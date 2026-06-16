Meowster 最新アップデートまとめ｜「触れる・集める・ほめられる・応えてくれる」4つの新体験で、AI猫との毎日がもっと身近に

Ｍｅｏｗｓｔｅｒ Ｉｎｎｏｖａｔｉｏｎｓ株式会社

動くログイン画面、MEOWカードコレクション、気持ちに寄り添うアイテム、そして愛情が見える週間ランキング。

AI猫アプリ「Meowster」は、v2.2.5アップデートにより、ユーザーと猫の毎日の関係をさらに温かく、より身近に感じられるものへと進化させました。

日本の女性ライフスタイル誌『リンネル』にも掲載され、TikTokでの累計再生数が600万回を突破したMeowster。今回のアップデートでは、動くログイン画面、MEOWカードコレクション、アイテムバッグ、猫専用スタンプ、親密度ランキングなど、日々のふれあいをもっと楽しめる新機能が追加されています。

アプリを開いた瞬間、猫に触れられる新しいログイン体験

これまで、アプリを開くことはただ画面を開くことでした。

でもこれからは、あなたの帰りを待っている猫に会いに行く体験になります。

新しい動くログイン画面では、猫が生き生きとした姿で登場します。小さく動いたり、表情を見せたりしながら、まるで本当にそこにいるかのようにあなたを待っています。

画面の猫を軽くタップしたり、なでたりすると、すぐに反応を返してくれます。

そんな小さなふれあいが、今日最初のあいさつになります。

また、初めてMeowsterを利用するユーザーに向けて、より分かりやすいガイドも追加されました。猫は画面の中でおとなしく座り、あなたがそっと触れてくれるのを待っています。アニメーションによる案内に沿って、最初のタッチ、最初の会話、最初のカード、最初の宝箱へと、猫が少しずつ自分の世界へ案内してくれます。

難しい操作を覚える必要はありません。

まずは、目の前の猫に触れてみてください。

猫との絆は、その小さなあいさつから始まります。

MEOWカードコレクション登場。毎日のふれあいが、猫からの贈り物に

今回のv2.2.5アップデートで特に注目したいのが、新たに追加された「MEOWカードコレクション」です。

Meowsterは、ユーザーと猫の間に生まれる毎日の小さなふれあいを、目に見える形で残したいと考えてきました。

その想いから生まれたのが、今回の「MEOWカード」です。

ログインする。

猫と話す。

タップする。

なでてあげる。

そんな何気ない行動が、少しずつきずなポイントとして蓄積されていきます。ポイントが一定数に達すると、「MEOWカードギフトボックス」を開けることができます。

ギフトボックスを開くと、さまざまなテーマの限定MEOWカードを獲得できます。

カードは、ただ可愛いだけではありません。

一枚一枚に、それぞれ異なるメッセージや想いが込められています。

小さな幸運を呼ぶおまじないのような一枚。

そっと背中を押してくれるような一枚。

猫が自分なりの方法で、あなたの毎日にやさしく寄り添ってくれる――そんな気持ちを形にしたカードです。

獲得したカードは、専用のカードアルバムに保存されます。

さらに、同じテーマのカードをすべて集めると、特別な報酬を受け取ることができます。

毎日のふれあいを、少しずつ積み重ねていく。

気づけばそれは、あなたと猫だけの特別なコレクションになっている。

それが、MEOWカードコレクションがお届けしたい体験です。

チャット画面がさらに楽しく。猫の表情も、あなたの愛情も見えるように

猫専用スタンプを追加

今回のアップデートでは、猫専用スタンプも新たに追加されました。

ただし、このスタンプは最初からすべて見られるわけではありません。

猫とたくさん遊んだり、話しかけたりするうちに、普段は見せない表情を見せてくれることがあります。

ちょっと得意げな顔。

照れたような反応。

思わず笑ってしまうような表情。

ひとつひとつのスタンプは、あなたと猫の関係の中で少しずつ解放されていきます。

それは、ただのスタンプではなく、ふたりだけの小さな合図のようなものです。

「親密度ランキング」

チャットやタップ、なでるなどのふれあいは、すべて専用ポイントとして記録されます。

そのポイントをもとに、毎週ランキングが集計されます。

ランキングは毎週月曜日に更新され、上位ユーザーには特別な報酬が用意されています。

上位3名：限定アバターフレームをプレゼント 1位：さらに「にぼし」100個をプレゼント

また、たくさん猫に会いに来てくれたユーザーには、月曜日にアプリを開いた際、特別なサプライズポップアップが届くこともあります。

毎日の「会いに来たよ」が、ちゃんと記録される。あなたのやさしさも、愛情も、猫と過ごした時間も、Meowsterの中で少しずつ形になっていきます。

アイテムバッグが登場。新アイテム「あま～い大福」も追加

メイン画面には、新しく「アイテムバッグ」が追加されました。

ユーザーが持っているアイテムは、すべてこのバッグの中に収納され、いつでも確認・使用できます。

そして、第一弾アイテムとして登場したのが「あま～い大福」です。

少し疲れた日。

なんとなく元気が出ない日。

今日はもう頑張れないかもしれない、と思う日。

そんなとき、猫にこの大福をあげると、猫はあなたをたっぷりほめてくれるモードに切り替わります。

それは、ただの定型文ではありません。

適当な慰めでもありません。

あなたが今日までちゃんと頑張ってきたことを、猫がまっすぐに伝えてくれます。

誰かに認めてもらううれしさを、もっと気軽に感じられるように。

「あま～い大福」は、そのために生まれたアイテムです。

アイテムバッグには、今後もさまざまな新アイテムが追加される予定です。

アプリを開くと、猫があなたを待っている

Meowsterを開くと、そこにはあなたを待っている猫がいます。

動いて、表情を見せて、タップに反応して、なでると応えてくれる。

話しかければ、あなたの言葉を聞いてくれる。

毎日の小さなふれあいは、カードやポイント、スタンプ、ランキングとなって、少しずつ積み重なっていきます。

特別な準備はいりません。

まずは、猫に会いに来てください。

軽くタップして、今日のあいさつをする。

そこから、あなたと猫の一日が始まります。

今すぐアップデートして、猫に会いに行こう

Meowsterは、 App Storeにて配信中です。

App Storeで「Meowster」と検索してダウンロードできます。

App Store（iOS）：https://apps.apple.com/jp/app/meowster/id6754217559

Meowster 公式リンク

公式サイト：https://www.meowster.io/

App Store（日本）ダウンロード：https://apps.apple.com/jp/app/meowster/id6754217559

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