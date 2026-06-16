【フジテレビ】FOD SHORT『BACK TO THE STORIES』出演 水沢林太郎 アジアショートドラマアワード「最優秀俳優賞」を受賞 アジアの約900作品の中から頂点に！

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フジテレビが運営する縦型ショートドラマアプリ「FOD SHORT」で、配信中のオリジナルショートドラマ『BACK TO THE STORIES』に出演する水沢林太郎が、韓国・釜山で開催された「第２回アジアショートドラマアワード」において、「最優秀俳優賞（Best Actor Award）」を受賞しました。

『BACK TO THE STORIES』（C）フジテレビ

「アジアショートドラマアワード」は、日本、中国、韓国などアジア各国が連携し、ショートドラマ分野で活躍する作品、俳優、配信プラットフォームを表彰する国際アワードです。SNSで話題を集めた作品や、海外でも人気を広げたシリーズなど、ショートドラマを再生数、配信力、演技力など多面的な観点から評価します。

第２回となる今回は2026年６月10日に開催され、日本、韓国、中国、シンガポール、タイの５か国から約900作品がエントリー。この一年でアジアのショートドラマ市場がさらに拡大し、エントリー作品全体の完成度が高まるとともに、配信プラットフォーム間の競争も激化する中、FOD SHORT作品に出演した水沢の演技が高く評価されました。

水沢が受賞した「最優秀俳優賞（Best Actor Award）」は、ショートドラマにおける演技力と存在感を評価された俳優に贈られる賞です。水沢の透明感のある繊細な演技が本作『BACK TO THE STORIES』の雰囲気に調和し、FOD SHORTでの作品人気に大きく貢献したことが受賞理由となりました。

■FOD SHORTコメント

「今回の受賞は、『BACK TO THE STORIES』における水沢林太郎さんの演技が、成長を続けるアジアのショートドラマ市場において高く評価されたものです。FOD SHORTは2026年４月に北米市場でのサービス提供を開始していますが、今後は100か国以上への拡大をめざしてグローバル展開を加速します。日本発のIPとクリエイティブを世界へ届ける基盤として、FOD SHORTは今後も国内外の視聴者に向けて、質の高いショートドラマと新しい視聴体験を提供してまいります」

■水沢林太郎 コメント

「このたび最優秀俳優賞に選んでいただき、誠にありがとうございます。まさかこのような形で賞をいただくとは思っていませんでした。作品が公開されて１年ほど経ったいま、改めて自分が出た作品で受賞できることはすごく嬉しいです。

縦型ショートドラマは「短い時間の中でどれだけ印象に残れるかが勝負だね」と監督含め素敵なスタッフの皆さまと話していました。それがこうして実を結んだことは何よりも嬉しいです。また僕にとっての初めての賞になるので、この先の自分のキャリアの自信にもつながるなと感じています。

僕が『BACK TO THE STORIES』で演じたのは、すごくまっすぐな純粋な男の子の役でした。善も悪も自分の中で葛藤しているキャラクターだったので「等身大で映ればいいかな」と考えながら、他のキャストの皆さまと一緒に作品を作り上げられたのではないかなと思っています。

アジアショートドラマアワードは日中韓など各国合同の国際アワードということで、日本のみならず世界の方に『BACK TO THE STORIES』を見ていただけたことが何よりも嬉しいことですし、引き続き作品を見ていただければありがたいです。

まずは日本で多くの記録を残せるような俳優になっていきたいと考えております。そのうえで、ご縁とチャンスがあれば世界に向けて勝負をしにいけたらいいなという風に思います。引き続きよろしくお願いいたします」

【『BACK TO THE STORIES』 ストーリー】

「初恋の彼を救うために、私は何度だってタイムリープする…！」2019年。女子高生の渡瀬美琴（莉子）は、同級生の神野陸人（水沢林太郎）に初恋をしていた。だが大晦日の夜。陸人が何者かに殺されてしまい、美琴の青春は幕を閉じた。６年後。社会人になった渡瀬美琴は、高校の同級生であり、現在交際中の木下夏樹（本田響矢）と、陸人の７回忌に参加する。美琴は当時の想いが蘇るなかストーリーを開くと、なんとストーリーを投稿した学生時代に戻ってしまう！ 過去にいられるのは、ストーリーが消えるまでの24時間。美琴は陸人を救うために、今動きだす……！

◇ ドラマ概要

■タイトル：『BACK TO THE STORIES』（全88話）

■配 信：FOD SHORTにて配信中

■出 演：莉子／水沢林太郎

本田響矢／川口ゆりな／中島瑠菜／那須ほほみ／石川雷蔵／桃果／山脇辰哉／山本道子

■スタッフ：脚本：中村允俊

監督：木村真人

プロデュース：荒井俊雄／田上向日葵／國安 馨

プロデューサー：金丸雄一／佐藤聖哉

制作：N.D.Promotion

協力：共同テレビ

制作著作：フジテレビ

■U R L：https://short.fod.fujitv.co.jp/suabf/ （番組ページ）

◇ FOD SHORT 概要

「FOD SHORT」とはフジテレビが手がける縦型ショートドラマ専用アプリです。１話約１分の高品質なドラマを、毎日５話ずつ無料で視聴できます。スマホ視聴に最適化され、通勤・通学やスキマ時間にもぴったり。実力派キャストが出演するオリジナル作品も続々配信中です。ここでしか見られない海外発の人気作もラインナップ。短いのに心に残る、新感覚のドラマ体験をお届けします。

■URL：https://short.fod.fujitv.co.jp

◇ FOD 概要

FOD ( https://fod.fujitv.co.jp/ )はフジテレビ公式の動画・電子書籍配信サービスです。月額1,320円(税込)の「FODプレミアム スタンダードコース」は、ドラマや映画など10万本以上の作品と200誌以上の雑誌が見放題・読み放題。70万冊以上の電子書籍も楽しめます。さらに、毎週金曜はTOHOシネマズの映画を1,200円(税込)とお得に鑑賞できる特典「FODフライデイ」も提供中です。

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https://fod.fujitv.co.jp/f1/register