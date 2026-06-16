株式会社エリクシア、コーポレートサイトを全面リニューアル

株式会社エリクシア

メンタルヘルス対策と離職対策の専門家である株式会社エリクシア（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：上村紀夫）は、コーポレートサイトを全面リニューアルいたしました。メンタルヘルス不調や離職が組織・経営に関わる課題として重要性を増す中、企業が「辞めない・疲弊しない・成果を出せる」組織へ向かうための考え方を整理し、経営者や人事担当者が自社の状況を踏まえたうえで、次の一歩を検討できる構成へ刷新しました。

詳細を見る :https://www.elixia.co.jp/

・リニューアルの背景

エリクシアはこれまで、医療・心理・経営の視点を組み合わせ、企業の人と組織に関する課題に向き合ってまいりました。産業保健、メンタルヘルス対策、離職対策、組織開発支援など、幅広い領域で企業を支援する中で、専門的な知見を、企業が実務として活かせる形に整理することを大切にしています。

近年、メンタルヘルスへの社会的関心の高まりや、人材不足・採用難を背景に、従業員が健やかに働き続けられる組織づくりの重要性が高まっています。それに伴い、企業に求められる配慮や対応の範囲は広がり、管理職や人事には、不調者対応・業務調整・離職防止など、より複雑で慎重な対応が求められるようになりました。

こうした対応は、日々発生する個別対応として扱われやすい側面があります。しかし実際には、人事施策や組織運営、経営判断にも影響する重要なテーマであり、企業全体で取り組むべき経営課題として捉え直す視点が必要です。

今回のリニューアルでは、メンタルヘルスや離職といった人と組織の問題を経営課題として整理し、経営者や人事担当者が自社の状況を理解・納得したうえで、次の一歩を検討しやすいよう、コーポレートサイト全体の構成・デザイン・掲載情報を刷新しました。

・人と組織の問題に対するエリクシアの考え方

メンタルヘルス不調や離職の問題は、近年の組織経営において顕在化している重要な経営課題です。これらは単なる個別対応にとどまらず、人事や経営の意思決定にも影響を及ぼし、本来注力すべき組織成長への取り組みを阻害する要因にもなり得ます。

一方で、この領域では、「何が正しい判断なのか分からない」という不安が生じやすく、現場・人事・経営が確信を持てないまま対応を迫られる場面も少なくありません。その背景には、医療・心理・人事・経営など複数の視点を踏まえたうえで、状況を横断的に捉え、企業の意思決定に活かせる形へ整理する難しさがあります。社内に豊富な経験を持つ担当者がいる場合でも、対応が個人の知見に依存しやすく、継続的な仕組みとして定着しにくいことも課題です。

エリクシアは、医療・心理・経営の視点を統合し、個別事案だけでなく、その背景にある組織課題も捉えます。長年、企業の現場に向き合ってきた実践知をもとに、専門的な知見を実務として動かせる形に落とし込み、企業が現実に踏み出せる判断につなげていきます。

私たちが目指すのは、単に不安を取り除くことではありません。人と組織の問題によって生まれる見えない制約を取り除き、企業が本来持つ力を最大限に発揮できる環境を実現することです。今後も、より強く、しなやかな組織を社会に増やしていくため、取り組みを進めてまいります。

株式会社エリクシアについて

エリクシアは、医療・心理・経営の視点を組み合わせ、人と組織に関する課題に向き合うコンサルティングファームです。

メンタルヘルス対策や離職対策をはじめ、企業が抱える複雑な課題に対し、専門的な知見をもとに、経営者・人事担当者の意思決定を支援しています。

人と組織の問題によって生まれる見えない制約を取り除き、企業が本来持つ力を発揮できる状態へ導きます。経営が前を向ける組織への転換を、今、ここから支えます。

社名：株式会社エリクシア

本社所在地：

〒102-0094 東京都千代田区紀尾井町4-1 ニューオータニ ガーデンコート 7F

設立：2009年2月

代表者：代表取締役社長 上村紀夫

事業内容：経営コンサルティング、組織活性・離職対策コンサルティング、メンタルヘルス対策コンサルティング、産業医サービス、メンタルヘルスクラウドサービス「EL-Navi（エルナビ）」、研修サービス「ココロラーニング」、ストレスチェックサービス「ココロモニター」、カウンセリングサービス 他

企業URL：https://www.elixia.co.jp/company/

【本件に関するお問い合わせ先】

株式会社エリクシア 広報担当

E-mail：info.corporate@elixia.co.jp