための経営の考え方です。 顧客から選ばれ続ける組織づくりのヒントとして、本書とゲームを活用いただければ幸いです。

■ 株式会社mctについて

株式会社mctは、人間中心デザインとCX経営を軸に、企業の顧客価値創造と事業成長を支援するコンサルティングファームです。 サービスデザイン、商品開発、CX測定・改善、組織変革支援など幅広い領域で実績を持ち、日本で唯一のZMET認定パートナーとして深層心理に基づく顧客インサイト調査にも強みを有しています。

【会社概要】

社名： 株式会社mct

東京本社： 〒150-0001 東京都渋谷区神宮前2-4-11 Daiwa神宮前ビル1F・2F

大阪本社： 〒542-0076 大阪市中央区難波五丁目1番60号 なんばスカイオ17階

代表者： 代表取締役 白根英昭

URL： https://mctinc.jp/

事業内容： CXコンサルティング、人間中心デザイン支援、組織変革支援