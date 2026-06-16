【Nuna Japan】六本木ヒルズとコラボレーションパートナー契約を締結

Allison Baby & Pets Japan 株式会社

アリソンベビー＆ペッツジャパン株式会社が展開するベビー用品ブランド「Nuna Japan」は、6月1日、六本木ヒルズとコラボレーションパートナー契約を締結しました。

ファミリー層の来訪増加に伴い、小さなお子様連れでも快適に回遊できる環境づくりに取り組んでいる六本木ヒルズ。一方でNunaは、都市生活にフィットする機能性とデザイン性を兼ね備えた製品を展開し、親子の外出をより快適にする体験を提供しており、今回、六本木ヒルズが目指す上質な来訪者体験を実現するパートナーとして参画しました。

これに伴い、Nunaが展開するベビーカーの無料貸出が、六本木ヒルズ内にて開始されました。貸出ベビーカーには、移動のしやすさと快適性を兼ね備えた人気モデルを採用。ショッピングやレストラン利用、美術館鑑賞など、六本木ヒルズでの多様な過ごし方をより快適に楽しめるほか、荷物の多い日や長時間の滞在でも、子育てファミリーの外出をサポートします。

本取り組みは、Nuna製品を実際の都市空間で体験いただく機会を提供します。用途やシーンに応じて、館内で使い心地を体感いただけます。

◼️ベビーカーの無料貸出について

受付場所：六本木ヒルズ森タワー２階、総合インフォメーション

貸出対象：六本木ヒルズをご利用のお客様

展開期間：1年間

対象製品：

・「IXXA(TM) next （イクサネクスト）」カラー：CALLA（カラ）、PISTACHIO（ピスタチオ）、BISCOTTI（ビスコッティ）

・「SWIV(TM)（スイブ）」カラー：CAVIAR（キャビア）、THUNDER（サンダー）

■貸出製品について

【IXXA(TM) next】

新生児から２２ｋｇ（４歳頃）までのお子様向け。軽量で取り回しやすい設計により、日常の移動を快適にサポートします。コンパクトで扱いやすく、六本木ヒルズでのショッピングや食事、美術館鑑賞などにもスムーズに対応。都市空間やファッションにも自然に馴染むデザインで、毎日の外出に上質な使い心地を提供します。

【SWIV(TM)】

新生児から２２ｋｇ（４歳頃）までのお子様向け。ボタン操作で全輪が360度回転し、前後だけでなく横や斜めにもスムーズに移動できる独自の走行性が特徴。さらに安定感のある設計により、六本木ヒルズのレンガ路面や館内などさまざまな路面でも快適な走行を実現します。人混みや狭い通路でも小回りが利き、都市空間での移動をより快適にサポートします。

ライフスタイルや利用シーンに応じて選べる2モデルを通じて、より快適な外出体験を提供します。

◼️Nuna（ヌナ）について

Nunaは、オランダ発のルーツを持ち、世界80カ国以上で展開するベビー用品ブランドです。

子育てのリアルな体験に着想を得ながら、機能性と美しさを両立した製品づくりを追求してきました。

「使いやすさ」「洗練されたデザイン」「こだわりのものづくり」を大切に、スマートなデザインをかたちにし、ベビーカーやカーシートをはじめとする幅広い製品を通じて、日々の暮らしに寄り添う提案を行っています。

オランダデザインに見られるミニマルな美しさと革新性を取り入れ、使う人にとって直感的で柔軟に使える設計を実現。細部にまで配慮されたプロダクトは、暮らしに自然にフィットするようデザインされています。ドイツの【Red Dot Award】をはじめ、英国【Mother & Baby Award】など国際的なアワードで高く評価され、累計320以上の受賞歴を誇ります。

Nuna Japan公式オンラインストア：https://nuna-baby.jp/