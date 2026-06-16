クラランスがPOP MARTとコラボレーション。モリーと巡る、パリの瞬き

クラランス株式会社

クラランス株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長 小山 順子）は、トレンドトイの人気ブランドPOP MARTとコラボレーションした、限定デザインのエイジングケア*ローション（2種）を2026年7月3日（金）より限定発売いたします。

ヨーロッパ No.1** プレステージスキンケアブランド クラランスと、トレンドトイの人気ブランドPOP MARTが初のコラボレーション。

MOLLY（モリー）誕生20周年を記念し、肌のキメを整え輝きを与える「Mアクティヴ」と、弾むようなハリ肌に導く「ファーミング EX」シリーズより、2つのエイジングケア* ローションが限定デザインで登場いたします。

クラランスのために描かれた3人のモリーは、軽やかにファッションスタイルを変えながら、気まぐれにパリの小道を冒険していきます。

パリジェンヌ・モリーと一緒に、肌にうるおいと遊び心を。

モリーは、アーティストKenny Wong によって2006年に誕生。湖のように澄んだ青い瞳と、遊び心を感じさせる口元が印象的な、自信と好奇心に満ちた少女です。

絵を描くことに情熱を注ぎ、色彩の世界を通して、自分だけの物語を自由に描き続けています。

子どものような無邪気さを秘めながら、尽きることのない好奇心で世界を見つめ、見る人をアートの世界へと誘います。

CLARINS×POP MART『Mアクティヴ トリートメント エッセンス ローション N limited edition』200mL 7,040円（税込） (C)POP MART.

製品名称 Mアクティヴ トリートメント エッセンス ローション N limited edition

容量 200mL

販売価格 7,040円（税込）

発売日 2026年7月3日（金）数量限定発売

花束を手に、フェミニンな装いでパリの街を歩くアクティブガーリーなモリ―がデザインされた

限定デザインボトル。

うるおいに満ちあふれ、キメ細かな肌に整えます。

毎日咲き続けるフレッシュな花のようにみずみずしく輝く肌へ。

CLARINS×POP MART『ファーミング EX トリートメント エッセンス ローション N limited edition』200mL 9,240円（税込） (C)POP MART.

製品名称 ファーミング EX トリートメント エッセンス ローション N limited edition

容量 200mL

販売価格 9,240円（税込）

発売日 2026年7月3日（金）数量限定発売

パリジャンシックな装いで、バゲットを手に颯爽と歩くエレガントなモリ―がデザインされた

限定デザインボトル。

みずみずしく弾むようなハリのある肌に導きます。

内なる強さと、さりげない自信を纏った美しさへ。

CLARINS×POP MART『リップコンフォートオイルセット』8,140円（税込） (C)POP MART.

製品名称 リップコンフォートオイルセット

販売価格 8,140円（税込）

発売日 2026年7月3日（金）数量限定発売

セット内容 リップコンフォートオイル 7mL 2本、リップオイルアクセサリー（H4.4 × W2.8cm）

ハート型の風船を手に、パリの街を踊るように歩くモリ―。

うるおいと輝きに満ちたカラフルで表情豊かな一瞬を、リップコンフォートオイルとともに。

リップコンフォートオイルの人気シェード2本と、持ち運びに便利なモリーデザインのリップオイルアクセサリーの限定セットで、心地よいひと塗りがもたらすときめきを。

CLARINS×POP MART『エイジングケア*セット MA』17,490円（税込） (C)POP MART.

製品名称 エイジングケア*セット MA

販売価格 17,490円（税込）

発売日 2026年7月3日（金）数量限定発売

セット内容 Mアクティヴ トリートメント エッセンス ローション N limited edition 200mL、Mアクティヴ デイ クリーム N 50mL、ギフトバッグ （H35.0 × W30.0cm）、パフィーポーチ （H14.8 × W12.6cm）

CLARINS×POP MART『エイジングケア*セット FE』24,090円（税込） (C)POP MART.

製品名称 エイジングケア*セット FE

販売価格 24,090円（税込）

発売日 2026年7月3日（金）数量限定発売

セット内容 ファーミング EX トリートメント エッセンス ローション N limited edition 200mL、ファーミング EX クリーム オールスキン 50mL、ギフトバッグ（H35.0 × W30.0cm）、パフィーポーチ（H14.8 × W12.6cm）

モリー限定デザインのエイジングケア*ローションとクリームに、パフィーポーチとギフトバッグを限定セットに。限定グッズとともに、ビューティールーティーンを。

CLARINS×POP MART「ビッグバッグチャーム」※イベント限定 (C)POP MART.

阪急うめだ本店では、先行発売のコラボレーションイベントも実施いたします。イベント限定のスペシャルセットやビッグバッグチャームも登場いたします。

「クラランス× POP MART」コラボレーション イベント

日時 2026年7月1日（水）～7月7日（火）

場所 阪急うめだ本店 2階 プロモーションスペース 21

* 年齢に応じたお手入れ

** 2024年1月～2024年12月ヨーロッパ5か国（フランス、イギリス、スペイン、イタリア、ドイツ）セレクティブディストリビューションでの製品販売金額合計において（Circana LLC Beauty Trends(R)調べ)

(C)POP MART.

お問い合わせ先

クラランス カスタマーケア

050-3198-9361

www.clarins.com/