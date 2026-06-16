“マッチョ×介護士”株式会社ビジョナリーとフィットネス団体APF【APF VISIONARY TRYOUT CUP 2026】【APF VISIONARY CUP 2026】の2大会を8月に開催

株式会社ビジョナリー

障害福祉サービスを運営する株式会社VISIONARY（代表取締役社長／丹羽悠介、本社：愛知県名古屋市）は、フィットネス団体APF（Asia Physique Federation）とのコラボレーションにより、2026年8月15日（土）に「APF VISIONARY TRYOUT CUP 2026」、8月29日（土）に「APF VISIONARY CUP 2026」を開催いたします。

両大会は、フィットネスコンテストを単なる競技の場に留めることなく、「採用」「キャリア形成」「組織づくり」という新たな価値を創出することを目的としています。

近年、企業においては採用難や組織エンゲージメント向上、健康経営への取り組みが重要な経営課題となっています。

APF×VISIONARYコラボレーションのコンテストでは、これまでも選手一人ひとりの身体づくりを通じて培われる継続力や自己管理能力、挑戦する姿勢に着目し、競技者と企業双方に新たな価値を生み出す接点づくりに取り組んでいます。

■大会概要

１. 【APF VISIONARY TRYOUT CUP 2026】「筋肉を評価される」新しいキャリア形成の場

大会名：APF VISIONARY TRYOUT CUP 2026

開催日：2026年8月15日（土）

会場：きゅりあん 品川区立総合区民会館（東京都品川区）

本大会内では、限定カテゴリーとして「ドラフトトライアウトクラス」を実施いたします。

ドラフトトライアウトクラスは、筋肉人材の採用やスポンサー契約を検討する企業が審査員として参加し、出場選手の身体づくりやパフォーマンス力を総合的に評価し、自社へスカウトを行うトライアウト形式のカテゴリーです。

選手にとっては、競技パフォーマンスだけでなく、日々の努力によって培われた身体や姿勢、自己管理能力などを企業へアピールできる機会となり、就職・転職・スポンサー契約など、新たなキャリア形成につながる可能性があります。



去年初開催となった、2025年大会では出場選手400名超、観客1,000名超が来場。ドラフトトライアウトクラスには7社の企業が参加し、5社が選手とのマッチング（採用・契約）を実現しました。



フィットネス競技者の活躍の場をコンテスト内のみに留めず、企業との新たな接点を創出する取り組みとして、業界内外から注目を集めています。

（VISIONARY TYROUT CUP2025開催記事：https://7seas.visionary.day/news/7usfbu-kr(https://7seas.visionary.day/news/7usfbu-kr)）

ドラフトトライアウトカップ2025年の様子ドラフトトライアウトカップ2025年の参加企業の様子２. 【APF VISIONARY CUP 2026】企業・学校がチームで挑む「企業対抗戦」

大会名：APF VISIONARY CUP2026

開催日：2026年8月29日（土）

会場：名古屋文理大学文化フォーラム（愛知県稲沢市）

本大会では、限定カテゴリーとして「企業対抗戦」を実施いたします。

企業対抗戦は、企業や学校、団体に所属する選手が3人1組のチームを組み、所属組織の看板を背負って競う2023年に誕生したAPF初の団体カテゴリーです。

これまで個人競技として発展してきたフィットネスコンテストに、チームで挑戦する新たな価値を加えることで、仲間と目標を共有しながら成長する「チームスポーツ」としての側面を打ち出してまいりました。

また、企業名や学校名を掲げて出場できることから、社内や学校内のコミュニケーションの活性化や健康経営の推進、企業・学校のブランディングなど、競技の枠を超えた企業価値向上の機会としても活用されています。

前回大会には全国から9企業・3校の計12チームが参加し、チーム競技を通じて企業・学校間の交流も生まれ、新たなコミュニティ形成の場としても注目を集めました。

フィットネスを通じて個人の挑戦だけでなく、組織の一体感や企業文化を発信する新しいコンテストカテゴリーとして、さらなる発展を目指してまいります。

（VISIONARY CUP2025開催記事：https://7seas.visionary.day/news/8julssdbun(https://7seas.visionary.day/news/8julssdbun)）

■今後の展望

企業対抗戦2025年開会式の様子企業対抗戦2025年出場企業応援団の様子

ビジョナリーは障害福祉サービスを運営する企業として、「世界中の人の人生を応援する」という理念のもと活動しています。

また、フィットネス実業団「7SeaS」を運営し、フィットネス競技活動を通じて挑戦することの価値や介護・福祉に対するイメージ刷新を広く発信してまいりました。

今回開催する2つの大会を通じて、フィットネスコンテストを競技の枠に留めることなく、人材活躍、採用、健康経営、企業コミュニティ形成など、社会課題解決につながる新たな価値創出に取り組んでまいります。

大会エントリー開始は6月中旬～下旬頃を予定しております。

※記載内容は一部変更される場合がございます。最新情報はAPF公式ホームページにてご確認ください。

APF（Asia Physique Federation）

公式ホームページ：https://apf.inc/(https://apf.inc/)

パーソナル & コミュニティを掲げ、国籍・所属・偏見をなくし、コンテストを通じて、一人ひとりの生活がより豊かにする選手支援企業を目指す。選手目線に立ったコンテストを開催しそれと並行して、フィットネス先進国のアメリカへのチャレンジさせる環境を構築し今後アメリカでのコンテストを開催予定です。

フィットネス競技を通じて、国籍や偏見などの人種差別をなくし、国民の健康促進、社会・文化の発展並びに国際親善へ寄付、又、ステージに立つことを１つの目標として、ご子息、ご息女やご家族一緒にチャレンジすることで、ご家庭内やお子様の成長・自立心を育てていくきっかけを創造します。

株式会社ビジョナリー

公式ホームページ：https://visionary.day/(https://visionary.day/)

フィットネス実業団【7SEAS】サイト：https://7seas.visionary.day/(https://7seas.visionary.day/)

TIMES VISIONARY（コラム・リリース掲載）：https://times.visionary.day/(https://times.visionary.day/)