静岡・エミュアールLabで「YOGA×スキンケア」体験イベントを開催　　働く女性へ、“心と肌を整える”セルフケア時間を提案

日本ヘルスメイト株式会社

肌にやさしく素肌の美しさを引き出す「天然ゲル」に着目したスキンケア・メイクアップアイテムを販売するエミュアール化粧品（日本ヘルスメイト株式会社、本社：静岡県静岡市）は、2026年6月23日、コミュニティスペース「エミュアールLab」にて、「YOGA×スキンケア」をテーマにした体験型イベントを開催します。

今回は、ヨガインストラクターを講師に迎え、身体を動かしながら心と身体を整え、その後のスキンケアミニ講座を通じて、日常に取り入れやすいセルフケアについて学ぶ内容となっています。

開催の背景

近年、働く女性を取り巻く環境は大きく変化し、仕事や家事、育児などに追われる中で、自分自身のケアに十分な時間を確保できない方も少なくありません。

エミュアール化粧品では、「働く私の相棒スキンケア」をコンセプトに、肌だけでなく心や身体も含めたセルフケアの大切さを発信しています。その取り組みの一つとして立ち上げた「エミュアールLab」では、地域の専門家や事業者とのコラボレーションを通じて、健康意識向上やセルフケアのきっかけづくりを行っています。

今回のイベントでは、ヨガを通じて心と身体をゆるやかに整えながら、運動後のスキンケアについてもお伝えすることで、「無理なく続けられるセルフケア」を体感していただきたいという想いから企画しました。

イベントの詳細

■イベント名

YOGA×エミュアールLab 心も肌もすっきり整えるヨガ体験イベント

■日時

2026年6月23日（火）13:30～15:00

■場所：エミュアールLab

〒422-8063

静岡県静岡市駿河区馬渕2丁目2-12

エミュアールビル4F

■募集人数

定員：4名（女性限定・先着順）

■参加費

1,000円（現金）

■参加特典

クレンジングゲル30mL（約5日分）

イベントの内容

１.オープニング（約5分）

「巡りと肌の関係」をテーマに、冷え・血行・乾燥・ストレスが肌に与える影響について簡単にお話しします。

２.ヨガレッスン（約40分）

初心者の方でも参加しやすいヨガレッスンです。

呼吸を整えながら身体を動かし、心と身体をリフレッシュします。

３.スキンケアミニ講座（約15～20分）

お茶を楽しみながら、運動後のお肌のお手入れについてご紹介します。

４.おわりに（約5分）

本日のまとめ・記念撮影（希望者）

講師紹介

ヨガインストラクターKonuma Yuko

◆ヨガ歴15年

◆JYIA日本ヨガインストラクター協会1級認定

キッズヨガ、シニアヨガ、ピラティス全課程修了静岡を拠点に活動し、初心者から中級者まで幅広い世代へヨガ指導を行っています。

お申し込み方法

下記フォームよりお申し込みください。

【お申し込みフォーム】

https://forms.gle/4X8xT9K5nN4wEke98

※定員になり次第締切となります。

会社概要

日本ヘルスメイト株式会社（エミュアール化粧品）

所在地： 〒422-8063 静岡県静岡市駿河区馬渕2-2-12

代表取締役： 白石郁宏

会社概要： https://store.emuart.jp/pages/company

エミュアール化粧品公式オンラインショップ：https://store.emuart.jp/