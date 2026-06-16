香りを持ち運ぶ体験を全国へ。TRAVALO POP UP 「Scent a porter Tour 2026」横浜・関内で開催

TRAVALO JAPAN株式会社

フレグランスアトマイザーブランド「TRAVALO」は、2026年6月25日（木）～6月28日（日）の4日間限定で、POP UP「Scent a porter Tour 2026 in YOKOHAMA」を開催いたします。

Scent a porter Tour 2026

Scent a porter Tourは、「香りを持ち運ぶ」というTRAVALOのコンセプトをより多くの方に体験いただくための全国巡回型ポップアップイベントです。

横浜開催を皮切りに、今後さまざまな地域での開催を予定しております。

会場では、国内で展開しているTRAVALO製品の全ラインナップを実際に手に取りながらお試し・ご購入いただけるほか、前回大好評だったTRAVALOガチャやチャージトライアル体験、限定モデル販売、有名メゾンブランドとのコラボレーションモデル展示、MR.FRAGRANCE様来店イベントなど、香りを楽しむための特別企画をご用意しております。

香りをもっと自由に、もっと身近に。

皆様のご来場を心よりお待ちしております。

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開催概要

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【ポップアップ名】

Scent a porter Tour 2026 in YOKOHAMA

【開催日時】

6月25日（木）13：00～18：00

6月26日（金）11：00～18：00

6月27日（土）11：00～18：00

6月28日（日）11：00～17：00

【会場】

Gallery SHIMIZU

神奈川県横浜市中区長者町5-84 三共横浜ビル1F

JR関内駅より徒歩5分／横浜市営地下鉄ブルーライン伊勢佐木長者町駅より徒歩3分

Googleマップ(https://maps.app.goo.gl/zuiqSiu6PTfoERUj6)

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ポップアップ限定企画

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■ チャージトライアル体験

TRAVALO独自の充填システムを実際に体験いただけます。

香水ボトルから簡単に詰め替えができる使い心地をぜひ会場でお試しください。

■ TRAVALOガチャ

前回開催時に大好評だったTRAVALOガチャを今回も開催。

1回2,000円でTRAVALOガチャをお楽しみいただけます。

TRAVALO Classic（2,750円/税込）以上の商品が必ず当たるお楽しみ企画です。

※各日数量限定のため、なくなり次第終了となります。

■ 限定モデル・限定カラー販売

POP UP会場限定で販売する特別モデルや限定カラーをご用意。

※数量限定のため、なくなり次第終了となります。

■ メゾンブランド コラボレーションモデル展示

有名メゾンブランドとのコラボレーションモデルを特別展示。

国内では通常見ることのできない貴重な製品をご覧いただけます。

■ MR.FRAGRANCE様 × カネス製茶 取締役 小松元気様 来店イベント

SNS総フォロワー数21万人超の香水動画クリエイター MR.FRAGRANCE様、

世界緑茶コンテスト最高金賞・金賞受賞「IBUKI bottled tea」のカネス製茶取締役 小松元気様が来店し、体験型トークセッションを開催します。

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全4回（各回定員15名）

当日、各回開始30分前より整理券を配布いたします。

※定員に達し次第、配布終了となります。

１.6月27日（土）13:00～13:30

２.6月27日（土）14:30～15:00

３.6月28日（日）13:00～13:30

４.6月28日（日）15:00～15:30

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TRAVALO公式サイト :https://travalojapan.com/