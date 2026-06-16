生成AI時代に必要な「チームで考え、試し、改善する力」を育てる 学校・教育機関・教育事業者向け「ドロカツ大会 体験・説明会」を開催

HDL合同会社ドロカツ大会 体験・説明会

ドロカツ大会はドローンの操縦やプログラミングを通じて、子どもたちがチームで課題に挑戦する競技型の教育活動です。ただドローンを飛ばすだけではなく、チームで作戦を立て、役割を分け、うまくいかない原因を話し合い、何度も改善しながら挑戦していきます。

その過程で、プログラミング、論理的思考、探究、協働、コミュニケーション、リーダーシップなど、これからの時代に必要な力を自然に育むことができます。

生成AIが答えを出してくれる時代だからこそ、子どもたちには、仲間と考え、実際に試し、失敗から学び、改善する力がますます求められています。

操縦スキルクラスの様子

2025年に第3回ドロカツ全国大会を開催し、予選を勝ち抜いて全国から集まった32チームが、頂点を目指しました。

このたび、ドロカツ実行委員会では、学校・教育機関・教育事業者を対象に、「ドロカツ」への興味や理解を深めていただける催しとして「ドロカツ大会 体験・説明会」を、関東および西日本の2会場で開催いたします。

今回開催する体験・説明会では、ドロカツ大会の概要や教育的な意義を紹介するとともに、教育用ドローン「CoDrone EDU」を使った簡単な操縦・競技体験を実施します。

本説明会は、導入を前提としたものではありません。まずは、ドロカツ大会の雰囲気や、ドローンを活用したチーム型学習の可能性を体験していただく機会として、学校関係者、教育委員会、プログラミング教室、STEAM教室、民間スクール等の皆さまに広くご参加いただけます。

【開催概要】

■関東開催

日時：2026年7月13日（月）15:30～17:30

会場：国立大学法人 電気通信大学 UECアライアンスセンター 100周年記念ホール

所在地：東京都調布市小島町1-1-1

アクセス：https://www.uec.ac.jp/about/facilities/alliance.html (https://www.uec.ac.jp/about/facilities/alliance.html)

※ドローン飛行体験は大空間実験室にて実施予定です。

■西日本開催

日時：2026年7月30日（木）14:30～16:30

会場：学校法人 須磨浦学園 須磨浦小学校

所在地：兵庫県神戸市須磨区千守町2丁目1-13

アクセス：https://sumaura.ed.jp/access/ (https://sumaura.ed.jp/access/)

■参加費

無料

■定員

各会場 30名

※定員に達し次第、受付を終了する場合があります。

■対象

小学校・中学校・高校の先生方

専門学校・大学の教職員の皆さま

教育委員会・教育関係者の皆さま

プログラミング教室・STEAM教室・民間スクール等の運営者・講師の皆さま

■当日の内容

当日は、ドロカツ大会の概要説明をはじめ、競技内容や参加方法、ドローンプログラミング教育の活用事例をご紹介します。

また、教育用ドローン CoDrone EDU を使った操縦・簡易競技体験を通じて、チームで取り組む学習活動としての活用イメージを具体的に体験していただきます。

さらに、情報I・II、生成AI、探究学習、STEAM教育、PBLとの接続や、第4回ドロカツ大会に向けた参加案内も行います。終了後には、質疑応答や個別相談の時間も設けています。

■このような方におすすめです

情報I・IIや探究学習につながる実践例を探している方

生成AI時代に必要な、考える力・試す力・改善する力を育てたい方

生徒がチームで協力しながら挑戦する活動を取り入れたい方

プログラミング教室の新しい教材やカリキュラムを検討している方

ドローンやロボティクス教育に関心がある方

学校や教室として、ドロカツ大会への参加を検討してみたい方

■参加について

持ち物は特にありません。必要な機材は主催側で準備いたします。

ドローンやプログラミングの経験がない方でもご参加いただけます。初心者の方、まずは情報収集だけしてみたい方も歓迎いたします。

■お申し込み

申込フォーム：https://forms.gle/bFp3aYrUTbfJ49VGA

【お問い合わせ】

主催:ドロカツ実行委員会

mail : info@drokatsu.net

tel : 078-600-9453



【会社概要】

ドロカツ実行委員会（HDL合同会社）

代表理事 吉田 公衛

所在地 兵庫県神戸市須磨区東町4丁目3-5 フロント・パディ・ブリックス2F

事業内容 ドローンを活用した、子ども向けのプログラミング＆操縦大会の開催・普及

公式サイト https://www.drokatsu.com/ (https://www.drokatsu.com/)