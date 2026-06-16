【戸塚にダーツ新設】ネットカフェを一部改装し「DiCE戸塚店」が2026年6月23日（火）リニューアルオープン！

株式会社シティコミュニケーションズ

当社のグループ会社、株式会社ディスクシティエンタテインメント（本社：神奈川県横浜市、代表取締役：三田大明）が運営する「インターネットカフェ DiCE（ダイス）戸塚店」は、2026年6月23日（火）17時より、店内のネットカフェ区画を一部改装し、全6台のダーツエリアを新設してリニューアルオープンいたします。

■ 待望の「本格ダーツエリア」が誕生！

全6台DARTSLIVE3を導入

戸塚駅周辺は多くの大学や学校が集まる活気あふれた「学生の街」であり、同時に多くのビジネスパーソンが行き交う利便性の高い街ですが、実は「気軽にダーツを楽しめる場所がほとんどない」という地域的な背景がありました。

「学校帰りに友達とワイワイ遊びたい」「趣味のダーツをじっくり練習したい」という学生の皆様のニーズはもちろん、「仕事終わりに同僚と一杯楽しみながら投げたい」「帰宅途中にふらっと立ち寄ってリフレッシュしたい」というビジネスパーソンの皆様の期待にもお応えし、この度、ネットカフェ区画の一部を大胆に改装。全6台最新のDARTSLIVE3を設置する、駅周辺では貴重なアミューズメントスポットとして生まれ変わります。

個人でのストイックな練習から、サークル仲間や同僚とのグループ利用まで幅広く対応。24時間営業の利便性を活かし、昼夜を問わず戸塚の街に新たなエンターテインメント空間を提供いたします。

■ ネットカフェの設備も利用可能。コミックやソフトクリームも

ダーツエリアをご利用中も、豊富なコミックやフリードリンク、週替わりのソフトクリーム（食べ放題）など、店内のネットカフェ設備をそのままお楽しみいただけます。ダーツで遊び終わったら、ネットカフェブースへ移動して休憩することも可能です。複合カフェならではの快適な環境を24時間整えています。

■店舗情報

店名：インターネット＆ダーツDiCE戸塚店

郵便番号：〒244-0816

所在地：神奈川県横浜市戸塚区上倉田町４７８－２ Ｂ１Ｆ

（戸塚駅東口より徒歩5分、市営地下鉄戸塚駅より徒歩5分）

TEL：045-869-3163

DiCE戸塚店 HP :https://www.diskcity.co.jp/shop/totsuka/

■会社概要

会社名： 株式会社シティコミュニケーションズ

所在地： 神奈川県横浜市神奈川区鶴屋町3-33-8 アーバンセンター横浜ウエスト3F

代表者： 代表取締役社長 三田 大明

設立： 1995年12月20日

URL： https://www.city-s.co.jp/

事業内容：遊び・癒し・寛ぎを提供する総合エンタテインメント企業です。

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＊ 本ニュースリリースに記載された内容は発表日現在のものです。その後予告なしに変更されることがあります。

■本リリースに関する報道お問い合わせ先

株式会社シティコミュニケーションズ

アミューズメント事業部広報担当：国井達弘

お問い合わせフォーム：https://www.diskcity.co.jp/contact/contact2/

電話：045-290-1130