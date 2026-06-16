夏に味わいたいアイスブレンド。「グアテマラブレンド 1er essai（プルミエ エッセー）」 2026年6月23日（火）より販売開始

株式会社ルピシア

世界のお茶専門店ルピシア（本社：北海道虻田郡ニセコ町、代表取締役：水口博喜）は、2026年6月23日（火）より、北海道・ニセコの「ルピシア ニセコ焙煎所」で自家焙煎する「ルピシアコーヒー」から、アイスコーヒーにぴったりな新作「グアテマラブレンド 1er essai（プルミエ エッセー）」をルピシアの一部店舗と通信販売にて、販売開始いたします。

「ルピシア ニセコ焙煎所」は、世界のお茶専門店「ルピシア」がプロデュースするコーヒーラインです。「ルピシア」が各地で紅茶を買い付ける中で出会ったのは、非常にクオリティーの高いコーヒー豆でした。高品質な紅茶が生産されるエリア「ティーベルト」と、良質なコーヒー豆が栽培されるエリア「コーヒーベルト」は、気候や環境がとても似ているからです。

「おいしいコーヒーをもっとたくさんの人に知ってもらいたい。」そんな想いから、世界各国から厳選した生豆を仕入れ、北海道・ニセコの「ルピシア ニセコ焙煎所」で丁寧に自家焙煎しています。香りとクリアな味わいにこだわったブレンドは、日々の暮らしの中で気軽に楽しんでいただける仕上がりです。コーヒー愛好家の方にはもちろん、紅茶好きの方にもぜひ味わっていただきたい、ルピシアこだわりの逸品をご堪能ください。

詳しい情報は下記特設サイトをご覧ください。

https://www.lupicia.com/shop/pages/coffee.aspx

（または「 ルピシアコーヒー 」で検索）

商品概要

2026年6月23日発売

グアテマラブレンド 1er essai（プルミエ エッセー）

内容量 各100g袋入（豆） \1,080（税込）、（粉）\1,080（税込） ※賞味期限 製造日より半年

グアテマラの豆は入賞歴を持つ名門農園産を使用。雑味の少ないクリアな味わいが魅力です。そこに複雑なコクを持つ南インドの豆をブレンド。焙煎の効いた香りと苦みも特徴で、アイスコーヒーに最適です。急冷式も水出しもどちらもおいしくいただけます。

会社概要

【商号】株式会社 ルピシア 【設立】平成6年8月17日 【店舗数】国内136、海外3（2026年6月16日現在）

【事業内容】世界のお茶・茶器雑貨等の輸入、製造・販売、食品の製造、販売 【事業所】北海道虻田郡ニセコ町字元町436-2

【報道関係者様のお問い合わせ先】株式会社ルピシア プロモーション部（小林・尾辻）

TEL：070-7789-7403（携帯）FAX：0136-44-1001 MAIL：kouhou@lupicia.co.jp

株式会社ルピシア

世界各国の産地から厳選した紅茶や緑茶、鳥龍茶をはじめ、オリジナルのブレンドティーやフレーバードティーなど、年間400種類以上のお茶をお届けしています。一杯のお茶に込められた様々な魅力を大勢の方にお伝えするため、お茶の種類や決まったスタイルにとらわれず、自由で多彩なお茶の楽しみ方を発信し続けています。