株式会社センティリオンシステム『ものづくり ワールド [東京] 2026｜日本最大級の製造業の展示会』にブース出展

■ものづくり ワールド東京2026 について

株式会社センティリオンシステム

「ものづくり ワールド [東京] 2026」は、世界最大級の製造業向けIT・DXソリューションや最先端の部品・加工技術が集結する国内最大級の商談展です。2026年7月1日（水）から3日（金）までの3日間、東京ビッグサイトで開催されます。

本展は「設計・製造ソリューション展（DMS）」や「機械要素技術展（M-Tech）」など、複数の専門展で構成されています。深刻化するエンジニア不足や技術伝承、製造現場の自動化・省人化、サプライチェーンの最適化、カーボンニュートラルへの対応など、モノづくり企業が直面する山積する課題を解決する最新の「製造業DX」や工場向け製品が多数出展。製造業の「短期開発、生産性向上、品質向上、コストダウン」に直結する次世代のヒントやテクノロジーを一度に体感できる、業界関係者必見の一大イベントです。

・「ものづくり ワールド [東京] 2026 」ホームページ

https://www.manufacturing-world.jp/tokyo/ja-jp.html

■開催概要

日 時︓2026年7月1日（水）～7月3日（金）

午前10時～午後5時

会 場︓東京ビッグサイト（東京都江東区有明3-10-1）

出展場所︓ものづくりNEXT 小間E38-32

入 場︓無料（事前登録制）

主 催︓RX Japan 合同会社

■センティリオンシステム出展概要小間E38-32熟練工の暗黙知を言語化し、「あの図面どこだっけ？」をゼロに。製造業の現場を変えるAI

人手不足や技術継承、業務効率化に悩む製造業の皆様へ、現場の基準を塗り替える最新AIのデモをご用意いたしました。

動画をアップロードするだけで熟練工の判断タイミングを言語化・リスクを検知する「観るAI」、オペレーターの負担を劇的に軽減し保守支援を円滑にする「聴くAI」、そして検索時間を9割削減し新人でもベテラン同等の見積作成を可能にする「見つけるAI（図面インテリジェンス）」。これら3つの先進ソリューションが、御社の「攻めのものづくり」を強力にバックアップします。

ブースでは、実際のシステム画面やスマートグラスで撮影した映像を使った実演デモをご覧いただけます。ぜひお気軽に弊社ブースへお立ち寄りいただき、次世代の製造現場をご体感ください。

■株式会社センティリオンシステムについて

当社はセンティリオンシステムは、Google Cloud を中核としながら、お客様の多様なシステム環境（マルチクラウド/ハイブリッドクラウド）を統合的に支援するクラウドインテグレーターです。企業のクラウド活用や内製化を企画から運用まで一貫して支援します。

会社名：株式会社センティリオンシステム

代表者：代表取締役社長 山中 剛志

東京事業所：東京都品川区東五反田1丁目13番12号 いちご五反田ビル9F

本社所在地：大阪府大阪市北区梅田2丁目4-9 ブリーゼタワー17階

設立： 2005年7月1日

URL：https://www.centsys.jp/