ヨドバシカメラなど全国の主要商業施設に展開！無限開拓、強制視認性の高いミラーサイネージ『MIRAREF』の広告主・販売代理店を募集開始

無限開拓株式会社

「広告を、企業の信頼を高める資産に」をコンセプトに掲げ、企業の信頼構築とマーケティング成果の向上を支援する無限開拓株式会社（本社：大阪府大阪市、代表取締役：上野光一）は、このたび総合広告代理店事業を開始しました。第一弾の取り組みとして、ヨドバシカメラをはじめとする大型量販店や商業施設に設置されたミラーサイネージ「MIRAREF（ミラリフ）」の取り扱いを開始し、2026年6月1日より広告主および販売代理店の募集を開始することをお知らせいたします。

背景：デジタル広告の限界と「信頼」への需要の高まり

インターネット広告市場では競争激化に伴う広告費の上昇が続き、ユーザーによる広告回避行動も進んでいます。デジタル広告のみで成果を上げることが難しくなっている現状において、企業には「何を売るか」だけでなく、「誰が提供しているのか」という信頼性がこれまで以上に求められています。

こうした状況を背景に、同社は広告を単なる集客手段ではなく、企業の信用力やブランド価値を高める手段として位置づけ、全国の大型商業施設等に設置されているミラーサイネージ「MIRAREF」の取り扱いを開始するに至りました。

MIRAREFの概要：全国16拠点・96台設置のミラーサイネージ

MIRAREFは、トイレの洗面台に設置された鏡面ディスプレイに広告映像を配信するミラーサイネージです。全国のヨドバシカメラ10店舗をはじめ、駅・商業施設など全国16拠点・計96台に展開しています。導入施設はいずれも厳格な審査基準を設けており、同媒体への出稿実績そのものが企業のブランド価値向上に寄与します。

MIRAREFの特徴：3つの強み

１. 信頼性の高い設置環境

全国有数の大型量販店・商業施設への導入には、厳格な審査基準の通過が求められます。そのような施設内で広告が放映されること自体が、企業の信頼性を示すシグナルとして機能します。

２. 強制視認性の高いメディア環境

トイレの洗面台という空間の特性上、利用者は自然な形で映像に接触します。スマートフォンや他メディアとの接触が少ない環境で情報を届けられるため、高い視認率が見込まれます。

３. デジタル施策への波及効果

「ヨドバシカメラ等で広告放映中」という実績は、自社ウェブサイト・営業資料・SNSでの二次活用が可能です。商談率の改善や指名検索数の増加など、デジタルマーケティング施策との相乗効果を推進します。

代表取締役 上野光一 コメント

「ヨドバシカメラのような全国有数の大型量販店へ媒体を導入するためには、確かな実績と高い信頼性が求められます。そのような厳しい基準をクリアした媒体を取り扱えることを大変光栄に感じています。ミラーサイネージは今後さらに成長していく広告市場において有力な選択肢になると考えており、認知拡大だけでなく企業の信頼構築にもつながる新しい広告価値を、広告主や販売代理店とともに広げてまいります。」

募集概要：広告主・販売代理店の募集開始

募集開始日：2026年6月1日

■ 広告主向けプラン

・初期費用：不要

・月額費用：15万円～30万円（税別）

・企業規模や目的に応じた出稿プランを提案

■ 販売代理店募集

・対象：MIRAREFの販売・提案活動に協力いただける法人・個人事業主

・営業支援資料および提案サポートを提供

◆広告主向けLP

https://mirareflp-advertiser.vercel.app

◆代理店向けLP

https://mirareflp-agency.vercel.app

今後の展開：信頼構築に貢献する広告媒体の拡充

無限開拓株式会社は今後も、企業の信頼構築と事業成長に貢献する広告媒体の発掘・提供を推進します。MIRAREFをはじめとした価値あるメディアを通じて、広告主・パートナー企業とともに新たな市場機会を創出し、より多くの企業の成長支援を目指します。

会社概要

社名：無限開拓株式会社

代表者：代表取締役 上野光一

本社所在地：大阪府大阪市鶴見区浜 2-2-40

設立：2025 年 10 月

事業内容：SNS 運用代行、営業支援コンサルティング、広告代理業

URL：https://www.mugenkaitaku.com/