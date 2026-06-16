フィルムアート社、電子書籍102点を対象とした50％OFFセールを開催！

株式会社フィルムアート社

株式会社フィルムアート社は、2026年6月16日（火）から7月13日（月）までの期間、同社の電子書籍102点を対象とした半額セールを実施する。今回のセールでは、物語創作指南書や映像、アート関連書籍を中心とした電子書籍102点を通常価格の50％OFFで販売する。対象タイトルは新規で12点追加されたほか、『感情類語辞典［増補改訂版］』や『映像クリエイターのための完全独学マニュアル』などの人気タイトルも含まれており、クリエイターや表現活動に関心のある読者に向けたラインナップとなっている。また、これまで主にAmazonで展開していたセールについて、今回はAmazonに加え、複数の書店でも開催する。概要は以下の通り。

【セール概要】

開催期間：2026年6月16日（火）～7月13日（月）

対象商品：フィルムアート社電子書籍102点

割引率：50％OFF

詳細を見る :https://www.filmart.co.jp/pickup/35868/

【対象ストア】

Amazon(https://www.amazon.co.jp/s?k=%E3%83%95%E3%82%A3%E3%83%AB%E3%83%A0%E3%82%A2%E3%83%BC%E3%83%88%E7%A4%BE&i=digital-text&s=price-asc-rank&__mk_ja_JP=%E3%82%AB%E3%82%BF%E3%82%AB%E3%83%8A&crid=11UF5BCTYD4LR&qid=1781575327&sprefix=%E3%83%95%E3%82%A3%E3%83%AB%E3%83%A0%E3%82%A2%E3%83%BC%E3%83%88%E7%A4%BE%2Cdigital-text%2C174&ref=sr_st_price-asc-rank&ds=v1%3A6hSgLFqm3rPSuqfWTnisx2n8BfiX8WcHKSW0Xuy1rso)

dブック(https://dbook.docomo.ne.jp/search/?p=1&q=%E3%83%95%E3%82%A3%E3%83%AB%E3%83%A0%E3%82%A2%E3%83%BC%E3%83%88%E7%A4%BE&f6&t=2&f1&ss=1)

DMM.com(https://book.dmm.com/search/?searchstr=%E3%83%95%E3%82%A3%E3%83%AB%E3%83%A0%E3%82%A2%E3%83%BC%E3%83%88%E7%A4%BE)

紀伊國屋kinoppy(https://www.kinokuniya.co.jp/disp/CSfDispListPageTop.jsp?dispNo=104002003001050)

GooglePlayブックス(https://play.google.com/store/search?q=%E3%83%95%E3%82%A3%E3%83%AB%E3%83%A0%E3%82%A2%E3%83%BC%E3%83%88%E7%A4%BE&c=books&hl=ja)

COCORO BOOKS(https://galapagosstore.com/web/book/search/result?sw=%E3%83%95%E3%82%A3%E3%83%AB%E3%83%A0%E3%82%A2%E3%83%BC%E3%83%88%E7%A4%BE&res=false)

honto(https://honto.jp/ebook/search_10%E3%83%95%E3%82%A3%E3%83%AB%E3%83%A0%E3%82%A2%E3%83%BC%E3%83%88%E7%A4%BE.html?srchf=1)

dアニメストア(https://animestore.docomo.ne.jp/animestore/book/sch?words=%E3%83%95%E3%82%A3%E3%83%AB%E3%83%A0%E3%82%A2%E3%83%BC%E3%83%88%E7%A4%BE)

BOOK☆WALKER(https://bookwalker.jp/search/?qcat=&word=%E3%83%95%E3%82%A3%E3%83%AB%E3%83%A0%E3%82%A2%E3%83%BC%E3%83%88%E7%A4%BE)

ブックライブ(https://booklive.jp/search/keyword?keyword=%E3%83%95%E3%82%A3%E3%83%AB%E3%83%A0%E3%82%A2%E3%83%BC%E3%83%88%E7%A4%BE&use_search_box=1)

auブックパス(https://bookpass.auone.jp/search?query=%E3%83%95%E3%82%A3%E3%83%AB%E3%83%A0%E3%82%A2%E3%83%BC%E3%83%88%E7%A4%BE&safeSearch=1&sale=1)

