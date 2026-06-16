preworksから新カリキュラムを正式ローンチ

LISH株式会社

LISH 株式会社（本社：福岡県福岡市、代表取締役：吉田和史、以下「当社」）が運営するキャリア支援サービス「preworks（プレワークス）」は、2026年6月15日より新カリキュラムの提供を開始します。これまで preworksは「学ぶ場」、URAKATA（ウラカタ）は「働く場」として別々に機能していましたが、新カリキュラムの導入により、受講中から同社のオンラインアシスタントサービス URAKATAの実案件に携わる「プレ稼働」が可能となります。

背景：「座学では終わらせない」 在宅ワークを目指す人が抱える現実

在宅就業（在宅ワーク）を希望する主婦・育休中・地方在住者などは増加しているものの、多くのスクールが「座学」中心であるため、修了後も実務で動けない、どのように案件を獲得したらいいかわからないままという課題が根強く残っています。

当社が運営するURAKATAへの累計応募数は1,000件を超えますが、通過率は約1割であり、そのほとんどがスキルや実務経験の不足を理由に見送りとなっています。この構造課題を解消するため、当社は2026年1月にオンライン秘書講座を開校し、2026年4月にpreworksとして正式ローンチ。実務直結型のカリキュラムと、現役ママ秘書によるメンター伴走を特徴とし、2ヶ月で実案件をひとりで回せる人材の育成を進めてきました。今回の新カリキュラムは、その次のステップとして「学びと稼ぎの同時進行」を実現するものです。

新カリキュラムの 3 つの特徴

今後の展開

- 受講中からプレ稼働収入を得ながら学べる。受講期間中から、URAKATA に登録された130社超の導入企業の実案件に携わることができます。スキルアップに応じた単価引き上げも可能。「受講料を払うだけ」ではなく、学びながら収入を生む仕組みを実装しました。- 実務直結型カリキュラムで「即戦力」を育成36 本の動画講座と20回以上の実践ワークを通じ、バックオフィス業務（経理・労務・営業事務・カス タマーサポート等）のハードスキルに加え、クライアントとのコミュニケーション・納品・単価交渉といったソフトスキルも習得。課題提出は「納品シミュレーション」形式で行い、在籍初日から実務に近い環境で学べます。- 修了後も URAKATA で継続稼働が可能受講修了後、URAKATAの面接に合格した受講生はそのまま稼働を継続することができます。「学び終わったら自分で仕事を探す」という一般的なスクールとの最大の差別化点であり、2024 年7月の URAKATA ローンチ以来積み上げてきた206名の稼働実績・継続利用率 90.2%（※）という基盤が、受講生の就業経路として機能します。（※） 2025年10月公表値

当社は引き続き、preworks受講生をURAKATAの稼働ワーカーとして接続することで、「育成 →就業 →継続稼働」の一気通貫モデルをさらに強化していきます。2026年内にはプレ稼働経由の収入者数・受講生の平均月収データの公開も目指しており、在宅就業を目指す方にとって透明性の高い就業経路を確立します。

＜代表取締役 吉田和史 コメント＞

preworksとURAKATAの連携強化によって、受講生が「学ぶ時間」を同時に「稼ぐ時間」に変えられる仕組みが整いました。在宅で働きたいと思いながらも、スキル不足や自信のなさで踏み出せない方 が多くいます。URAKATAへの応募1,000件超のうち 9 割が見送りになってきた現実を変えるのが、私たちの次の役割だと考えています。学びと実務を同時に積み重ねることで、受講生が確かな自信と収入を手にしてURAKATAのワーカーとして活躍できるような循環を、LISH 全体で実装していきます。

各サービスについて

＜preworks（プレワークス）とは＞

主婦・育休中・副業希望者を主な対象とした、オンライン秘書（在宅バックオフィス人材）育成プログラム。2～12ヶ月のプランで、実務直結型のカリキュラムと現役ママ秘書によるメンター伴走、 URAKATA 連携プレ稼働により、未経験からでも就業可能なスキル・実績・自信を養成します。

URL：https://preworks.jp/

＜URAKATA（ウラカタ）とは＞

バックオフィス業務をオンラインで代行するアシスタントサービス。2024年7月ローンチ、累計稼働ワーカー 206名（2026年5月時点）、導入企業130社超、継続利用率 90.2%。経理・請求・採用オペ レーション・営業事務・SFA 運用・カスタマーサポートなどに対応。

URL：https://urakata.lishinc.co.jp/

LISH株式会社

会社名：LISH株式会社

本社：福岡県福岡市中央区天神2丁目2番12号 T&Jビルディング7F

代表者：代表取締役 吉田 和史

設立：2019年4月

事業内容：デジタルマーケティング事業、店舗事業、バックオフィス代行事業

URL：https://lishinc.co.jp

URAKATA：https://urakata.lishinc.co.jp/

preworks：https://preworks.jp/