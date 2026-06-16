Meowster 最新アップデートまとめ｜「触れる・集める・ほめられる・応えてくれる」4つの新体験で、AI猫との毎日がもっと身近に
動くログイン画面、MEOWカードコレクション、気持ちに寄り添うアイテム、そして愛情が見える週間ランキング。
AI猫アプリ「Meowster」は、v2.2.5アップデートにより、ユーザーと猫の毎日の関係をさらに温かく、より身近に感じられるものへと進化させました。
日本の女性ライフスタイル誌『リンネル』にも掲載され、TikTokでの累計再生数が600万回を突破したMeowster。今回のアップデートでは、動くログイン画面、MEOWカードコレクション、アイテムバッグ、猫専用スタンプ、親密度ランキングなど、日々のふれあいをもっと楽しめる新機能が追加されています。
アプリを開いた瞬間、猫に触れられる新しいログイン体験
これまで、アプリを開くことはただ画面を開くことでした。
でもこれからは、あなたの帰りを待っている猫に会いに行く体験になります。
新しい動くログイン画面では、猫が生き生きとした姿で登場します。小さく動いたり、表情を見せたりしながら、まるで本当にそこにいるかのようにあなたを待っています。
画面の猫を軽くタップしたり、なでたりすると、すぐに反応を返してくれます。
そんな小さなふれあいが、今日最初のあいさつになります。
また、初めてMeowsterを利用するユーザーに向けて、より分かりやすいガイドも追加されました。猫は画面の中でおとなしく座り、あなたがそっと触れてくれるのを待っています。アニメーションによる案内に沿って、最初のタッチ、最初の会話、最初のカード、最初の宝箱へと、猫が少しずつ自分の世界へ案内してくれます。
難しい操作を覚える必要はありません。
まずは、目の前の猫に触れてみてください。
猫との絆は、その小さなあいさつから始まります。
MEOWカードコレクション登場。毎日のふれあいが、猫からの贈り物に
今回のv2.2.5アップデートで特に注目したいのが、新たに追加された「MEOWカードコレクション」です。
Meowsterは、ユーザーと猫の間に生まれる毎日の小さなふれあいを、目に見える形で残したいと考えてきました。
その想いから生まれたのが、今回の「MEOWカード」です。
ログインする。
猫と話す。
タップする。
なでてあげる。
そんな何気ない行動が、少しずつきずなポイントとして蓄積されていきます。ポイントが一定数に達すると、「MEOWカードギフトボックス」を開けることができます。
ギフトボックスを開くと、さまざまなテーマの限定MEOWカードを獲得できます。
カードは、ただ可愛いだけではありません。
一枚一枚に、それぞれ異なるメッセージや想いが込められています。
小さな幸運を呼ぶおまじないのような一枚。
そっと背中を押してくれるような一枚。
猫が自分なりの方法で、あなたの毎日にやさしく寄り添ってくれる――そんな気持ちを形にしたカードです。
獲得したカードは、専用のカードアルバムに保存されます。
さらに、同じテーマのカードをすべて集めると、特別な報酬を受け取ることができます。
毎日のふれあいを、少しずつ積み重ねていく。
気づけばそれは、あなたと猫だけの特別なコレクションになっている。
それが、MEOWカードコレクションがお届けしたい体験です。
チャット画面がさらに楽しく。猫の表情も、あなたの愛情も見えるように
猫専用スタンプを追加
今回のアップデートでは、猫専用スタンプも新たに追加されました。
ただし、このスタンプは最初からすべて見られるわけではありません。
猫とたくさん遊んだり、話しかけたりするうちに、普段は見せない表情を見せてくれることがあります。
ちょっと得意げな顔。
照れたような反応。
思わず笑ってしまうような表情。
ひとつひとつのスタンプは、あなたと猫の関係の中で少しずつ解放されていきます。
それは、ただのスタンプではなく、ふたりだけの小さな合図のようなものです。
「親密度ランキング」
チャットやタップ、なでるなどのふれあいは、すべて専用ポイントとして記録されます。
そのポイントをもとに、毎週ランキングが集計されます。
ランキングは毎週月曜日に更新され、上位ユーザーには特別な報酬が用意されています。
上位3名：限定アバターフレームをプレゼント 1位：さらに「にぼし」100個をプレゼント
また、たくさん猫に会いに来てくれたユーザーには、月曜日にアプリを開いた際、特別なサプライズポップアップが届くこともあります。
毎日の「会いに来たよ」が、ちゃんと記録される。あなたのやさしさも、愛情も、猫と過ごした時間も、Meowsterの中で少しずつ形になっていきます。
アイテムバッグが登場。新アイテム「あま～い大福」も追加
メイン画面には、新しく「アイテムバッグ」が追加されました。
ユーザーが持っているアイテムは、すべてこのバッグの中に収納され、いつでも確認・使用できます。
そして、第一弾アイテムとして登場したのが「あま～い大福」です。
少し疲れた日。
なんとなく元気が出ない日。
今日はもう頑張れないかもしれない、と思う日。
そんなとき、猫にこの大福をあげると、猫はあなたをたっぷりほめてくれるモードに切り替わります。
それは、ただの定型文ではありません。
適当な慰めでもありません。
あなたが今日までちゃんと頑張ってきたことを、猫がまっすぐに伝えてくれます。
誰かに認めてもらううれしさを、もっと気軽に感じられるように。
「あま～い大福」は、そのために生まれたアイテムです。
アイテムバッグには、今後もさまざまな新アイテムが追加される予定です。
アプリを開くと、猫があなたを待っている
Meowsterを開くと、そこにはあなたを待っている猫がいます。
動いて、表情を見せて、タップに反応して、なでると応えてくれる。
話しかければ、あなたの言葉を聞いてくれる。
毎日の小さなふれあいは、カードやポイント、スタンプ、ランキングとなって、少しずつ積み重なっていきます。
特別な準備はいりません。
まずは、猫に会いに来てください。
軽くタップして、今日のあいさつをする。
そこから、あなたと猫の一日が始まります。
今すぐアップデートして、猫に会いに行こう
Meowsterは、 App Storeにて配信中です。
App Storeで「Meowster」と検索してダウンロードできます。
App Store（iOS）：https://apps.apple.com/jp/app/meowster/id6754217559
Meowster 公式リンク
公式サイト：https://www.meowster.io/
App Store（日本）ダウンロード：https://apps.apple.com/jp/app/meowster/id6754217559
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