【4年連続・全国第1位】物価高でも新車を諦めない。車のサブスク「ニコニコカーリース ニコノリ」が激戦のオンライン市場で選ばれ続ける理由

株式会社MIC

株式会社MIC（本社:神奈川県横浜市、代表取締役:増田信夫）が運営する車のサブスクリプションサービス「ニコニコカーリース ニコノリ（以下：ニコノリ）」は、2026年5月13日、株式会社オリコオートリース主催の「2026年度KOALA CLUB 全国大会」において、商圏26万人都市部門及びネット型販売部門（Vグループ）で第1位を受賞いたしました。

本受賞は、実店舗およびオンライン販売を含む全国1,238の加盟店舗（2026年4月末時点）の中で総合第1位の販売実績を意味しており 、同ネットワーク内のカーリース契約台数において4年連続でのトップ達成となります 。

■ オンライン市場における同社の取り組みと受賞背景

▲表彰式の登壇風景(当社代表として表彰を受けるオンライン車両営業部 次長 濱田)▲受賞企業の集合写真(当社代表として表彰を受けるオンライン車両営業部 次長 濱田)

近年、車両価格の高騰や維持費の負担増により、頭金0円・月々定額で新車に乗れる「車のサブスク」への注目が急速に高まっています。

一方で、オンラインでの高額な契約に対しては、「手続きが複雑そう」「納車後のアフターフォローが不安」、さらには「リース特有の仕組み（走行距離制限など）がよくわからない」とためらう顧客も少なくありません。

全国のオンライン販売加盟店がしのぎを削る激戦区において、「ニコノリ」が4年連続でご支持をいただけている背景には、WEBサイト上で完結する手軽さと、オンラインならではの不安を解消する丁寧なサポート体制の双方を両立させている点にあります。

「ニコノリ」の詳細はこちら！ :https://www.niconori.jp/https://www.niconori.jp/

■ No.1を獲得し続ける「ニコノリ」3つの強み

1. 納得の特別価格を実現する独自のデータと仕入れ力

長年の販売データに基づく独自の価格最適化ノウハウと、全国150ヵ所以上のディーラーとの強固な提携ネットワークを活用。効率的な車両確保により、お得な特別価格でのご提供を実現しています。

2. 365日電話・LINEで相談できる

オンライン契約の不安を払拭するため、年中無休の専用カスタマーセンターを設置。どんなことでもお気軽にご相談いただけます。車選びの段階では、専門知識を持った販売アドバイザーが電話やLINEで親身にヒアリング。リースのメリットだけでなく、走行距離の目安や契約に関する注意点なども事前にしっかりご説明し、ライフスタイルに最適なプランをご提案します。

3. 全国47都道府県対応！自宅にいながら新車が届く

お近くに店舗がなくても安心。審査から契約までの手続きはメールや郵送で完結し、ご自宅にいながら希望の新車をお届けします。

「ニコノリ」の詳細はこちら！ :https://www.niconori.jp/https://www.niconori.jp/

■ 株式会社MIC オンライン車両営業部 濱田のコメント

「4年連続でこのような名誉ある賞をいただき、大変光栄に存じます。オンラインでの自動車販売は、お客様の顔が直接見えないからこそ『安心』と『信頼』が不可欠です。今後も現状に満足することなく、お客様に寄り添ったサービスの向上に努めてまいります。」

▲後日、当社社長室にて行われた表彰状授与の様子

（左から：株式会社オリコオートリース 代表取締役社長 小齋様、株式会社MIC 代表取締役社長 増田、オンライン車販営業部 次長 濱田、TB事業部 常務取締役 濱本）

■ 「ニコノリ」について

月々5,500円から新車・中古車に乗ることができる、マイカーリース（車のサブスク）です。車検や税金・メンテナンスもすべてコミコミの定額料金のため、家計の管理がしやすいのが特徴です。また、契約満了後に車がそのままもらえる「もらえるプラン」もご用意しており、初めて車を持つ方からまとまった資金を手元に残したい方まで、幅広いニーズにお応えしています。

当社は今後も「ニコノリ」を通じて、より多くのお客様に価値あるカーライフを提供し、新しい時代のモビリティサービスの発展に貢献してまいります。

「ニコノリ」の詳細はこちら！ :https://www.niconori.jp/https://www.niconori.jp/