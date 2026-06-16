“遺伝子発現×AI肌診断”で、美容液との相性を可視化。スキンケア評価「meLupe」が@cosme OSAKAでポップアップを6/17～6/30開催

株式会社ミルーペ

スキンケア評価プラットフォーム「meLupe（ミルーペ）」を運営する株式会社ミルーペ（所在地：京都市中京区、代表取締役：中峯良介）は、2026年6月17日（水）から6月30日（火）までの2週間、@cosme OSAKAにて meLupeポップアップイベント を開催します。

来場者はスマートフォンによる無料のカメラ肌診断を通じて、店頭に並ぶ約30本の美容液との「相性度」を確認できます。meLupeが蓄積してきた製品評価データと肌診断結果を組み合わせることで、感覚や口コミだけでは分かりにくかった美容液選びを、科学的な根拠とともに体験できます。体験はすべて無料です。

＜開催の背景＞“選べない時代”の美容液選びに、中立的な相性チェックを

画像はイメージです

ドラッグストアで成分表を見比べても違いが分からない。SNSで話題のものを買ったけれど、自分の肌に合っているのかは判断しづらい。美容液選びに悩む声は少なくありません。

スキンケア製品が表現できる効能効果は薬機法により限られた表現に限定されており、ユーザーは製品ごとの違いを客観的に把握しづらく、感覚やSNS情報に頼って選ばざるを得ない状況が続いてきました。

meLupeは、製品の機能性を 14の肌指標 で数値化し、第三者によるブラインド試験を通じて中立的に評価する、スキンケア評価プラットフォームです。今回のポップアップイベントでは、この評価データと来場者一人ひとりの肌診断結果を組み合わせ、店頭の美容液との「相性度」を可視化します。

肌の状態を知り、製品の特徴を知り、そのうえで自分にとって納得感のある一本を探す。@cosme OSAKAの店頭で、スキンケア選びの新しい体験をお届けします。

本企画は、特定の製品を「1位」として序列化したり、ランキングで推奨したりするものではありません。同じ科学のものさしで製品を見直し、来場者ご自身の肌に照らして相性を確かめていただく、体験型の取り組みです。

＜体験の流れ＞スマホひとつで、約1分の相性チェック

- スマホでチェックインブース内のNFCタグまたはQRコードから、その場で体験を開始できます。アプリのダウンロードは不要です。- カメラで肌分析（無料）スマートフォンのカメラによる肌分析を行い、水分量・キメ・ハリなどを客観的にチェックします。- 14の肌指標で、肌を読み解く分析結果を、meLupe独自の 14の肌指標 に沿って表示。いま自分の肌にとってケアの優先度が高いポイントが見えてきます。- 約30本の美容液との「相性度」を可視化店頭の美容液近くに設置されているNFCタグまたはQRコードにスマートフォンをかざすと、その製品との相性度をパーセンテージで表示します。- 気になる一本を、実際に手に取るディスプレイは14指標を4つのカテゴリーカラー（保湿／バリア・肌構造ケア／ハリ・弾力／透明感・角質クリア）でゾーニング。相性のよい美容液を、実際に手に取って試すことができます。

＜ラインナップ＞日韓19ブランド・約30本の美容液をキュレート

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会場には、meLupeが機能性を評価した美容液の中から、国内ブランド15本・韓国ブランド15本の計約30本（19ブランド）をキュレートして展示します。「隠れた実力」を持つ製品と、ブランド横断でフラットに出会えるラインナップを目指しました。

＜meLupeの評価のしくみ＞メーカー広告費なし・アフィリエイトなしの中立評価

meLupeの評価は、メーカーからの広告費・アフィリエイト・販売手数料を一切受け取らない中立的な立場で行われます。

１. 全層型人工皮膚モデルで遺伝子発現を計測：皮から真皮まで再現した全層型人工皮膚モデルで製品をテストし、肌に与える影響を遺伝子レベルで測定します。その結果を 14の肌指標に基づいて機能性として定量評価（特許出願中）します。

２. AI肌診断 × 科学的な製品データのマッチング：スマートフォン撮影によるAI肌診断（パーフェクト株式会社）の結果と、14指標の科学的データを組み合わせ、独自アルゴリズムで相性度を算出します。

３. メーカーの影響を受けない収益モデル：広告表示もアフィリエイト誘導も行わないことで、提供するデータの中立性を担保しています。

＜来場者特典＞体験＆アンケート回答で、抽選でプレゼント

ブース体験をし、アンケートにご回答いただいた方の中から抽選で、500円相当のデジタルギフトを30名様にプレゼントします。

※応募方法・適用条件の詳細は、会場およびアンケートフォームにてご案内します。

＜開催概要＞

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/171489/table/6_1_14c5592436c5d4cda941041806a7a988.jpg?v=202606171251 ]

サービスについて：スキンケア評価プラットフォーム「meLupe（ミルーペ）」

meLupeは「透明な科学で、選ぶ自由と楽しさを。」をコンセプトに、化粧品の機能性を14の肌指標で評価・可視化するスキンケア評価プラットフォームです。メーカーからの広告費を一切受け取らない中立的な評価により、「資金力」ではなく「製品力」が正当に評価される、新しいスキンケア市場の実現を目指しています。

サービス名は me（私）＋ Lupe（ルーペ）に由来し、肌や製品を拡大して本質を見極める姿勢を表しています。

サービスサイト：melupe.com(https://www.lp.melupe.com/lap/)

＜代表メッセージ＞

これまで私たちは、曖昧な言葉や主観に頼ってスキンケアを選ばざるを得ませんでした。そこには、消費者だけでなく、良いモノを作っても伝えきれないメーカーのジレンマもありました。

meLupeは、高精度の人工皮膚で製品の実力（機能性）を可視化し、メーカーと消費者の間に生まれていた情報の歪みを解消します。今回のポップアップイベントは、その体験を実際の店頭で、多くの方に確かめていただく場です。

「製品力」が正当に評価され、誰もが公平に選択できる、新しいスキンケア市場を創造します。

■ 本件に関するお問い合わせ先

株式会社ミルーペ 中峯 良介

Tel：075-746-2845

e-mail：askme@melupe.co.jp

■ 会社概要

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/171489/table/6_2_1191d95db72f15b2b25887a443ba591a.jpg?v=202606171251 ]