Reader Store(https://ebookstore.sony.jp/search/?q=%E3%83%95%E3%82%A3%E3%83%AB%E3%83%A0%E3%82%A2%E3%83%BC%E3%83%88%E7%A4%BE&cs=search_keyword&sale=discount)

U-NEXT(https://video.unext.jp/book/browse/feature/BRB0000039270?genre=book)

ebookjapan(https://ebookjapan.yahoo.co.jp/search/?keyword=%E3%83%95%E3%82%A3%E3%83%AB%E3%83%A0%E3%82%A2%E3%83%BC%E3%83%88%E7%A4%BE)

楽天Kobo(https://books.rakuten.co.jp/search?sitem=%E3%83%95%E3%82%A3%E3%83%AB%E3%83%A0%E3%82%A2%E3%83%BC%E3%83%88%E7%A4%BE&g=101&l-id=ebook-pc-search-box)

【セール対象タイトル102点】

映画を書くためにあなたがしなくてはならないこと マスターショット１００ マスターショット2［ダイアローグ編］ 映画表現の教科書 脚本を書くための101の習慣 結局、どうして面白いのか 新しい主人公の作り方 アウトラインから書く小説再入門 子どもの創造力スイッチ！ ストラクチャーから書く小説再入門 視覚文化「超」講義 「クリエイティブ」の処方箋 めくるめく現代アート 性格類語辞典 ポジティブ編 性格類語辞典 ネガティブ編 シナリオ構造論 脳が読みたくなるストーリーの書き方 N女の研究 サザビーズで朝食を 個人的なハーモニー ノルシュテインと現代アニメーション論 俳優の教科書 法のデザイン 場面設定類語辞典 シネマの大義 ストーリーの解剖学 21世紀のアニメーションがわかる本 ダイアローグ メディア・アート原論 大根の底ぢから！ やっぱ志ん生だな！ 眼がスクリーンになるとき トラウマ類語辞典 ストーリー キャラクターからつくる物語創作再入門 プレイ・マターズ ぼくらがアニメを見る理由 となりのヘルベチカ 最高の映画を書くためにあなたが解決しなくてはならないこと 男らしさの終焉 やさしくひも解く ハワイ神話 才女の運命 俳優のためのオーディションハンドブック 感情類語辞典[増補改訂版] 目の見えない私がヘレン・ケラーにつづる怒りと愛をこめた一方的な手紙 ドキュメンタリー・ストーリーテリング［増補改訂版］ 北欧式インテリア・スタイリングの法則 脚本の科学 デザインはどのように世界をつくるのか メッセージ 職業設定類語辞典 文体の舵をとれ インターネットは言葉をどう変えたか 「書き出し」で釣りあげろ テーマからつくる物語創作再入門 ラディカント ウェス・アンダーソン ギレルモ・デル・トロ クリティカル・ワード 現代建築 フィールド・レコーディング入門 対立・葛藤類語辞典 上巻 読者に憐れみを 仕事でも、仕事じゃなくても キャラクター ホラーの哲学 半建築 映像クリエイターのための完全独学マニュアル 感情を引き出す小説の技巧 色のコードを読む クリティカル・ワード ポピュラー音楽 クィア・シネマ 対立・葛藤類語辞典 下巻 スタンダップコメディ入門 クリストファー・ノーラン モンスターを書く 恐怖 ダリオ・アルジェント自伝 シティ・ポップ文化論 アートワーカーズ ルール？本 演技をはじめる人のためのハンドブック 皆殺し映画通信 MCU ソーンダーズ先生の小説教室 メランコリーで生きてみる 柚木麻子のドラマななめ読み！ スクリーンのなかの障害 物語の「森」を抜けて 感情増幅類語辞典 アクション作品創作バイブル アニメーションと国家 「国語」と出会いなおす ペットを愛した人たちがペットロスについて語ったこと アクティビズムのアート／アートのアクティビズム アーティストが服を着る理由 おんなじものが、違ってみえる どこかで叫びが 皆殺し映画通信 破滅へあと三歩 スティーヴン・スピルバーグ イラストで出会う 女性たちのいる美術史 アニメーション・ネイチャー 映像編集のファースト・レッスン ヒッチコックとストーリーボード クリント・イーストウッド

詳細を見る :https://www.filmart.co.jp/pickup/35868/