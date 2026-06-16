「ソニック・ザ・ヘッジホッグ」と「絡繰魂」がコラボレーション。緻密な刺繍で描くスカジャンとTシャツを発売

株式会社ク・ラッチ

伝統的な和柄や刺しゅう表現を得意とし、近年は漫画・アニメ作品とのコラボレーションも展開している和柄ブランド「絡繰魂」は、セガの人気ゲームシリーズ「ソニック・ザ・ヘッジホッグ」の35周年を記念したコラボレーションコレクションを発売する。

今回のコレクションは、スカジャン2型とTシャツ2型（3色ずつ）をラインアップ。 絡繰魂が得意とする刺しゅうや和柄表現を取り入れながら、ソニックの世界観を落とし込んだアイテムを展開する。

SONIC SUKA JUMPER (A面) 刺繍 (モデル身長 175cm XLサイズ着用)

SONIC SUKA JUMPER (B面) 全面昇華転写プリント (モデル身長 175cm XLサイズ着用)

「SONIC」シリーズでは、ソニックのカラーリングを落とし込んだスカジャンとTシャツを展開。スカジャンは背面に緻密な刺しゅうでソニックを表現し、裏地にはゲームを代表するステージ「グリーンヒル」を全面昇華転写プリントで大胆にあしらったリバーシブル仕様に仕上げた。 Tシャツはスカジャンと共通のグラフィックを採用し、フロントにはソニックロゴの刺しゅうを施している。

SONIC IN THE HOKUSAI SUKA JUMPER (A面) 刺繍 (モデル身長 175cm XLサイズ着用)

SONIC IN THE HOKUSAI SUKA JUMPER (B面) 墨絵調プリント (モデル身長 175cm XLサイズ着用)

さらに、葛飾北斎の「富嶽三十六景」をモチーフにした「SONIC IN THE HOKUSAI」シリーズも展開。ソニックが日本美術の世界に入り込んだかのようなデザインで、絡繰魂ならではの和柄表現とキャラクターの世界観を融合した。 スカジャンは背面に大胆なグラフィックを施し、裏地には墨絵調のソニックアートを採用。 Tシャツにも同様のアートワークを落とし込み、日本の伝統美とゲームカルチャーが交差するコレクションに仕上げた。

左：SONIC Tee (モデル身長 175cm XXLサイズ着用) / 右：SONIC IN THE HOKUSAI Tee (モデル身長 175cm XLサイズ着用)左：オリジナルピスネーム / 右：絡繰魂ロゴ刺繍

また、「SONIC」シリーズ、「SONIC IN THE HOKUSAI」シリーズのTシャツ全6色には、ソニックのキーアイテムである「カオスエメラルド」をモチーフにしたオリジナルのピスネームを配置。細部にまでソニックの世界観を表現している。

ビジュアルは、実写とデジタルグラフィックを組み合わせて制作。ソニックが走り抜けた軌跡を想起させる残像表現やスピード感のある演出を取り入れ、35周年を迎えたソニックの世界観と絡繰魂の和柄表現を融合させた。

● SONIC SUKA JUMPER：\32,780(税込)

カラー : BLACK

サイズ : S~XXL(XXXL)

※一部取扱店のみXXXLあり。XXXLのみ\34,980(税込)

● SONIC Tee ：\12,980(税込)

カラー : WHITE/BLACK/BLUE

サイズ : S~XXL(XXXL)

※一部取扱店のみXXXLあり。XXXLのみ\14,080 (税込)

● SONIC IN THE HOKUSAI SUKA JUMPER：\32,780(税込)

カラー : GOLD

サイズ : S~XXL(XXXL)

※一部取扱店のみXXXLあり。XXXLのみ\34,980(税込)

● SONIC IN THE HOKUSAI Tee：\12,980(税込)

カラー : WHITE/BLACK/BLUE

サイズ : S~XXL(XXXL)

※一部取扱店のみXXXLあり。XXXLのみ\14,080 (税込)

■ 展開店舗と詳細

本コレクションは、ソニックの誕生日である6月23日(火)より、渋谷PARCO 6FのSEGA STORE TOKYOをはじめ、全国の「絡繰魂」取扱店舗にて発売。

また、絡繰魂オフィシャルECサイトでは全ラインナップを同日12:00より発売。

■素材

ソニック×絡繰魂 PR素材(https://drive.google.com/drive/folders/1EnS8TuJcsSq0iawVgkIcKsYW1pLLFjn6)

絡繰魂オフィシャルECサイト : https://crutch.jp/store/products/list?category_id=7

Instagram : https://www.instagram.com/karakuritamashii.jp/

Twitter(現X) : https://x.com/Karakuri_crutch