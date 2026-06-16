株式会社Astro Production、“記憶に残る体験” をコンセプトとした新インディゲームブランド「ASTRA（アストラ）」設立！

株式会社Astro Production

株式会社Astro Production（本社：東京都、代表取締役：有賀 智）は、2026年6月16日に新たなインディーゲームブランド 「ASTRA（アストラ）」を設立いたしましたので、お知らせいたします。

ASTRAは、「プレイ後に“記憶”として残る体験をつくる」をコンセプトに掲げたインディーゲームブランドです。

単なる操作性やプレイボリュームではなく、「ストーリー体験としての高い没入感（物語性）」「BGM・ボーカル楽曲による感情の高まり（音楽）」「ビジュアルと動きが一体となった演出（アクション）」、これらを融合させた体験型アクションADV作品を通じて、プレイヤーの感情に強く訴えかけるゲーム体験を提供します。各作品はSteamを主な配信プラットフォームとしたオリジナルタイトルを展開し、日本国内に加え、中国・韓国・台湾をはじめとするストーリー性やビジュアル表現への関心が高いアジア圏ユーザーも視野に入れ、グローバルな展開を行ってまいります。

■ 代表取締役：有賀 智より

＜ブランド立ち上げの背景と今後の展開に関して＞

近年、Steamを中心としたインディーゲーム市場では、「短時間でも強い印象を残す体験」「ジャンルを横断した表現手法」「クリエイターの思想や個性が感じられる作品」が高く評価される傾向にあります。

この度、我々、株式会社Astro Productionは、これまで映像制作事業を通じて、培ってきた制作力と表現ノウハウを活かし、インディーゲームならではの自由な発想と、商業タイトルとしてのクオリティを両立したゲーム体験の提供を目指し、本ブランドを立ち上げました。

ASTRAブランドでは、現在、複数のオリジナルタイトルを企画・開発中です。今後は、ゲームタイトルの発表、体験版の公開、イベント出展などを通じて、ブランドおよび各作品に関する情報を順次発信してまいりますので、続報にご期待ください。

(C) 2026 ASTRA.

■本リリースに関するお問い合わせ

担当者：ASTRA広報担当

Email：info@ap-astra.com

公式サイト：https://ap-astra.com/