【AIスカウト「RecUp」ウェビナー運営局】 AIでスカウトの「質」は落ちない？データが証明する「工数半減・反応率2倍」を実現するハイブリッド運用術！ウェビナー開催のお知らせ

株式会社Delight

株式会社Delight（本社：東京都豊島区、代表取締役：新井崇徳）（以下「当社」）は、「AIでスカウトの「質」は落ちない？データが証明する「工数半減・反応率2倍」を実現するハイブリッド運用術！」と題した無料ウェビナーを開催いたします。

今すぐ無料ウェビナーに申し込む :https://recup.delight21.co.jp/event/ai-scouting-quality

AI活用で効率化しても、スカウトの「質」は落ちない。成果を分けるのは、“人とAIの役割設計”です。

ダイレクトリクルーティングの活用が広がる一方で、採用現場では「工数を減らしたいが、質は落としたくない」「AIを使いたいが、候補者に刺さる文面が本当に作れるのか不安」といった声が増えています。

実際、スカウト運用は手作業に依存しやすく、ターゲット選定・文面作成・送信管理・効果検証までを人力で回すには大きな負荷がかかります。

しかし、スカウトの成果を左右するのは、単純な工数の多さではありません。

重要なのは、AIに任せるべき工程と、人が担うべき判断を切り分けた「ハイブリッド運用」の設計です。

本ウェビナーでは、500社以上の採用支援に携わり、自社でも多数の運用改善を重ねてきた“DR運用のプロ”が、データをもとに実証された「工数半減・反応率2倍」を実現するスカウト運用術を公開。

AIによる超個別化文面の生成から、反応率を高めるターゲティング設計、属人化を防ぐ運用フローの仕組み化まで、現場で再現できる実践ノウハウをお伝えします。

■ウェビナーの目次

■参加者限定のダイレクトリクルーティング相談会も実施中

今すぐ無料ウェビナーに申し込む :https://recup.delight21.co.jp/event/ai-scouting-quality- オープニング- 【課題整理】なぜスカウト運用は“工数が重いのに成果が安定しない”のか- 【戦略編】スカウトの「質」を落とさず効率化する、AI×人のハイブリッド運用設計- 【実践編】反応率を左右するターゲット選定と訴求設計のポイント- 【文面編】AIによる超個別化スカウト文面の自動生成と、人による最終調整の急所- 【効率編】工数半減を実現する、属人化を防ぐ運用フローの仕組み化- 【データ公開】反応率2倍を実現した改善プロセスと検証結果- 【導入事例】実際の採用現場で成果につながったハイブリッド運用の実例- 【まとめ】成果が再現されるスカウト体制をつくるための実践ステップ- 質疑応答- アンケート

現在、弊社では採用にお悩みの企業様限定で「1時間の無料採用相談」キャンペーンを実施しています。専任の採用コンサルタントが、貴社のダイレクトリクルーティングの活用方法を徹底分析。

「どの媒体を活用すれば採用率が上がるのか」

「既存の媒体のどういったスカウト文面が返信率が最大化するのか」

といった実践的な改善策を、その場で即フィードバックいたします。

採用活動を一段上のレベルへ引き上げたい企業様は、まずはお気軽にご相談ください。

【株式会社Delight 会社概要】

まずは無料で採用相談を申し込む :https://recup.delight21.co.jp/lp/#form

社名 : 株式会社Delight

所在地 ：170-0013 東京都豊島区東池袋３丁目22-17 東池袋セントラルプレイス 3階

代表者 ：代表取締役社長 新井 崇徳

設立 ：2017年3月13日

URL : https://delight21.co.jp/

サービスサイトURL：https://recup.delight21.co.jp/

事業内容 :

AIスカウト事業

採用コンサル事業



お問い合わせ先 : info@delight21.co.jp